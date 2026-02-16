Этот основательный интеллектуальный труд станет хорошим подспорьем для всех, кто хочет лучше разобраться в первых главах Бытия. Будучи проповедиком-экзегетом, я высоко ценю то, что «Хроника начала» свидетельствует о богодухновенной истинности библейского текста и подчеркивает его значение не только для нашего общего христианского богословия, но также для науки и истории. В книге ясно показано, что Бытие является абсолютным основанием Евангелия и значительной части христианской доктрины.

Я также ценю интеллектуальную целостность и структуру этого труда, позволяющего читателю ознакомиться с историческими и богословскими истинами, а также со специальными научными доказательствами. В «Хронике начала» показано, что Бытие является основанием всего безошибочного Писания, в котором предстает истинная история явления вечной Божьей славы и раскрывается вечный замысел Бога, исполнившийся в Его Сыне, Иисусе Христе.

В книге представлены доказательства точной упорядоченности каждого аспекта творения (например, огромная сложность малейшей биологической клетки), так что становится интуитивно очевидно, что автором творения мог быть только высший разум, и что любая доктрина эволюции требует невероятной веры в совершенно необоснованные научные допущения. Эта книга должна стать обязательным чтением для всех серьезных исследователей Библии.

Др. Джонни М. Хант Старший пастор. Первая баптистская церковь, г. Вудсток, штат Джорджия Бывший президент Южной баптистской конвенции

Джонатан Сарфати - Хроника начала - Богословский, исторический и научный комментарий на Книгу Бытия 1-11

К. : Книгоноша, 2018. - 864 с.

ISBN 978-617-7517-01-5

Джонатан Сарфати - Хроника начала - Богословский, исторический и научный комментарий на Книгу Бытия 1-11 - Содержание

Благодарности

Предисловие евангельского пастора

Предисловие специалиста по Ветхому Завету

Введение к комментарию

Предисловие: Почему мы решили написать еще один комментарий на Книгу Бытия?

ВВЕДЕНИЕ: О КНИГЕ БЫТИЯ

1. Автор, датировка и структура текста

2. История, а не поэзия или аллегория

3. Бытие 1-11 и систематическое богословие

ПРОЛОГ: СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (БЫТИЕ 1:1 - 2:3)

4. День 1: Начало и свет (1:1-5)

5. Дата Сотворения

6. День 2: Сотворение тверди (1:6-8)

7. День 3: Суша и растения (1:9-13)

8. День 4: Солнце, Луна и звезды (1:14-19)

9. День 5: Морские и летающие существа (1:20-23)

10. День 6: Наземные животные и человек (1:24-31)

11. День 7: Бог «почил» (2:1-3)

ТОЛЕДОТ 1: ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕБЕС И ЗЕМЛИ (БЫТИЕ 2:4 - 4:26)

12. Адам и Ева (2:4-25)

13. Грехопадение (3:1-24)

14. Дети Адама и Евы (4:1-26)

ТОЛЕДОТ 2: ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТ АДАМА (БЫТИЕ 5:1 - 6:8)

15. От Адама до Ноя (5:1-32)

16. Всеобщая развращенность перед Потопом (6:1-8)

ТОЛЕДОТ 3: ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТ НОЯ (БЫТИЕ 6:9 - 9:29)

17. Накануне Потопа (6:9 - 7:5)

18. Свидетельства Всемирного Потопа

19. Начало и усиление Потопа (7:6-24) 639

20. Окончание Потопа (8:1-19)

21. Бог заключает завет с Ноем (8:20 - 9:17)

22. Сыновья Ноя и судьбы их потомков (9:18-29)

ТОЛЕДОТ 4: ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТ СЫНОВЕЙ НОЯ (БЫТИЕ 10:1-11:9)

23. Народы и языки (10:1 - 11:9)

ТОЛЕДОТ 5: ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТ СИМА (БЫТИЕ 11:10-26)

24. Линия Сима (11:10-26)

ТОЛЕДОТ 6: ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТ ФАРРЫ (БЫТИЕ 11:10-25:11)

25. Фарра и Авраам (11:27 - 12:4)

Полная библиография

Об авторе

Джонатан Сарфати - Хроника начала - Предисловие специалиста по Ветхому Завету

Растущая влиятельность теории эволюции на протяжении последних полутора столетий (и даже более), вкупе с сопутствующим ей представлением о «старой Земле» привели к изменению Weltanschauung (мировоззрения) западной цивилизации: на смену культуре, основанной на христианстве, пришла культура гуманистическая. До появления эволюционных идей западный мир в целом принимал историческое, буквальное толкование Быт. 1-11. К сожалению, под действием различных факторов эта перемена затронула даже евангельское сообщество. Факторы эти таковы: желание идти в ногу с «научным» сообществом; древние ближневосточные параллели и связанные с ними утверждения о том, что якобы найдено новое «понимание» жанра первых одиннадцати глав Бытия. Всё это оказало влияние на многих христианских лидеров и учителей, в результате чего возникли новые толкования Бытия 1-11. Например, вместо традиционного объяснения Великого потопа как глобального события многие сегодня толкуют его как местное наводнение. Преуменьшается или вообще отрицается значение родословий в Быт. 5 и 11. Первая глава Бытия читается не в ее грамматическом и историческом контексте, а толкуется либо мифологически, либо иносказательно.

И, как ни странно, сейчас некоторые евангельские христиане даже утверждают, что нет богословской необходимости считать Адама - «федерального главу» человечества - исторической личностью. Стремясь сохранить авторитет Библии, многие ученые-христиане приняли концепцию теистической эволюции, теорию дней-эпох и теорию разрыва, с помощью которых надеются обосновать теорию «старой Земли». На самом же деле эти попытки лишь ослабили авторитет Книги Бытия и Библии в целом. Современное движение библейского креационизма, развивающееся уже более пятидесяти лет, бросает вызов этим нетрадиционным взглядам. Один из ведущих ученых данного движения - известный креационист Джонатан Сарфати, работающий в организации Creation Ministries International Его работа «Несостоятельность теории эволюции» (Refuting Evolution, 1999) остается самой продаваемой книгой по креационизму всех времен. С тех пор вышло еще пять его книг, а также труды, написанные в соавторстве. Кроме того, он публиковал многочисленные доклады и статьи, в том числе в некоторых хорошо известных научных журналах. Учитывая содержание и качество работ этого высококвалифицированного автора, я использую его книги как учебники по курсу библейского креационизма. Среди них - «Несостоятельность компромисса» (Refuting Compromise, 2004), всестороннее богословское и научное исследование наиболее распространенных попыток «согласования» секулярных взглядов с Библией. Особой критике подвергается теория «прогрессивного сотворения».

В то время как многие христианские ученые приняли новые толкования Быт. 1-11, основанные на эволюционных представлениях в науке, др. Сарфати рассматривает богословское и историческое значение библейского текста, а затем обращается к науке с библейской точки зрения. Поэтому я считаю для себя честью рекомендовать книгу др. Сарфати «Хроника начала: богословский, исторический и научный комментарий на Бытие 1-11». Представляя подробное толкование на первые 11 глав Книги Бытия, др. Сарфати также показывает, что эти главы служат основанием важнейших христианских доктрин. В контексте своего толкования он приводит свидетельства того, что многие современные объяснения Бытия представляют собой новшества, не опирающиеся на библейский фундамент. Автор комментария следует призыву из Послания Иуды (ст. 3): «подвизаться за веру, однажды преданную святым». Одно из главных достоинств книги «Хроника начала» заключается в том, что др. Сарфати как ученому и логику удается соединить подлинное научное знание с библейским текстом. Многие комментаторы Бытия ставят науку на один уровень с Писанием или даже выше его. Секулярные научные интерпретации используются для того, чтобы переосмыслить традиционный взгляд на Бытие. В результате в подобных комментариях уделяется мало внимания библиологии. Но др. Сарфати придерживается противоположного подхода. Он подчиняет науку авторитету Божьего Слова.

Хотя все Писание полностью истинно, в нем не представлена исчерпы- вающая истина обо всем. Следовательно, по мнению автора, наука помогает нам пролить свет на упоминающиеся в Писании события, которые не описаны подробно. Например, в пятый день Недели Сотворения Бог создал морских существ и птиц, которые должны были воспроизводиться по «роду» своему. На основании библейского текста автор поясняет: наши нынешние знания о ДНК помогают лучше понять, что означает воспроизведение по роду своему. Др. Сарфати также показывает, почему это представляет значительную трудность для сторонников учения о зарождении всей жизни из неживой материи. Кроме того, продемонстрировав на основании Писания, что Земля не может быть «старой», он приводит веские научные аргументы в пользу «молодого» возраста Земли и вселенной. Пусть Господь использует книгу «Хроника начала», чтобы пробудить Божий народ к принятию основополагающей и безошибочной истины, содержащейся в Быт. 1-11, и к возвещению этой истины в мире, где господствует эволюционизм. И пусть это будет во славу Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Роберт В. Мак-Кейб, доктор богословия Профессор Ветхого Завета Детройтская баптистская богословская семинария