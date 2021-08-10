Сидней Грейданус - Как проповедовать Христа по Псалмам - Теория и практика для занятых пасторов

Еврейское название Псалтыри — Tehillim, «Хваления», которое в Септуагинте переведено как Psalmoi, то есть «песни, исполняемые в сопровождении струнных инструментов». Благодаря латинскому варианту Вульгаты, psalmus, появились слова псалмы (Лк. 24:44) и книга Псалмов (Лк. 20:42; Деян. 1:20)3. Книга Псалмов — самая большая в Ветхом Завете (2527 стихов в Масоретском тексте), и новозаветные авторы цитируют ее или ссылаются на нее больше, чем на любую другую книгу (около 560 раз). Джеймс Мейс отмечает, что «псалмы особенную роль играют в новозаветней христологии. Они образуют основной контекст Писания для имен и титулов, с которыми отождествляется Иисус».

Для более тщательного ознакомления с псалмами я отсылаю читателя к подробным введениям, которые встречаются в большинстве комментариев к Псалтыри. В своем же введении я хочу сосредоточиться на главных положениях для толкования псалмов и проповедования на их основе. Но сперва нужно ответить на два возражения, которые часто возникают в отношении проповеди о Христе по Псалмам.

Высказываются возражения относительно проповеди о Христе именно по Псалмам. Главная проблема в этом вопросе заключается в том, что не до конца ясно, что значит проповедовать Христа. Некоторые придерживаются очень узкого определения, будто эта проповедь означает «проповедовать Христа распятого», а это нередко приводит к тому, что все сводится к объяснениям произошедшего на Голгофе. Отдельные богословы расширили данное определение до «проповеди о смерти и воскресении Христа». Идея еще одной группы толкователей состоит в развитии «учения о вечном логосе, в ветхозаветные времена действующем как Ангел Господень и божественная Мудрость». Другие пошли еще дальше, говоря о том, что это означает проповедовать Яхве, поскольку ветхозаветный Яхве — это Христос в Новом Завете. Прочие же вовсе приравнивают проповеди, сосредоточенные на Христе, с наставлениями, в центре внимания которых находится сам Бог, потому что Христос, как второе лицо Троицы, обладает полнотой божества. Ввиду подобной путаницы было бы уместно начать с четкого определения того, что мы подразумеваем под «проповедью о Христе». Для новозаветной церкви проповедовать Христа означает свидетельствовать о воплотившемся Христе: о его рождении, служении, смерти, воскресении, вознесении, правлении по правую руку Бога, присутствии среди нас посредством Духа и грядущем возвращении16. Поэтому я определяю проповедь о Христе как «назидание, в котором подлинно сочетаются весть текста с наивысшим проявлением Божьего откровения в личности, деятельности и учении Христа, как они представлены в Новом Завете».