Священник Евгений Веселов - Ложные пророчества о будущем в свете Христовой истины: православная оценка эсхатологических доктрин
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Любые христианские модели будущего строятся вокруг ряда универсальных понятий: тысячелетнее царство, великая скорбь, антихрист, Второе пришествие, воскресение мертвых, Страшный суд, рай и ад, вечность. Рассмотрение эсхатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы через призму этих концепций показывает черты их вероучительного преемства на фоне разнообразия деталей.

Церковное вероучение об этих вопросах в целом было единообразным, кроме проблемы тысячелетнего царства. В доникейский период ряд авторов придерживались доктрины хилиазма, однако со временем сформировалось согласное мнение святых отцов, которые отождествили тысячелетнее царство и эпоху Церкви, а связывание сатаны и соцарствование святых со Христом (Откр. 20:1-6) ввели в контекст духовной борьбы.

М.: Издательство «У Никитских ворот», 2019. - 600 с.

ISBN 978-5-00095-839-1

Священник Евгений Веселов - Ложные пророчества о будущем в свете Христовой истины: православная оценка эсхатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы - Содержание

Список сокращений

Предисловие

Глава 1. Общая характеристика эсхатологических доктрин сект протестантского происхождения

  • 1.1. Введение в эсхатологию неопротестантов

  • 1.2. Духовные причины создания ложных эсхатологических учений

  • 1.3. Принципы толкования Писания в неопротестантском богословии

  • 1.4. Частный суд после смерти. Состояние душ после частного суда

  • 1.5. Обзор источников и литературы об эсхатологии сект протестантского происхождения

Глава 2. Общая богословская проблематика эсхатологических доктрин неопротестантов

  • 2.1. Антихрист и великая скорбь

  • 2.2. Второе пришествие, воскресение мертвых и Суд Божий

  • 2.3. Понятие наступившего Царства Божия и его отрицание неопротестантами

  • 2.4. Идея чувственного тысячелетнего царства на земле и ее влияние на эсхатологические ереси

  • 2.5. Конечное состояние мира и человека

  • 2.6. Учение ап. Павла о предании Царства Сыном

Глава 3. Эсхатология баптистов и пятидесятников

  • 3.1. Очерк истории эсхатологической доктрины баптистов

  • 3.2. Амилленаризм

  • 3.3. Постмилленаризм

  • 3.4. Посттрибулационизм (исторический премилленаризм)

  • 3.5. Диспенсационализм. Претрибулационизм (периодический премилленаризм)

Глава 4. Эсхатология адвентистов седьмого дня

  • 4.1. Очерк истории движения адвентизма и эволюция доктрины адвентистов седьмого дня

  • 4.2. Исторические аспекты эсхатологии АСД

  • 4.3. Адвентистские учения о служении Иисуса Христа в небесном святилище и о Божием Суде

  • 4.4. Учения адвентистов о субботе, запечатлении верных, трехангельской вести и остатке

Глава 5 Эсхатология свидетелей Иеговы

  • 5.1. Эволюция и основные положения эсхатологических учений свидетелей Иеговы

  • 5.2. «Присутствие Иисуса» с 1914 года

  • 5.3. Учение о «верном и благоразумном рабе»

  • 5.4. Классовое деление свидетелей Иеговы («помазанники» и «великое множество»)

Заключение

  • Приложение 1. Хилиазм: подлинно церковное учение или частное мнение нескольких древних отцов?

  • Приложение 2. Генетико-историческая схема происхождения эсхатологических ересей неопротестантов

  • Приложение 3. Соотношение адвентистской доктрины о служении Иисуса Христа в небесном святилище и ветхозаветного дня очищения

  • Приложение 4. Обзор упоминаний о храме и жертвеннике («храмовая география») в книге Откровения

  • Приложение 5. Учение свидетелей Иеговы о «новом свете»

  • Приложение 6. Масштабы природных и социальных катаклизмов до и после 1914 г. в связи с учением о «невидимом присутствии»

  • Приложение 7. Учение Спасителя и ап. Павла против доктрины адвентистов и свидетелей Иеговы о всеобщем отступничестве

  • Приложение 8. Антигностическая полемика св. Иринея Лионского опровергает доктрину свидетелей Иеговы о «духовных телах» воскресших

Священник Евгений Веселов - Ложные пророчества о будущем в свете Христовой истины: православная оценка эсхатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы - Понятие наступившего Царства Божия и его отрицание неопротестантами

Свойственное неопротестантам учение об исключительно интеллектуальном знании Бога и Его Царства ведет их к изобилию слов об обладании Святым Духом. Появляется все больше книг, статей, фильмов и радиопередач, популяризирующих диспенсационализм и идею внезапного восхищения всех верующих на небо. Отсюда же адвентистское представление об участии в Царстве через соблюдение субботнего покоя. Наконец, те же корни имеет напряженное ожидание Армагеддона свидетелями Иеговы.

Поэтому для анализа ошибочных эсхатологических доктрин неопротестантов необходимо выявить содержащееся в Церкви Святым Духом учение о Царстве Божием и сравнить это учение с новоявленными заблуждениями.

2.3.1. Библейское учение о Царстве Божием

Царство Божие, Царство Небесное, Царство Христово - одно из важнейший понятий Нового Завета и всей Библии. Оно настолько привычно для нас, что кажется самоочевидным. Вместе с тем, Священное Писание излагает учение о Царстве в разных местах, каждый раз подчеркивая его разные оттенки.

Библейское учение о Царстве Божием своими корнями уходит в Ветхий Завет, в котором современные прор. Моисею иудеи названы царством священников и народом святым (Исх. 19:5, 6; ср. Мф. 8:12 - здесь иудеи названы сынами царства). Впоследствии идея Царства конкретизировалась и была поставлена в прямую связь с явлением Мессии и основанием Им Своего Царства, причем пророки раскрывали множество обстоятельств Его служения.

Пророчества о Христе показывают Его царство с момента пришествия. Так, в благословении Иакова обещано: Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов (Быт. 49:10). Прор. Даниил указывает дату рождения Христа Владыки (Дан. 9:25), причем Его Царство названо вечным (Дан. 2:44, ср. 3:100). Царь Давид обещает, что поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему (Пс. 71:11). Архангел Гавриил пророчествует Деве Марии: Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца (Лк. 1:32-33). Христос уже сел на этом престоле. В книге Откровения Он говорит о Себе, что уже победил и сел с Отцом на престоле Его (Откр. 3:21). В свою очередь, ап. Петр видит исполнение пророчества о потомке Давида на его престоле (1 Пар. 17:11-14) именно в Иисусе Христе - в Его воскресении и излиянии Им Святого Духа в день Пятидесятницы (Деян. 2:30-36).

Родившимся Царем Иудейским называют Его Ироду волхвы (Мф. 2:2). Нафанаил называет Его не только Сыном Божиим, но и Царем Израиля (Ин. 1:49), и Христос принимает это исповедание. Так же - Царь Израилев - называет Его народ при торжественном входе в Иерусалим (Ин. 12:13), что для евангелиста доказывает исполнение пророчества Захарии о грядущем Царе (Зах. 9:9).

Господь Иисус Христос раскрывал учение о Царстве постепенно, сообразуясь с духовным состоянием своих слушателей: «В Новом Завете Иисус Христос говорит о Своем Царстве, но разумеет его со стороны нравственной, а о стороне Своего Царства физической, о его силе, законах, управлении и правах не говорит. Апостолы говорят, но мало и с осторожностью... Это потому, что еще не время было говорить об этом, ибо иудеи не отвыкли еще от чувственных своих мечтаний о Мессии как о Царе земном, а язычники готовились со своими политическими подозрениями». Но после Сошествия Святого Духа истина о Царстве стала доступна ученикам не только как знание: получив силу Святого Духа, они постигли его опытно.

Comments (5 comments)

esxatos 5 years ago

Приходилось автора немного консультировать по эсхатологии баптистов и пятидесятников, кое-где вижу знакомый материал по истории доктрин из своих статей 
ev23 5 years ago


Здравствуйте, Николай. Вас беспокоит автор этой книги иерей Евгений Веселов. 25 ноября 2019 г. я писал Вам электронное письмо с просьбой не размещать мою книгу у Вас на сайте, даже только для членов клуба (будь то по целевой программе или на общих основаниях). Ответа я не получил, однако Вы вопреки моей просьбе разместили книгу на сайте Эсхатос, даже не сообщив мне об этом. Затем я писал Вам 29 января с.г. в личном сообщении. Ответа тоже не было.

К сожалению, книга продается медленнее, чем я ожидал. Как и раньше, я предполагаю после реализации основной части тиража выложить книгу в Интернете в свободном доступе. Поэтому я вновь прошу не размещать книгу на сайте Эсхатос - ни в свободном доступе, ни для членов клуба, ни по целевой программе.

Я уж не говорю о том, что в издательстве книга продается ниже себестоимости печати и в полтора раза дешевле, чем Вы без моего согласия выкладываете здесь для не членов клуба.


 
esxatos 5 years ago

Книга не распространяется, любой желающий может ее купить по ссылке под рекламным текстом о книге.
ev23 5 years ago

Благодарю.
ev23 3 years ago

Здравствуйте. Я не возражаю, чтобы моя книга была доступна для всех членов клуба (но без особой платы, т.е. просто по факту членства в клубе).

