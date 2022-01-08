Винтерс - Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств, Ездры, Неемии, Есфирь
Отношения Бога с Его народом всегда были хрупкими несмотря на огромную любовь и назидание, которые проистекали и проистекают свыше. Отклик человека варьировался от полного повиновения до явного противодействия и включал все промежуточные варианты. Особенно наглядно это проявляется в повествовании о жизнях людей, которое мы находим в 3 и 4 Книгах Царств и в Книгах Паралипоменон. Клейтон Винтерс совершил искусную работу, сделав понятными и полными смысла даже самые трудные отрывки, сплетая удивительную по красоте материю обучения. Вы оцените, с каким тщанием автор сделал эту книгу полезной как для новичка, так и для зрелого читателя. Его метод сочленения параллельных повествований Писания в одно средоточие пояснений обоснован как логически, так и структурно. Его комментарии имеют как исследовательскую, так и практическую сущность.
Я благодарю нашего Отца за людей, подобных Клейтону, которые продолжают «верно преподавать слово истины». Дружба и воодушевление со стороны Клейтона для меня это благословения, которые надлежит испытать каждому. Пусть эта книга поможет обрести вечность своим читателям. Изучайте Книгу книг от Господа господствующих вместе с Клейтоном. Вдумчиво размышляйте о своей жизни, входя в мир пророков и царей, и пожинайте духовные плоды этого путешествия. Эта книга будет сопровождать вас в безопасности на вашем пути.
Клейтон Винтерс - Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон; Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь
Учебно-методическое пособие
Белая Церковь, 2021, 608 стр.
Пер. с англ.
Клейтон Винтерс - Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон; Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь - Содержание
Комментарий к 3 и 4 Книгам Царств с параллельными примечаниями по Книгам Паралипоменон
Выражение признательности
Посвящение
Предисловие (Джефф Троттер)
План комментария к 3 и 4 Книгам Царств и Книгам Паралипоменон
Обзорная информация об Израильском царстве
Введение в 3 и 4 Книги Царств и Книги Паралипоменон
- Содержание 1 Книги Паралипоменон (главы 10-29)
- Комментарии к 1 Книге Паралипоменон (главы 10-29) (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 1 и 2 Книг Царств)
3 Книга Царств
- Содержание 3 Книги Царств
- Комментарии к 3 Книге Царств (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 2 Книги Паралипоменон)
- Глава 1-Глава 22
4 Книга Царств
- Содержание 4 Книги Царств
- Комментарии к 4 Книге Царств (со связанными отрывками и дополнительными материалами из 2 Книги Паралипоменон)
- Глава 1-Глава 25
- Заключение
Комментарий к Книгам Ездры, Неемии, Есфирь
Предисловие (Тимоти Холл)
Признательность
Посвящение
Подготовительные материалы к изучению Книг Ездры, Неемии, Есфирь
Книга Ездры
- Содержание Книги Ездры
- Вступление к Книге Ездры
- Глава 1-Глава 10
Книга Неемии
- Содержание Книги Неемии
- Времена Неемии
- Вступление к Книге Неемии
- Глава 1-Глава 13
Книга Есфирь
- Содержание Книги Есфирь
- Вступление к Книге Есфирь
- Глава 1-Глава 10
Приложения
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