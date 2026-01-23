Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press"

Комментарии веслианской традиции

Послание к евреям принадлежит к числу библейских книг, которые трудны для понимания. Усилия необходимы по двум причинам. Во-первых, и это самое главное, Послание беспрестанно призывает к непоколебимой верности Христу. Во-вторых, оно раскрывает свою основную мысль очень сложным способом: с помощью глубокого толкования ветхозаветных отрывков и искусного применения риторических приемов. Большая часть того, о чем идет речь в Послании, далека от жизни современных читателей. Перед толкователем этот текст ставит множество самых разных вопросов.

Этим и объясняется трепет, который я испытал, получив предложение написать толкование на Послание к евреям для новой серии библейских комментариев издательства «Веасоп Hill Press». Сейчас, когда работа закончена, я со смирением предлагаю вниманию читателя свой небольшой вклад в понимание этой книги. Я казался себе бегуном, который изнемогает на отмеренной ему дистанции, но поддерживаемый огромным облаком свидетелей (толкователей и богословов), пробежавших ее раньше меня. Объем научных исследований, посвященных Посланию к евреям, огромен, и охватить его полностью не под силу никому. К величайшему сожалению, изданный в 2012 году комментарий Гарета Кокерилля попал ко мне в руки слишком поздно, чтобы я смог принять его во внимание.

Мои собственные размышления над Посланием к евреям формировались под влиянием трех важных источников. Первым формальным знакомством с этой книгой стал для меня университетский курс, прочитанный Сэмом Брело в Библейском колледже Троицы. Подход Сэма к изучению и преподаванию Послания был заразителен. Он стал для меня образцом богослова, в котором огромная страсть сочетается с методической тщательностью настоящего ученого. Вторым источником, оказавшим на меня большое влияние, было исследование Уильяма Лэйна Call to Commitment (1985) — предтеча его обширного толкования на Послание к евреям, опубликованного в 1991 году. Лэйн раскрыл суть этого послания как проповеди, обращенной к общине веры в трудные времена. Распознав в этом Послании проповедь, которую нужно было слушать, он совершил революционное открытие — я по-прежнему так считаю. Третьим источником, повлиявшим на меня, был курс лекций, прочитанный Моррисом Уайгельтом (профессором Нового Завета, теперь на пенсии) в Богословской семинарии Назарянина. Моррис помог мне понять, что Послание к евреям (как и Библию вообще) нельзя только теоретически изучать, им нужно жить. Даже сейчас, когда комментарий написан, мне кажется, что я сделал лишь первые шаги в этом направлении.

Кевин Л. Андерсон - Послание к евреям

Комментарий веслианской традиции

Издано «Церковью Назарянина»

Переводчик Д. А Розет

Санкт-Петербург, Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех», 2018 г. - 527 с.

ISBN 978-5-7454-1503-6

Кевин Л. Андерсон - Послание к евреям - Содержание

РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

I. ПОСЛУШАНИЕ ПОСЛАННИКУ И ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ ИСПОВЕДАНИЯ НАШЕГО: ЕВРЕЯМ 1:1-4:1373

II.ПРЕВОСХОДСТВО ПЕРВОСВЯЩЕНСТВА ИИСУСА: ЕВРЕЯМ 4:14-10:18211

III.ПРИЗЫВ К НЕОТСТУПНОЙ ВЕРЕ И БОГОУГОДНОМУ ПОКЛОНЕНИЮ: ЕВРЕЯМ 10:19-13:25

Кевин Л. Андерсон - Послание к евреям - Тайна и откровение

Джеймс Денни, шотландский богослов XIX века, объяснял, что при толковании новозаветных документов «главное дело комментатора — выявить их значение как средств откровения» (цит. по Marshall 1966, 207). Когда дело доходит до Послания к евреям, этот замысел терпит поражение на всех фронтах. Однозначные ответы на фундаментальные вопросы литературного анализа попросту ускользают от нас. Что это за сочинение? Кто его написал? Для кого? Где находился автор? Где находились его читатели? Когда он писал? В каком положении находились читатели, и с какой целью автор к ним обращался? Какова видимая структура книги?

Читатели очень быстро осознают, что Послание к евреям — трудный для понимания текст. Например, к чему это обширное сравнение Христа с ангелами? Что значит «достичь совершенства»? Что значит «войти в Божий покой»? Что это за непонятная фигура — Мелхиседек, и с какой стати автор апеллирует к ней, чтобы объяснить священническую роль Иисуса?

Далее те утверждения, которые поначалу кажутся простыми и понятными, порождают больше вопросов, чем дают ответов. Например, упоминание Тимофея в стихе 13:23 предполагает, что читатели располагают некоей недоступной нам информацией. Тот ли это Тимофей, доверенный спутник апостола Павла? Означает ли его «освобождение», что он находился в тюрьме? Если да, то где? Куда должен прийти Тимофей, чтобы увидеться с автором? Какие отношения связывают их с читателями? А что за упоминание об «италийских» в стихе 13:24? Автор пишет из Италии или обращается к читателям, живущим в Италии?

В свете множества литературных, социально-исторических и богословских вопросов, которые порождает Послание к евреям, Уильям Лэйн объявил его «усладой для того, кто любит головоломки» (Lane 1991, xlvii). В 1906 году Уильям Вреде озаглавил свое исследование «Литературная загадка Послания к евреям» (The Literary Riddle of the Epistle to the Hebrews. Перевод с немецкого; Brown, 1997, 689-690). Особенно запоминаются слова Скотта (Scott 1922,1) о трудности изучения этой книги: «Среди раннехристианских Писаний оно стоит особняком и выделяется своей таинственностью — „без отца, без матери, без родословия", подобно Мелхиседеку, вокруг которого вращается его аргументация».

Невзирая на трудности, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь понять смысл Послания к евреям, оно все-таки остается средством божественного откровения. Использованные в нем выражения и образы настолько ярки, что выходят за пределы непосредственного литературного и риторического контекста и воздействуют на нас. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18). «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16). Какой христианин не черпал вдохновение в величественном списке «мужей веры» в 11-й главе или в благословении из стихов 13:20-21?

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