Дэвид Мелин - Размышления над Псалмами

со временем возрастет, если он на протяжении каждого дня будет тренировать свой разум, размышляя над Словом Божьим.

Псалмопевец сравнивает праведника с деревом, которое посажено возле водоема. Постоянное питание Божьим Словом сделает его жизнь плодотворной даже в засушливой окружающей среде. С другой стороны, когда наступит засушливый период жизни, нечестивец засохнет и, как прах, будет унесен ветром. В испытаниях проявится недостаток истинного смысла в жизни нечестивого человека. Судный день грядет для всех людей, но нечестивцы не выдержат испытующего взгляда святого Бога. Псалмопевец завершает свое произведение утверждением о всеведении Бога, Который в совершенстве знает путь жизни каждого человека и воздаст каждому по заслугам.

З Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня.

4 Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих.

5 Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей;

они не имеют Бога пред собою.

6 Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.

7 Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их.

8 Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо.

9 Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Согласно заголовку, Давид написал этот Псалом в то время, когда Саул узнал о его местонахождении с помощью зифеев. Повествование об этих событиях начинается в Первой книге Царств 23:19 и продолжается в главе 26. Саул преследовал Давида и его армию в течение нескольких лет, и Давид не мог никому довериться, потому что боялся доноса о своем местонахождении Саулу. Поэтому псалмопевец снова обращается к Богу с просьбой о сохранности своей жизни, и основывает свое прошение на Божьем имени. В этом Псалме Божье имя прежде всего отражает Его могущественное присутствие. Давид знает о том, что Бог может спасти его от руки Саула и воздать за причиненное ему зло, поэтому молится о возмездии.

КОММЕНТАРИЙ

Предательство Давида зифеями было особенно болезненно по той причине, что этот род также принадлежал колену Иуды. Их город находился в отдаленном районе на востоке иудейского горного региона рядом с пустынной территорией, спускающейся к Мертвому морю. В историческом повествовании мы читаем о том, что в то время как Саул со своими тремя тысячами воинов спал после утомительного дня, проведенного в преследовании Давида, Давид и двое его друзей незамеченными проникли во вражеский лагерь. Товарищи Давида побуждали его убить Саула и покончить со всеми его злоключениями. Но он отказался, заявив о том, что Саул, несмотря на греховность, все еще оставался Божьим помазанником. Вместо того чтобы забрать жизнь Саула, Давид взял копье царя и его сосуд с водой в доказательство своего присутствия в лагере. Когда он отошел на безопасное расстояние от лагеря, позвал царя Саула и его военачальника Авенира.

В своем разговоре с Саулом Давид сделал два утверждения относительно Божьего возмездия, которые также упоминаются в этом Псалме. Вначале Давид сказал: «Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою; если же — сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа» (1 Цар. 26:19). 261

Сравните эти слова с первыми строками Псалма: «Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня» (53:3).

Затем Давид сказал: «Да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки [мои], но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня; и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды!» (1 Цар. 26:23-24). Сравните эти слова со стихом 53:7: «Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их»

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Этот краткий Псалом имеет все классические элементы, составляющие индивидуальный Псалом плача. Во вводном обращении (ст. 34) псалмопевец обратился к Богу, Который являлся его единственным источником спасения. Затем последовало краткое причитание (ст. 5), в котором он описал свое горе. Немедленно за причитанием последовало исповедание веры псалмопевца (ст. 6-7а), затем — мольба к Богу о том, чтобы Он вмешался в ситуацию (ст. 76). Псалмопевец завершил Псалом хвалы, в котором обещал пойти в святилище, чтобы публично воздать свою благодарность Богу (ст. 89).

Во вступительной молитве об избавлении псалмопевец рассматривал проблемы человеческого несчастья, обращаясь к Божьему имени. Основываясь на употреблении синонимичного параллелизма во всем Псалме, ссылка на Божье имя в первой строке и сосредоточение внимания на Божьем могуществе — во второй обнаруживает понимание псалмопев- цем такого Божьего качества, как всемогущество. Только всемогущий Бог мог спасти Давида от могущественных врагов. Параллельные глаголы «спаси» и «суди» раскрыли понимание псалмопевцем того, что только Бог мог должным образом рассудить его ситуацию и вынести справедливый приговор. Он доверил Божьему правосудию сделать правильную оценку как его собственным мотивам, так и мотивам его противников.

Высокое почтение Бога было резко противопоставлено отношению к Богу его врагов, чье плохое обращение лично к нему показало их пренебрежительное отношение к Богу. Слово, переведенное как «чужие» в некоторых иудейских манускриптах и Таргуме (арамейский перевод еврейских Писаний), переводится как «надменные». Возможно, псалмопевец называл своих противников «чужими», потому что они отчуждены от Бога. Их неуважение к Богу проявилось в неуважении к псалмопевцу. Эта связь видна в описании Иисусом неправедного судьи в притче о настойчивой вдове. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился» (Лк. 18:2). Этот Псалом обнаруживает истину о том, что уважение человека к Богу будет проявлено в его отношении к другим людям.

Выразив свое горе, псалмопевец снова заявил об уверенности в том, что Бог поможет ему преодолеть теперешнее затруднительное положение и будет поддерживать его на протяжении всей оставшейся жизни. В то время как жестокие люди стремились погубить его душу (ст. 5), псалмопевец нашел утеше- ние во всемогущественном Боге, Который подкреплял его. Фразой «Он воздаст за зло врагам моим» псалмопевец вызвал в воображении слушателей образ бумеранга. Как только зло освобождается, оно возвращается к своему хозяину.