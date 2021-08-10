Дэвид Мелин - Изучение Книги Притчей

Мелин - Изучение Книги Притчей
Притчи или пословицы есть у всех народов. Общеизвестная ближневосточная мудрость гласит: «Враг моего врага — мой друг». Нигерийская пословица звучит следующим образом: «Кто спит со щенками, наберется блох». Древняя латинская пословица учит: « Если нет ветра — греби », французская утверждает: «Свою судьбу можно встретить на дороге, которую обходишь», а русская пословица гласит: «Копейка рубль бережет».
Томас Пэйн, американский философ и писатель, живший во времена американской войны за независимость, написал: «Добродетель не передается по наследству». Еще одним известным американцем, жившим в то же время, был Бенджамин Франклин, который сказал: «Рыба и гости начинают вонять на третий день».
Притчи представляют собой лаконичные и легко запоминающиеся правдивые высказывания. Причина привлекательности притч состоит в том, что они представляют обыденные вещи необычным образом. Притча 13:7 говорит: «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много».
Уникальные высказывания притч попадают точно в цель. Притча 11:22 ясно заявляет: «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Притчи передают истину с юмором. Притча 26:17 предостерегает: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору». Кроме того, притчи представляют собой вечные Божьи наставления, истинность которых доказана многими поколениями людей. Притча 13:11 дает следующий совет: «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его».
К. Хасселл Буллок в своей книге «Введение в поэтические книги Ветхого Завета» пишет: «Многие люди, которые пытались своими умозаключениями понять христианство, смогли “ухватиться” за веру благодаря чтению Книги Притчей, потому что эта книга предлагает здравый подход к жизни и вере. Она разделяет беспокойство всех тех, кто получил дар жизни и старается прожить ее хорошо. Для тех, кто ищет веру, эта книга представляет богословское учение Ветхого Завета в простой и доступной форме».
Дэвид Мелин - Изучение Книги Притчей
Черкассы: Смирна, 2019. — 480 с.
ISBN 978-617-698-133-6
Дэвид Мелин - Изучение Книги Притчей - Рассказ о двух женщинах
Отец олицетворяет мудрость с еще одной женщиной, которая надеется привлечь внимание его сына. Мудрость призывает юношу, преподнося ему очень привлекательный подарок, и ее призыв противоположен безнравственному предложению от замужней женщины из предыдущей главы. Тема этой главы похожа на стихи Книги Притчей 1:20-33, в которых Мудрость провозглашает свою ценность.
Этот раздел начинается с публичного приглашения овладеть мудростью (8:1-5): «Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распу- тиях; она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери: “К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму”».
Сравните приглашение Мудрости (8:1-5) с приглашением блудницы (7:5-20), сначала обращая внимание на сходства. Касательно отношений между этими женщинами и молодыми людьми, обе женщины являются незнакомками для своих потенциальных клиентов (7:5; 8:5). Касательно месторасположения провозглашения их предложений, обе женщины предлагают свой товар на площадях и улицах (7:12; 8:1-3). Касательно клиентов, обе женщины обращаются к молодым людям, которые характеризуются как простаки (7:7; 8:5). И касательно товара, обе женщины делают привлекательное рекламное объявление (7:14-20; 8:6-21).
А теперь обратите внимание на отличия между этими двумя женщинами и их предложениями. Касательно предложения женщин, блудница делает предложение конфиденциально (7:9), а Мудрость пылко «взывает» в публичных местах (8:1-3). Касательно клиентов этих женщин, блудница доступна только для простаков (7:7), а Мудрость доступна всем (8:4). Касательно характера этих женщин, блудница говорит лживые речи (7:5), а Мудрость говорит истину (8:6-9). И касательно предложения женщин, блудница может предложить только временное удовольствие, которое заканчивается смертью (7:18), в то время как Мудрость предлагает неизменное процветание, которое улучшает жизнь молодых людей (8:18).
Довольно продолжительный раздел посвящен мотивации для доверчивых и неопытных молодых людей искать мудрость (8:6-9, 11-21). Для того чтобы привлечь внимание восприимчивого молодого человека, Мудрость перечисляет свои четыре самые отличительные особенности (8:6-9): «Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих — правда; ибо истину произнесет язык мой и нечестие — мерзость для уст моих; все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства; все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание».
Мудрость представлена как благородная женщина, которая говорит правду (8:6). Выражение «важное» по сути является существительным и употребляется в Ветхом Завете приблизительно пятьдесят раз, указывая на государственного руководителя (царя), В отличие от блудницы, известной своей вульгарностью и отвратительным характером (7:13-20), Мудрость предлагает прекрасные добродетели, которые достойны нашего внимания. Фактически, Мудрость настолько предана истине, что ложь является мерзостью для нее. Слово «мерзость» первый раз употребляется в стихах притчи 6:16-19 для описания вещей, которые ненавидит Бог. Предложение обратить внимание на важные истины напоминает совет апостола Павла филиппийской церкви: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).
Спасибо за ценную книгу !