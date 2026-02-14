Любые христианские модели будущего строятся вокруг ряда универсальных понятий: тысячелетнее царство, великая скорбь, антихрист, Второе пришествие, воскресение мертвых, Страшный суд, рай и ад, вечность. Рассмотрение эсхатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы через призму этих концепций показывает черты их вероучительного преемства на фоне разнообразия деталей.

Церковное вероучение об этих вопросах в целом было единообразным, кроме проблемы тысячелетнего царства. В доникейский период ряд авторов придерживались доктрины хилиазма, однако со временем сформировалось согласное мнение святых отцов, которые отождествили тысячелетнее царство и эпоху Церкви, а связывание сатаны и соцарствование святых со Христом (Откр. 20:1-6) ввели в контекст духовной борьбы.

Священник Евгений Веселов - Ложные пророчества о будущем в свете Христовой истины: православная оценка эсхатологических доктрин баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и свидетелей Иеговы

М.: Издательство «У Никитских ворот», 2019. - 600 с.

ISBN 978-5-00095-839-1

Содержание

Список сокращений

Предисловие

Глава 1. Общая характеристика эсхатологических доктрин сект протестантского происхождения

1.1. Введение в эсхатологию неопротестантов

1.2. Духовные причины создания ложных эсхатологических учений

1.3. Принципы толкования Писания в неопротестантском богословии

1.4. Частный суд после смерти. Состояние душ после частного суда

1.5. Обзор источников и литературы об эсхатологии сект протестантского происхождения

Глава 2. Общая богословская проблематика эсхатологических доктрин неопротестантов

2.1. Антихрист и великая скорбь

2.2. Второе пришествие, воскресение мертвых и Суд Божий

2.3. Понятие наступившего Царства Божия и его отрицание неопротестантами

2.4. Идея чувственного тысячелетнего царства на земле и ее влияние на эсхатологические ереси

2.5. Конечное состояние мира и человека

2.6. Учение ап. Павла о предании Царства Сыном

Глава 3. Эсхатология баптистов и пятидесятников

3.1. Очерк истории эсхатологической доктрины баптистов

3.2. Амилленаризм

3.3. Постмилленаризм

3.4. Посттрибулационизм (исторический премилленаризм)

3.5. Диспенсационализм. Претрибулационизм (периодический премилленаризм)

Глава 4. Эсхатология адвентистов седьмого дня

4.1. Очерк истории движения адвентизма и эволюция доктрины адвентистов седьмого дня

4.2. Исторические аспекты эсхатологии АСД

4.3. Адвентистские учения о служении Иисуса Христа в небесном святилище и о Божием Суде

4.4. Учения адвентистов о субботе, запечатлении верных, трехангельской вести и остатке

Глава 5 Эсхатология свидетелей Иеговы

5.1. Эволюция и основные положения эсхатологических учений свидетелей Иеговы

5.2. «Присутствие Иисуса» с 1914 года

5.3. Учение о «верном и благоразумном рабе»

5.4. Классовое деление свидетелей Иеговы («помазанники» и «великое множество»)

Заключение

Приложение 1. Хилиазм: подлинно церковное учение или частное мнение нескольких древних отцов?

Приложение 2. Генетико-историческая схема происхождения эсхатологических ересей неопротестантов

Приложение 3. Соотношение адвентистской доктрины о служении Иисуса Христа в небесном святилище и ветхозаветного дня очищения

Приложение 4. Обзор упоминаний о храме и жертвеннике («храмовая география») в книге Откровения

Приложение 5. Учение свидетелей Иеговы о «новом свете»

Приложение 6. Масштабы природных и социальных катаклизмов до и после 1914 г. в связи с учением о «невидимом присутствии»

Приложение 7. Учение Спасителя и ап. Павла против доктрины адвентистов и свидетелей Иеговы о всеобщем отступничестве

Приложение 8. Антигностическая полемика св. Иринея Лионского опровергает доктрину свидетелей Иеговы о «духовных телах» воскресших

Понятие наступившего Царства Божия и его отрицание неопротестантами

Свойственное неопротестантам учение об исключительно интеллектуальном знании Бога и Его Царства ведет их к изобилию слов об обладании Святым Духом. Появляется все больше книг, статей, фильмов и радиопередач, популяризирующих диспенсационализм и идею внезапного восхищения всех верующих на небо. Отсюда же адвентистское представление об участии в Царстве через соблюдение субботнего покоя. Наконец, те же корни имеет напряженное ожидание Армагеддона свидетелями Иеговы.

Поэтому для анализа ошибочных эсхатологических доктрин неопротестантов необходимо выявить содержащееся в Церкви Святым Духом учение о Царстве Божием и сравнить это учение с новоявленными заблуждениями.

2.3.1. Библейское учение о Царстве Божием

Царство Божие, Царство Небесное, Царство Христово - одно из важнейший понятий Нового Завета и всей Библии. Оно настолько привычно для нас, что кажется самоочевидным. Вместе с тем, Священное Писание излагает учение о Царстве в разных местах, каждый раз подчеркивая его разные оттенки.

Библейское учение о Царстве Божием своими корнями уходит в Ветхий Завет, в котором современные прор. Моисею иудеи названы царством священников и народом святым (Исх. 19:5, 6; ср. Мф. 8:12 - здесь иудеи названы сынами царства). Впоследствии идея Царства конкретизировалась и была поставлена в прямую связь с явлением Мессии и основанием Им Своего Царства, причем пророки раскрывали множество обстоятельств Его служения.

Пророчества о Христе показывают Его царство с момента пришествия. Так, в благословении Иакова обещано: Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов (Быт. 49:10). Прор. Даниил указывает дату рождения Христа Владыки (Дан. 9:25), причем Его Царство названо вечным (Дан. 2:44, ср. 3:100). Царь Давид обещает, что поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему (Пс. 71:11). Архангел Гавриил пророчествует Деве Марии: Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца (Лк. 1:32-33). Христос уже сел на этом престоле. В книге Откровения Он говорит о Себе, что уже победил и сел с Отцом на престоле Его (Откр. 3:21). В свою очередь, ап. Петр видит исполнение пророчества о потомке Давида на его престоле (1 Пар. 17:11-14) именно в Иисусе Христе - в Его воскресении и излиянии Им Святого Духа в день Пятидесятницы (Деян. 2:30-36).

Родившимся Царем Иудейским называют Его Ироду волхвы (Мф. 2:2). Нафанаил называет Его не только Сыном Божиим, но и Царем Израиля (Ин. 1:49), и Христос принимает это исповедание. Так же - Царь Израилев - называет Его народ при торжественном входе в Иерусалим (Ин. 12:13), что для евангелиста доказывает исполнение пророчества Захарии о грядущем Царе (Зах. 9:9).

Господь Иисус Христос раскрывал учение о Царстве постепенно, сообразуясь с духовным состоянием своих слушателей: «В Новом Завете Иисус Христос говорит о Своем Царстве, но разумеет его со стороны нравственной, а о стороне Своего Царства физической, о его силе, законах, управлении и правах не говорит. Апостолы говорят, но мало и с осторожностью... Это потому, что еще не время было говорить об этом, ибо иудеи не отвыкли еще от чувственных своих мечтаний о Мессии как о Царе земном, а язычники готовились со своими политическими подозрениями». Но после Сошествия Святого Духа истина о Царстве стала доступна ученикам не только как знание: получив силу Святого Духа, они постигли его опытно.

