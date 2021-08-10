Сидней Грейданус - Как проповедовать Христа по Псалмам - Теория и практика для занятых пасторов

Грейданус - Как проповедовать Христа по Псалмам - Теория и практика для занятых пасторов
Еврейское название Псалтыри — Tehillim, «Хваления», которое в Септуагинте переведено как Psalmoi, то есть «песни, исполняемые в сопровождении струнных инструментов». Благодаря латинскому варианту Вульгаты, psalmus, появились слова псалмы (Лк. 24:44) и книга Псалмов (Лк. 20:42; Деян. 1:20)3. Книга Псалмов — самая большая в Ветхом Завете (2527 стихов в Масоретском тексте), и новозаветные авторы цитируют ее или ссылаются на нее больше, чем на любую другую книгу (около 560 раз). Джеймс Мейс отмечает, что «псалмы особенную роль играют в новозаветней христологии. Они образуют основной контекст Писания для имен и титулов, с которыми отождествляется Иисус».
Для более тщательного ознакомления с псалмами я отсылаю читателя к подробным введениям, которые встречаются в большинстве комментариев к Псалтыри. В своем же введении я хочу сосредоточиться на главных положениях для толкования псалмов и проповедования на их основе. Но сперва нужно ответить на два возражения, которые часто возникают в отношении проповеди о Христе по Псалмам.
Высказываются возражения относительно проповеди о Христе именно по Псалмам. Главная проблема в этом вопросе заключается в том, что не до конца ясно, что значит проповедовать Христа. Некоторые придерживаются очень узкого определения, будто эта проповедь означает «проповедовать Христа распятого», а это нередко приводит к тому, что все сводится к объяснениям произошедшего на Голгофе. Отдельные богословы расширили данное определение до «проповеди о смерти и воскресении Христа». Идея еще одной группы толкователей состоит в развитии «учения о вечном логосе, в ветхозаветные времена действующем как Ангел Господень и божественная Мудрость». Другие пошли еще дальше, говоря о том, что это означает проповедовать Яхве, поскольку ветхозаветный Яхве — это Христос в Новом Завете. Прочие же вовсе приравнивают проповеди, сосредоточенные на Христе, с наставлениями, в центре внимания которых находится сам Бог, потому что Христос, как второе лицо Троицы, обладает полнотой божества.
Ввиду подобной путаницы было бы уместно начать с четкого определения того, что мы подразумеваем под «проповедью о Христе». Для новозаветной церкви проповедовать Христа означает свидетельствовать о воплотившемся Христе: о его рождении, служении, смерти, воскресении, вознесении, правлении по правую руку Бога, присутствии среди нас посредством Духа и грядущем возвращении16. Поэтому я определяю проповедь о Христе как «назидание, в котором подлинно сочетаются весть текста с наивысшим проявлением Божьего откровения в личности, деятельности и учении Христа, как они представлены в Новом Завете».
Основное возражение против проповеди о Христе по Псалмам состоит в том, что он пришел во плоти после того, как были написаны эти псалмы, и увидеть в них воплощенного Христа — это айзегеза. Я согласен с тем, что нам не следует в каждой строчке Псалтыри выискивать намек на Христа, но основное послание псалма, безусловно, будет указывать на новозаветного Иисуса. Псалом может иметь некое конкретное значение в своем историческом контексте, скажем, в эпоху царей. Но в историческом и литературном контексте последующего периода он может приобретать более широкое значение. Например, вавилонское изгнание положило конец монархии Давида. На этом этапе искупительной истории молитвы о царе из дома Давида больше не связывались с конкретной личностью в царской родословной, но стали восприниматься как молитвы о грядущем царе из рода Давида.
Грейданус, Сидней - Как проповедовать Христа по Псалмам - Теория и практика для занятых пасторов
Сидней Грейданус, пер. с англ. — Минск : А. Н. Вараксин, 2021. — 592 с.
ISBN 978-985-7265-54-1
Сидней Грейданус - Как проповедовать Христа по Псалмам - Теория и практика для занятых пасторов - Содержание
- Список рассмотренных псалмов
- Предисловие
- Благодарности
- Список сокращений
1. Вопросы, связанные с проповедью о Христе по Псалмам
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Возражения относительно проповеди по Псалмам
- Уместно ли проповедовать на основании библейских молитв?
- Уместно ли проповедовать о Христе по Псалмам?
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Литературное толкование псалмов
- Литературные формы псалмов
- Поэтические приемы в псалмах
- Риторические конструкции
- Литературные контексты псалма
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Историческое толкование псалмов
- Исторические обстоятельства написания псалмов
- Более позднее историческое окружение псалмов
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Теоцентрическое толкование псалмов
- Теоцентрическая сущность Псалтыри
- Теоцентрический контекст Ветхого Завета
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Христоцентрическое толкование псалмов
- Контекст Нового Завета
- Семь способов проповеди о Христе по Псалмах
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Проповедь по Псалмам
- Поэзия в проповеди
- Обращение к чувствам
- Выбор текста для проповеди
- Составление вопросов к псалму
- Определение темы и цели псалма
- Определение темы, цели и насущности проповеди
- Написание плана проповеди
- Применение псалма
- Чтение псалма во время богослужения
- Применение стихов псалма в богослужении
- Серия проповедей по Псалмам
2. «Блажен тот, кто... в законе Господа радость себе находит» Псалом 1
АДВЕНТ
- 3. «Просите мира Иерусалиму» Псалом 121
- 4. «Боже! Даруй царю Твой суд» Псалом 71
- 5. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев» Псалом 145
- 6. «Господи, Боже сил! Восстанови нас» Псалом 79
РОЖДЕСТВО
- 7. «Воспойте Господу песнь новую» Псалом 95
БОГОЯВЛЕНИЕ
- 8. «Цари Аравии и Савы принесут дары» Псалом 71:8-11
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
- 9. «Глас Господа силен» Псалом 28
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
- 10. «Дам народы в наследие Тебе» Псалом 2
ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА
- 11. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже» Псалом 50
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
- 12. «Блажен, кому отпущены беззакония» Псалом 31
- 13. «Господь — хранитель твой» Псалом 120
- 14. «Воскликнем твердыне спасения нашего» Псалом 94
- 15. «Господь — Пастырь мой» Псалом 22
- 16. «Из глубины взываю к Тебе, Господи» Псалом 129
ПАЛЬМОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
- 17. «Славьте Господа» Псалом 117
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
- 18. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?» Псалом 21
ПАСХА
- 19. «Сей день сотворил Господь» Псалом 117:10-24
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
- 20. «Восшел Бог при восклицаниях... при звуке трубном» Псалом 46
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
- 21. «Благослови, душа моя, Господа!» Псалом 103
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
- 22. «Господи... как величественно имя Твое по всей земле!» Псалом 8
ПРАЗДНИК ХРИСТА ЦАРЯ
- 23. «Воскликните Господу, вся земля!» Псалом 99
ПРИЛОЖЕНИЯ
- 1. Десять шагов от библейского текста к проповеди
- 2. Примерный шаблон проповеди
- 3. Размышления о псалме 22 (Сидней Грейданус)
- 4. Проповеди по псалмам 71 и 79 (Райан Фэйбер)
- 5. Проповедь по Кол. 1:15-20 (Рой Беркенбош)
- 6. Серия проповедей по псалмам
Библиография
Спасибо за отличную книгу !