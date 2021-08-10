Дэвид Мелин - Изучение Книги Притчей

Притчи или пословицы есть у всех народов. Общеизвестная ближневосточная мудрость гласит: «Враг моего врага — мой друг». Нигерийская пословица звучит следующим образом: «Кто спит со щенками, наберется блох». Древняя латинская пословица учит: « Если нет ветра — греби », французская утверждает: «Свою судьбу можно встретить на дороге, которую обходишь», а русская пословица гласит: «Копейка рубль бережет».

Томас Пэйн, американский философ и писатель, живший во времена американской войны за независимость, написал: «Добродетель не передается по наследству». Еще одним известным американцем, жившим в то же время, был Бенджамин Франклин, который сказал: «Рыба и гости начинают вонять на третий день».

Притчи представляют собой лаконичные и легко запоминающиеся правдивые высказывания. Причина привлекательности притч состоит в том, что они представляют обыденные вещи необычным образом. Притча 13:7 говорит: «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много».

Уникальные высказывания притч попадают точно в цель. Притча 11:22 ясно заявляет: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Притчи передают истину с юмором. Притча 26:17 предостерегает: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Кроме того, притчи представляют собой вечные Божьи наставления, истинность которых доказана многими поколениями людей. Притча 13:11 дает следующий совет: «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его».

К. Хасселл Буллок в своей книге «Введение в поэтические книги Ветхого Завета» пишет: «Многие люди, которые пытались своими умозаключениями понять христианство, смогли “ухватиться” за веру благодаря чтению Книги Притчей, потому что эта книга предлагает здравый подход к жизни и вере. Она разделяет беспокойство всех тех, кто получил дар жизни и старается прожить ее хорошо. Для тех, кто ищет веру, эта книга представляет богословское учение Ветхого Завета в простой и доступной форме».