Джон и Кэтлин Скотт Голдингей - Вспоминая Ветхий Завет в связи с пандемией

Бытие, Исход, Руфь, книга Царств и Паралипоменон включают ряд историй об эпидемии и голоде, которые могут помочь нам, когда мы задаемся вопросом, как размышлять о пандемии Covid19, как Бог может быть вовлечен в это, о прошлом и будущем, а также каким может быть наш ответ на все происходящее в мире.

Телевидение и газеты привлекли внимание к одной истории в Дербшире в деревне Эйам в которой свирепствовала чума. В 1665–66 году эпидемия достигла этих мест из Лондона, откуда она могла легко распространиться на близлежащий большой город Шеффилд. Деревенский священник, Уильям Момпессон, и его предшественник-пуританин, все еще живший в деревне, Томас Стэнли, убедили жителей остаться и самоизолироваться вместе сдерживая чуму (Момпессон выполнял служение, которое Стэнли должен был освободить - интересно, как они взаимодействовали).

Жители деревни это сделали, им удалось, но более четверти из них погибли. Их акт самопожертвования показывает нам сложный пример в связи с коронавирусом. Но суть истории не в том, чтобы просто подать хороший пример. Это может дать нам способность взглянуть на себя и спросить, что мы будем делать в похожей ситуации, размышляя о нашем собственном опыте, наших отношениях и нашей жизни, а также о том, что это значит. Реальная история деревни Эйама, воплощает в себе истину о том, что катастрофа – это не начало и не обязательно конец.

Ранняя история Эйам и ее история в наше время больше, чем это ужасное событие. Знакомство с Евангелием лежало в основе руководства служителей и реакции людей на этот кризис. Эйам пережил последующие столетия как живая община и как источник вдохновения для посетителей, в более широком смысле, чем просто пример для подражания, хотя и в этом случае он заслуживает внимание. Это напоминает нам о том, что мы должны рассматривать нашу беспрецедентную пандемию не как начало и (пожалуйста, Господи) не как конец, а как часть продолжающейся истории.

Еврейское слово для обозначения чумы или эпидемии -, deber хотя в этой связи в Ветхом Завете чаще используются существительные, означающие страдание или удар (nega‘, negep, maggepah, makkah) и часто описываются эпидемии с использованием родительских глаголов этих существительных, которые означают ударить или поразить. Обычно (naga‘, nagap, nakah) субъектом этих глаголов является Бог, так что именно Он приносит эпидемии, но не всегда. Израиль знал, что иногда эпидемии - лишь одна из этих вещей. Это вариации соответствует тому, как Ветхий Завет говорит, например, о бесплодии и болезнях. Иногда Бог закрывает женское чрево; иногда женщина просто не может иметь детей. На одном уровне Бог несет ответственность за все такие события, но Ветхий Завет не менее заинтересован в том, что некоторые из Его действий являются более преднамеренными или более значительными для Его конечной цели чем другие. Когда Он действительно действует преднамеренно или с определенной целью, такое действие может стать наказанием. Но история Иова и многие другие ветхозаветные истории отражают осознание того, что нельзя предполагать, что что-то идет не так, и связано с реакцией на то, что люди делают что-то неправильно (это миф, что Ветхий Завет обычно связывает грех и бедствие). Истории знают, что может происходить что-то другое, и что часто мы не знаем, что именно.

Более того, когда христиане часто думают о Боге как о судье и как Он вершит суд, объявляя приговор, то такой язык подразумевает правящую метафору закона, которая соответствует западному мышлению и культуре, но не является образцом Ветхого Завета по умолчанию - поэтому в этой статье мы будем говорить скорее в рамках термина наказания, чем осуждения. В своей молитве при освящении храма Соломон оставляет двусмысленность между эпидемией и божественным наказанием.

Он умоляет Яхве выслушать его, когда люди будут обращаться к нему в связи с эпидемией или другим бедствием (он перечисляет число). Он умоляет Яхве простить и поступить с каждым человеком по состоянии его сердца (2 Паралипоменон 6.28–30). Такая формулировка предполагает, что Яхве знает, что они нуждаются в прощении, но они могли и не знать; возможно им просто нужно избавление. Мы ссылаемся на версию молитвы из Летописей (которая также встречается в 3 Царств 8), потому что позже в Летописях Иосафат использует свой язык, когда Иуда подвергается нападению, не в контексте божественного наказания; а потому что Иуде просто нужна защита (2 Паралипоменон 20.1–12).