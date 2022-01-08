Отношения Бога с Его народом всегда были хрупкими несмотря на огромную любовь и назидание, которые проистекали и проистекают свыше. Отклик человека варьировался от полного повиновения до явного противодействия и включал все промежуточные варианты. Особенно наглядно это проявляется в повествовании о жизнях людей, которое мы находим в 3 и 4 Книгах Царств и в Книгах Паралипоменон. Клейтон Винтерс совершил искусную работу, сделав понятными и полными смысла даже самые трудные отрывки, сплетая удивительную по красоте материю обучения. Вы оцените, с каким тщанием автор сделал эту книгу полезной как для новичка, так и для зрелого читателя. Его метод сочленения параллельных повествований Писания в одно средоточие пояснений обоснован как логически, так и структурно. Его комментарии имеют как исследовательскую, так и практическую сущность.

Я благодарю нашего Отца за людей, подобных Клейтону, которые продолжают «верно преподавать слово истины». Дружба и воодушевление со стороны Клейтона для меня это благословения, которые надлежит испытать каждому. Пусть эта книга поможет обрести вечность своим читателям. Изучайте Книгу книг от Господа господствующих вместе с Клейтоном. Вдумчиво размышляйте о своей жизни, входя в мир пророков и царей, и пожинайте духовные плоды этого путешествия. Эта книга будет сопровождать вас в безопасности на вашем пути.

Клейтон Винтерс - Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон; Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь

Учебно-методическое пособие

Белая Церковь, 2021, 608 стр.

Пер. с англ.

Клейтон Винтерс - Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон; Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь - Содержание

Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон

Выражение признательности

Посвящение

Предисловие (Джефф Троттер)

План комментария к 3 и 4 Книгам Царств и Книгам Паралипоменон

Обзорная информация об Израильском царстве

Введение в 3 и 4 Книги Царств и Книги Паралипоменон

Содержание 1 Книги Паралипоменон (главы 10-29)

Комментарии к 1 Книге Паралипоменон (главы 10-29) (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 1 и 2 Книг Царств)

3 Книга Царств

Содержание 3 Книги Царств

Комментарии к 3 Книге Царств (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 2 Книги Паралипоменон)

Глава 1-Глава 22

4 Книга Царств

Содержание 4 Книги Царств

Комментарии к 4 Книге Царств (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 2 Книги Паралипоменон)

Глава 1-Глава 25

Заключение

Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь

Предисловие (Тимоти Холл)

Признательность

Посвящение

Подготовительные материалы к изучению Книг Ездры, Неемии, Есфирь

Книга Ездры

Содержание Книги Ездры

Вступление к Книге Ездры

Глава 1-Глава 10

Книга Неемии

Содержание Книги Неемии

Времена Неемии

Вступление к Книге Неемии

Глава 1-Глава 13

Книга Есфирь

Содержание Книги Есфирь

Вступление к Книге Есфирь

Глава 1-Глава 10

Приложения