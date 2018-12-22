Сорок лет назад я впервые изучал Книгу Деяний, будучи учащимся старших классов и участвуя в программе изучения Библии, проводимой нашей церковью. Вряд ли я тогда догадывался, что это станет началом удивительного пути, результатом которого стала и эта книга как главный продукт моей исследовательской деятельности.

Странствия. Читатели Книги Деяний и Евангелия от Луки знают, что эти книги много говорят о странствиях. Возможно, именно отсюда исходит представление о христианской жизни как о странствии, поскольку первые верующие люди были известны как люди «Пути», или «странствия». Эти вводные слова будут представлены в начале книги, но я их пишу в конце своего путешествия по Книге Деяний.

Комментарий веслианской традиции

Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2018 - 602 c/

ISBN 978-5-7454-1495-4

Ричард Томпсон - Книга Деяний - Введение

После того как появилась Книга Деяний, известная также как Деяния святых апостолов, у нее было несколько литературных (и толковательных) «компаньонов». Эта книга существовала еще до утверждения канона Нового Завета, ассоциируемого с собранием Посланий. Позднее, поскольку она появилась до написания книг апостола Павла, она часто выполняла роль их исторического вступления.

В связи с тем, что обе книги были предназначены одному и тому же читателю и по причине многих других явных сходств (словарный запас, стиль написания, персонажи, темы и т. д.) между Евангелием от Луки и Книгой Деяний имеет место использование названия «Луки — Деяний», отражающее современное соглашение относительно этих двух книг: изначально это была единая литературная работа, состоявшая из двух отдельных томов (см. Cadbury 1927). Такое мнение принималось в течение почти века, несмотря на то, что в Библии эти книги находятся раздельно, а также на отсутствие сохранившихся манускриптов или канонического списка, в котором они были бы связаны воедино.

Внешние свидетельства с самого начала говорят о том, что эти книги читали раздельно (см., напр., Gregory 2003; Rowe 2010,43-65). Эти два текста имеют дело с разными материалами: Евангелие от Луки описывает жизнь Иисуса и стоит в одном ряду с двумя другими схожими (синоптическими) евангелиями; Книга Деяний описывает странствия самых первых верующих, в том числе и Петра (гл. 1 — 12), и Павла (гл. 13 — 28). Каноническое положение этой книги до ее распространения среди первых сообществ христианской веры связано с общим контекстом, описанным в Книге Деяний.

И все же различия не затмевают литературных сходств этих источников. Обе книги называют адресата по имени Феофил (<=0 «Адресат или читатели» во Введении). Книга Деяний напоминает Феофилу о «первой книге» автора, посвященной Иисусу (1:1), и это, скорее всего, Евангелие от Луки. 24-я глава Евангелия от Луки и 1-я глава Книги Деяний множеством способов соединяют две эти книги вместе: обещанием Отца (Лк. 24:49; Деян. 1:4), описанием последователей Иисуса как «свидетелей» и упоминанием о той «силе», которую им предстояло принять (Лк. 24:48; Деян. 1:8), уделением особого внимания вознесению Иисуса (Лк. 24:51; Деян. 1:9-11) и т. д. Персонажи в Книге Деяний (т. е. верующие люди) часто отражают персонажей из Третьего Евангелия (в частности, Иисуса). Большинство исследователей указывает на множество внутренних (литературных) связей между этими двумя книгами как на существенную причину того, что их нужно читать вместе, несмотря на недостаток внешних свидетельств, которые могли бы подтвердить неразрывный характер данных двух работ.

Если читатели рассматривают Книгу Деяний как вторую часть более масштабной работы «Луки — Деяния», а не как отдельную книгу, тогда появляются некоторые особенности толкования текста. Во-первых, межтекстовые связи рассматриваются в первую очередь между Евангелием от Луки и Книгой Деяний, а не между посланиями Павла и Книгой Деяний. Во-вторых, Третье Евангелие и Книга Деяний читаются по-другому, потому что а) первое повествование не заканчивается пустой гробницей (как другие синоптические евангелия) и вознесением и б) повествование последней книги предполагает повествование об Иисусе, изложенное Лукой. В-третьих, эти два текста вместе становятся самым большим единым вкладом в Новый Завет, составляющим не только четвертую часть всего собрания.