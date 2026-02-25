Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пауэрс - 1 и 2 Послания Петра, Послание Иуды

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Комментарии веслианской традиции (2 books)
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press"
Комментарии веслианской традиции
Петр, несомненно, является самым известным из учеников Иисуса. В каждом перечислении Петр стоит первым (Мк. 3:13-19; Мф. 10:1-4; Лк. 6:12-16; Деян. 1:13). Он был первым, кто исповедал перед Иисусом: «Ты — Христос» (Мк. 8:29). Он был в числе тех учеников (вместе с Иаковом и Иоанном), которые присутствовали при Преображении (Мк. 9:2-8) и которых Иисус просил молиться с Ним в Гефсиманском саду (Мк. 14:32-42).
Юноша в белых одеяниях, находившийся на пустой гробнице, велел женщинам сообщить о воскресении Иисуса «ученикам Его и Петру» (Мк. 16:7). Павел отмечает, что Иисус в первую очередь из всех учеников явился Петру (1 Кор. 15:5).

Издательство «Вера и святость» Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2016 - 366 с.
ISBN 978-0-8341-2513-1

Дэниел Пауэрc - 1 и 2 Послания Петра, Послание Иуды - Содержание

  • РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ
  • ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
  • ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
1 ПЕТРА
  • ВВЕДЕНИЕ
  • I. ПРИВЕТСТВИЕ: 1 ПЕТРА 1:1-2
  • II. СЛАВА БОГУ ЗА СПАСЕНИЕ: 1 ПЕТРА 1:3-12
  • III.УВЕЩЕВАНИЯ ДЛЯ СВЯТОГО БОЖЬЕГО НАРОДА: 1 ПЕТРА 1:13-2:10
  • IV.ЖИЗНЬ БОЖЬЕГО НАРОДА: 1 ПЕТРА 2:11-3:12
  • V.СТРАДАНИЯ ВЕРУЮЩИХ: 1 ПЕТРА 3:13 - 4:19
  • VI.ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ:1 ПЕТРА 5:1-11
  • VII.ПОСЛЕДНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ: 1 ПЕТРА 5:12-14
2 ПЕТРА
  • ВВЕДЕНИЕ
  • I.ПРИВЕТСТВИЕ: 2ПЕТРА1:1-2
  • II.ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ: 2 ПЕТРА 1:3-21
  • III.ЛЖЕУЧИТЕЛИ И ИХ УЧЕНИЕ: 2 ПЕТРА 2:1-22
  • IV.ОБЕТОВАНИЕ О ПРИХОДЕ ХРИСТА: 2 ПЕТРА 3:1-16
  • V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛАВОСЛОВИЕ: 2 ПЕТРА 3:17-18
ИУДЫ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • I. ПРИВЕТСТВИЕ: ИУДЫ 1-2
  • II. ЦЕЛЬ И ПОВОД: ИУДЫ 3-4
  • III.ОПИСАНИЕ И ОБЛИЧЕНИЕ НЕЧЕСТИВЦЕВ: ИУДЫ 5-19
  • IV.УВЕЩЕВАНИЕ ХРАНИТЬ ВЕРУ: ИУДЫ 20-23
  • V.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛАВОСЛОВИЕ: ИУДЫ 24-25

Дэниел Пауэрc - 1 и 2 Послания Петра, Послание Иуды - Введение

Учитывая столь известную роль Петра, можно было бы ожидать, что все послания, имеющие отношение к Петру, также станут известнее других новозаветных канонических трудов. Но этого не произошло. В истории церкви есть «неприглядные примеры пренебрежения» (Elliott 1976, 243) посланиями Петра.
Причиной такого пренебрежения, возможно, является банальная краткость этих двух посланий Петра. Или же причина может оказаться сложнее и заключаться в пристрастном мнении, согласно которому 1 и 2 Послания Петра не соответствуют более фундаментальным богословским и литературным стандартам посланий Павла. Такое пренебрежение вызывает только сожаление, поскольку в 1 Петра затронуты важные богословские темы и тема пасторской заботы. Везде, где только церковь терпела лишения и страдания, 1 Петра оказывалось крайне своевременным.
Страдание является необычно популярной или привлекательной темой. Но если Иисус и Павел правы, церковь будет страдать. И всякий раз, когда такое происходит, 1 Петра оказывается источником утешения и наставления. Петр удивительным образом связывает страдания христиан со страданиями Иисуса.
Views 793
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2026
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.
ЮрийБ 7 years ago

Дякую за ще один чудовий коментар!

