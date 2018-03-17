Нил - Евангелие от Луки
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press"
Комментарии веслианской традиции
Наше общее воображение вобрало в себя множество историй из Евангелия от Луки. Только Лука рассказывает нам о Захарии и Елисавете и о рождении Иоанна Крестителя. Аналогичным образом, именно Лука рассказывает нам о посещении Марии архангелом Гавриилом и радостной встрече Марии с Елисаветой несколькими месяцами позже. Лука пишет о радостной песне Марии, о пастухах возле яслей, о поклонении Анны и Симеона в храме.
Только у Луки мы находим и другие известные истории: о том, как Иисус в детстве побывал в храме, о добром самарянине, о блудном сыне, о молитве фарисея и мытаря в храме и о малорослом Закхее на дереве. Только Лука, повествуя о событиях, последовавших за воскресением Христа, рисует образ учеников, идущих по дороге в Еммаус и, склонив головы, беседующих с воскресшим Иисусом. Из всех евангелистов только Лука подробно описывает вознесение Иисуса в 24-й главе Евангелия и в 1-й главе Деяний.
Все эти истории — важная часть христианского наследия, полученного нами из Евангелия от Луки. Но столь благодарным занятием изучение текстов Луки делают не только эти необычайные истории. Когда евангелист, движимый Божьим вдохновением, составлял свои книги, он брал эти истории и соединял их с уже существующими подборками материалов, которые были в его распоряжении, создав таким образом уникальный богословский и исторический документ. В Евангелии и далее в Книге Деяний Лука предлагает новую парадигму истории спасения. В мире Евангелия от Луки Благая Весть вырывается за узкие рамки своего первоначального иудейского контекста, чтобы распространиться по всему римскому миру, призывая всех людей — как иудеев, так и язычников — в новую общину верующих, основанную на покаянии и прощении во имя Иисуса.
Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 1-9 - Комментарий веслианской традиции
Санкт-Петербург, Издательство «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех» - 2017 - 304 с.
ISBN 978-5-7454-1445-9
Издано «Церковью Назарянина», издательство «Вера и святость»
Переводчик М. А. Думчев
Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 1-9 - Комментарий веслианской традиции - Содержание
- РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ
- ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- БИБЛИОГРАФИЯ
ВВЕДЕНИЕ
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A.Лука и его окружение
- 1. Авторство и дата
- 2. Синоптические источники
- 3. Ветхий Завет как источник
- 4. Первые читатели
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Б. Богословские темы в Евангелии от Луки
- 1. Грешники приходят к покаянию
- 2. Новое определение избранности
- 3. Другие темы
- B.Литературные темы и методы
- Г. Структура и сюжет
- Д. Конфликт
- Е. Создание образов
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Ж. Лука и христианская жизнь
- 1. Апокалипсис
- 2. Ученичество
- Экскурс: притчи в Евангелии от Луки
КОММЕНТАРИЙ
I. РОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО ЖИЗНИ ИИСУСА: ЛУКИ 1:1 -2:52
- А. Пролог (1:1-4)
- Б. Рождение Иоанна Крестителя (1:5-80)
- 1. Захария и Елисавета (1.5-7)
- 2. Богоявление Захарии (1:8-25)
- 3. Посещение Девы Марии Гавриилом (1:26-38)
- 4. Мария идет к Елисавете (1:39-45)
- 5. Гимн Марии (1:46-56)
- 6. Рождение, обрезание и наречение имени Иоанна (1.57-66)
- 7. Пророчество Захарии (1:67-80)
- В. Рождение и ранние годы жизни Иисуса (2:1 -52)
- 1. Второй пролог (2:1-5)
- 2. Рождение и обрезание Иисуса (2:6-21)
- 3. Храмовые пророки и утешение Израиля (2:22-40)
- 4. Юный Иисус в храме (2:41 -52)
II. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ ИОАННА И КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА: ЛУКИ 3:1-38
- A.Начало служения Иоанна (3:1 -20)
- 1. Призвание Иоанна (3:1-6)
- 2. Иоанн предупреждает народ о суде (3:7-9)
- 3. Нравственные требования (3:10-14)
- 4. «НеХристослион?»(3:15-17)
- 5. Ирод заключает Иоанна в темницу (3:18-20)
- Б. Крещение Иисуса (3:21 -22)
- B.Родословие Иисуса (3:23-38)
III. СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА В ГАЛИЛЕЕ: ЛУКИ 4:1 -9:50
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A.Начало служения (4:1 —5:11)
- 1. Испытание Иисуса (4:1-13)
- 2. Иисус возвращается в Назарет (4:14-30)
- 3. Синагога в Капернауме (4:31 -37)
- 4. Дом Петра и далее (4:38-44)
- 5. Пойманная рыба и призыв следовать за Иисусом (5:1-11)
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Б. Наставления и исцеления Иисуса становятся причиной конфликта (5:12 — 6:16)
- 1. Исцеление прокаженного (5:12-16)
- 2. Расслабленный исцеляется и получает прощение (5:17-26)
- 3. Левий следует за Иисусом и устраивает пир (5:27-32)
- 4. Притчи об одежде и мехах (5:33-39)
- 5. «Сын Человеческий есть господин и субботы» (6:1 -5)
- 6. Иисус исцеляет человека с отсохшей рукой (6:6-11)
- 7. Иисус избирает двенадцать учеников (6:12-16)
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B.Проповедь на равнине (6:17-49)
- 1. Заповеди блаженства (6:17-26)
- 2. Любите врагов ваших (6:27-31)
- 3. Любовь без взаимности (6:32-36)
- 4. Не судите (6:37-38)
- 5. Бревно в собственном глазу (6:39-42)
- 6. Добрый плод (6:43-45)
- 7. Что вы зовете Меня: Господи! Господи! (6:46-49)
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Г. Иисус учит и исцеляет в городах и селах (7:1 —8:21)
- 1. Исцеление слуги сотника (7:1 -10)
- 2. Воскрешение сына вдовы в Наине (7:11 -17)
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3. Иисус и Иоанн Креститель (7:18-35)
- а)Ученики Иоанна приходят к Иисусу (7:18-23)
- б)Иисус говорит с людьми об Иоанне (7:24-30)
- в)Притча о детях на улице (7:31 -35)
- 4. Прощение грешницы (7:36-50)
- 5. Галилейские женщины (8:1-3)
- 6. Притча о сеятеле (8:4-15)
- 7. Три афоризма (8:16-18)
- 8. Настоящая семья Иисуса (8:19-21)
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Д. Иисус отправляется в Гадаринскую землю и возвращается (8:22-56)
- 1. Иисус усмиряет бурю (8:22-25)
- 2. Гадаринский бесноватый (8:26-39)
- 3.Дочь Иаира и женщина, страдающая кровотечением (8:40-56) .. .
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Е. Иисус и двенадцать (9:1 -17)
- 1. Миссия двенадцати (9:1 -6)
- 2. Ирод слышит об Иисусе (9:7-9)
- 3. Насыщение 5000 (9:10-17)
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Ж. Личность Иисуса раскрывается (9:18-36)
- 1. Ученики узнают, кто такой Иисус и какая участь Его ждет (9:18-22)
- 2. Жизнь истинного ученика (9:23-27)
- 3. Преображение (9:28-36)
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3. Завершение служения в Галилее (9:37-50)
- 1. Изгнание непокорного беса (9:37-43)
- 2. Второе предсказание об участи Иисуса (9:43-45)
- 3. Спорящие ученики (9:46-48)
- 4. Неизвестный экзорцист (9:49-50)
Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 1-9 - Комментарий веслианской традиции - Предисловие автора
Образы делают Евангелие от Луки уникальным. Но главная его «визитная карточка» — свобода человеческого духа. Свобода выбора между старой и новой жизнью. Зерна того, что можно истолковать как доступное для всех спасение, присутствуют во всех Евангелиях. Но Евангелие от Луки облекает эту доступность в форму новой богословской парадигмы. Лука предлагает своим читателям, кем бы они ни были, возможность начинать жизнь сначала всякий раз, когда имеет место покаяние. Именно этот акцент на свободу человека избрать искупление представляет собой уникальную черту богословия Луки. Его Евангелие — это Евангелие вторых шансов. Эта тема доминирует во многих историях, которые сохранил для нас только он.
Литературные сочинения становятся классикой потому, что не устаревают и волнуют читателей любых культур, поколений и эпох. Это можно сказать обо всем Писании, включая, разумеется, и Евангелие от Луки. Лука пленял сердца минувших поколений, от Августина, Тертуллиана, Оригена и Амвросия, живших в начале христианской эры (см. Kealy 2005, 12-13, 28), до Рембрандта с его полотном «Возвращение блудного сына».
В воображении людей нашего времени — во всяком случае, тех, кто знаком с Библией, — Лазарь все еще возлежит на лоне Авраама и образы героев притчи о добром самаряни-не оживают снова и снова. Все эти истории свидетельствуют, что притягательность Евангелия от Луки не зависит от культурных и временных границ.
Из всех Евангелий именно Евангелие от Луки остается особенно актуальным благодаря своему оптимизму в отношении исправления состояния человечества. Именно в этом аспекте третье Евангелие наиболее явно гармонирует с открытостью и оптимизмом веслианского богословия. Лука направляет нас не только своей писательской гениальностью, но и своим пониманием того, как человек переживает грех и страдания. Он описывает этот опыт традиционным языком Писания: грех, болезнь и нечистота. По ходу повествования люди избавляются от этого бремени, когда грех уступает место праведности, нечистота — чистоте, а болезнь — исцелению.
2017-12-27
Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 9-24 - Комментарий веслианской традиции
Санкт-Петербург, Издательство «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех» - 2017 - 348 с.
ISBN 978-5-7454-1446-6
Издано «Церковью Назарянина», издательство «Вера и святость»
Переводчик М. А. Думчев
Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 9-24 - Комментарий веслианской традиции - Содержание
- РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ
- ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
- ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- БИБЛИОГРАФИЯ
ВВЕДЕНИЕ
- A.Лука и его окружение
- Б.Богословские темы в Евангелии от Луки
- B.Литературные темы и методы
- Г.Структура и сюжет
- Д. Конфликт
- Е. Создание образов
- Ж. Лука и христианская жизнь
- Экскурс: Притчи в Евангелии от Луки
КОММЕНТАРИЙ
IV. ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ: ЛУКИ 9:51 — 19:44
- А. Цена ученичества (9:51 -62)
- Б. Миссия семидесяти (10:1 -24)
- В. Примеры любви к ближнему и к Богу (10:25-42)
- Г. Учение и изгнание бесов (11:1 -36)
- Д. Обличение против фарисеев (11:37 — 12:12)
- Е. Учение об избытке и служении (12:13-48)
- Ж. Ожидание Царства Божьего (12:49 — 13:35)
- 3. Иисус в гостях у фарисея (14:1 -24)
- И. Иисус продолжает учить (14:25-35)
- К. Потерянные и найденные: сердце Евангелия (15:1 -32)
- Л. Управление богатством (16:1 -31)
- М. Различные учения, адресованные ученикам (17:1 — 18:17)
- Н. Богатства и Царство Божье (1 8:18-30)
- О. Вход в Иерусалим (18:31-19:44)
V. ИИСУС В ИЕРУСАЛИМЕ: ЛУКИ 19:45-21:38
- A.Иисус изгоняет торговцев из храма (19:45-48)
- Б. Иисус учит в храме (20:1 — 21:4)
- B.Предсказание разрушения Иерусалима (21:5-38)
VI. СТРАДАНИЯ ИИСУСА, ЕГО СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ: ЛУКИ 22:1 -24:33
- A.Тайная вечеря (22:1-38)
- Б.Предательство и арест (22:39-65)
- B.Иисус перед синедрионом и Пилатом (22:66 —23:25)
- Г.Распятие (23:26-56)
- Д.Обнаружение пустой гробницы (24:1-12)
- Е.Свидетельства воскресения (24:13-49)
- Ж. Вознесение (24:50-53)
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Отличное продолжение серии!