Толкование

В 1999 году в серии New International Greek Testament Commentary издательство Эрдманз опубликовало мой комментарий на Книгу Откровение. С тех пор меня неоднократно просили написать облегченный комментарий к этой книге, который был бы доступным для пасторов, студентов и простых прихожан. Спустя 14 лет я решил удовлетворить эти просьбы и в результате увидел свет настоящий краткий комментарий к Откровению.

Г. К. Честертон однажды заметил: «И хотя Иоанн Богослов узрел много странных чудищ в своем видении, он не видал создания столь дикого, как один из его комментаторов» (Orthodoxy [New York: John Lane, 1908; repr. San Francisco: Ignatius, 1995], 21-22).[1] Я очень надеюсь, что Честертон не отнес бы меня к их числу.

Приступая к работе над комментарием к библейской книге, нередко задаешься вопросом: так ли нужно еще одно толкование? Что касается Книги Откровение, то еще с конца 1980-х годов я был твердо убежден в необходимости комментария, который отвечал бы следующим требованиям и предлагал: (1) более тщательное, чем прежде, исследование ветхозаветных аллюзий; (2) изучение еврейской экзегетической традиции истолкования ветхозаветных текстов, ссылки на которые встречаются в Откровении; (3) более скрупулезный экзегетический разбор Откровения, что порой затруднено из-за двойственного характера пророческой литературы; (4) обращение к огромному числу вспомогательных работ, опубликованных со времен монументальных комментариев Чарльза и Свита, относящихся к началу XX века. Моя цель - предложить толкование Откровения, которое было бы особенно полезно для ученых, наставников, пасторов, студентов и других христиан, которые заинтересованы в истолковании книги Иоанна во благо церкви.

Самое очевидное отличие данного комментария состоит в том, что он уступает первому в объеме. Из первоначального комментария оставлены лишь небольшие статьи-экскурсы, оформленные меньшим шрифтом, однако основное содержание и доводы каждой из глав сохранились, хотя и с некоторыми видоизменениями. В них не были включены отдельные нюансы и варианты объяснения трудных текстов, а основное внимание уделено наиболее вероятным альтернативным взглядам на их толкование.

Отдельно обращаюсь к проповедникам и учителям: обширные заголовки перед каждым основным разделом или подразделом представляют собой экзегетические выводы к этому отрывку и могут служить основой для проповеди. А всем без исключения читателям, в дополнение к моему объемному комментарию 1999 года издания, я рекомендую следующие толкования и различные труды по Откровению как особенно полезные. Некоторые из них представляют собой весьма серьезные научные работы, другие же написаны для широкого круга читателей:

Я выражаю особенную благодарность Дэвиду Кэмпбеллу за помощь и поддержку. Он помог мне определиться, какой именно материал из каждой главы первоисточника следует оставить, и внес его в исходный вариант работы, а уж затем я добавил свои поправки. Этот процесс отнял бы намного больше времени и, возможно, никогда не был бы завершен, если бы не старания Дэвида. Тем не менее за окончательный вид данного краткого комментария ответственность несу только я.

Грегори Бил

[1] В русском переводе книга известна как Ортодоксия (М.: Политиздат, 1991).

Грегори Бил - Дэвид Кэмпбелл - Откровение

Пер. с англ. В. Черного.

Серия «Толкование».

Черкассы: Коллоквиум, 2019 - 806 с.

ISBN 978-966-8957-70-3

G. К. Beale, with David Н. Campbell

Revelation: A Shorter Commentary

2015 G. K. Beale and David H. Campbell

Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

2140 Oak Industrial Drive ne, Grand Rapids, Michigan 49505

Грегори Бил - Дэвид Кэмпбелл - Откровение - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Список статей-экскурсов

Введение

1. Пролог

2. Послания семи церквам

3. Прославление Бога и Христа

4. Семь печатей

5. Семь труб

6. Обострение конфликта

7. Семь чаш суда Божьего

8. Последний суд над Вавилоном и зверем

9. Тысячелетие

10. Новое творение и совершенная церковь во славе

11. Эпилог

Библиография

Предметно-именной указатель

Указатель ссылок на древние источники

Грегори Бил - Дэвид Кэмпбелл - Откровение - Общее введение

Одно из величайших упущений современной церкви заключается в узком и однобоком толковании Книги Откровение. Выстраиваются эсхатологические схемы, однако забываются заложенные в этой книге глубочайшие истины и обетования, связанные с христианской жизнью и духовным ростом. Пророческие видения могут легко вытеснить мысль, что это прежде всего письмо к церквам, и притом пастырское по своей сути. Цель Откровения заключается в том, чтобы ободрить верующих всех веков, заверив их в том, что Бог планомерно трудится над осуществлением своих намерений даже среди бедствий, страданий и дьявольских козней. Откровение - это победоносный клич всей Библии, поскольку в ней в гораздо большей мере, чем где-либо в Новом Завете, показана заключительная победа Бога над силами зла. Она призвана вселить в Божий народ уверенность в непреложности их награды: они могут поклонятся Господу и славить его имя, невзирая на испытания и соблазны греховного мира.

Сложно понять Откровение без Ветхого Завета. Иоанн называет себя пророком (Откр. i, 3), который, подобно ветхозаветным посланникам, провозглашает Божью весть о суде и надежде. По оценкам исследователей, как минимум 278 из 404 стихов Откровения содержат ссылки на Ветхий Завет, а в целом в книге наличествует более пятисот ветхозаветных аллюзий (для сравнения: в посланиях Павла - около двухсот). В данном случае речь идет именно об аллюзиях (хотя и довольно узнаваемых), а не о прямых цитатах. Например, Иоанн в Откр. 1, 12-18 видит ту же картину с Сыном человеческим, которая была показана Даниилу и Исайе. Эти аллюзии свидетельствуют о единстве Ветхого и Нового Заветов, а также показывают, что обетования о Мессии, его страданиях, спасении и победе остаются неизменными с первых до последних страниц Библии, то есть на протяжении всей человеческой истории. Сделав в первой главе краткий обзор некоторых из ветхозаветных аллюзий, мы покажем обоснованность этой мысли.

Ветхозаветные пророки призывали людей обратиться к Богу и его закону, отказаться от идолопоклонства, из-за которого происходило отступничество в народе Божьем. Когда мы вникаем в пророческий и пастырский характер Книги Откровение, ее содержание становится актуальным и для нас, так что описанные в ней события мы тоже переживаем, ежедневно странствуя по пустыне этого мира под охраной Божьей десницы, пока сам Бог не введет нас в обетованную землю нового творения. Многое в этой книге можно назвать комментарием к учению Павла о духовной войне из Еф. 6,10-17. Нам следует ежедневно облекаться во всеоружие Божье и противостоять дьявольским козням до того момента, когда совершится все предначертанное, и мы сможем вечно пребывать в Господнем присутствии. Более всего нас должно воодушевлять величественное видение Иоанна о том, что история завершится победой Бога и Агнца, а мы разделим с ними царствование и всю вечность будем поклоняться им.

2019-02-20