Все эти истории — важная часть христианского наследия, полученного нами из Евангелия от Луки. Но столь благодарным занятием изучение текстов Луки делают не только эти необычайные истории. Когда евангелист, движимый Божьим вдохновением, составлял свои книги, он брал эти истории и соединял их с уже существующими подборками материалов, которые были в его распоряжении, создав таким образом уникальный богословский и исторический документ. В Евангелии и далее в Книге Деяний Лука предлагает новую парадигму истории спасения. В мире Евангелия от Луки Благая Весть вырывается за узкие рамки своего первоначального иудейского контекста, чтобы распространиться по всему римскому миру, призывая всех людей — как иудеев, так и язычников — в новую общину верующих, основанную на покаянии и прощении во имя Иисуса.

Только у Луки мы находим и другие известные истории: о том, как Иисус в детстве побывал в храме, о добром самарянине, о блудном сыне, о молитве фарисея и мытаря в храме и о малорослом Закхее на дереве. Только Лука, повествуя о событиях, последовавших за воскресением Христа, рисует образ учеников, идущих по дороге в Еммаус и, склонив головы, беседующих с воскресшим Иисусом. Из всех евангелистов только Лука подробно описывает вознесение Иисуса в 24-й главе Евангелия и в 1-й главе Деяний.

Наше общее воображение вобрало в себя множество историй из Евангелия от Луки. Только Лука рассказывает нам о Захарии и Елисавете и о рождении Иоанна Крестителя. Аналогичным образом, именно Лука рассказывает нам о посещении Марии архангелом Гавриилом и радостной встрече Марии с Елисаветой несколькими месяцами позже. Лука пишет о радостной песне Марии, о пастухах возле яслей, о поклонении Анны и Симеона в храме.

Дэвид Нил - Евангелие от Луки - Главы 1-9 - Комментарий веслианской традиции

Образы делают Евангелие от Луки уникальным. Но главная его «визитная карточка» — свобода человеческого духа. Свобода выбора между старой и новой жизнью. Зерна того, что можно истолковать как доступное для всех спасение, присутствуют во всех Евангелиях. Но Евангелие от Луки облекает эту доступность в форму новой богословской парадигмы. Лука предлагает своим читателям, кем бы они ни были, возможность начинать жизнь сначала всякий раз, когда имеет место покаяние. Именно этот акцент на свободу человека избрать искупление представляет собой уникальную черту богословия Луки. Его Евангелие — это Евангелие вторых шансов. Эта тема доминирует во многих историях, которые сохранил для нас только он.

Литературные сочинения становятся классикой потому, что не устаревают и волнуют читателей любых культур, поколений и эпох. Это можно сказать обо всем Писании, включая, разумеется, и Евангелие от Луки. Лука пленял сердца минувших поколений, от Августина, Тертуллиана, Оригена и Амвросия, живших в начале христианской эры (см. Kealy 2005, 12-13, 28), до Рембрандта с его полотном «Возвращение блудного сына».

В воображении людей нашего времени — во всяком случае, тех, кто знаком с Библией, — Лазарь все еще возлежит на лоне Авраама и образы героев притчи о добром самаряни-не оживают снова и снова. Все эти истории свидетельствуют, что притягательность Евангелия от Луки не зависит от культурных и временных границ.

Из всех Евангелий именно Евангелие от Луки остается особенно актуальным благодаря своему оптимизму в отношении исправления состояния человечества. Именно в этом аспекте третье Евангелие наиболее явно гармонирует с открытостью и оптимизмом веслианского богословия. Лука направляет нас не только своей писательской гениальностью, но и своим пониманием того, как человек переживает грех и страдания. Он описывает этот опыт традиционным языком Писания: грех, болезнь и нечистота. По ходу повествования люди избавляются от этого бремени, когда грех уступает место праведности, нечистота — чистоте, а болезнь — исцелению.