Грейтхауз - Послание к римлянам
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции
Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.
Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.
Уильям Грейтхауз при участии Джорджа Лайонса - Послание к римлянам, главы 1-8
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2010
ISBN 978-5-7454-1214-1
Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 1-8 - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
«ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОСЛАНИЯ: РИМЛЯНАМ 1:1-15
II. БЛАГАЯ ВЕСТЬ БОЖЬЕЙ ПРАВЕДНОСТИ: РИМЛЯНАМ 1:16-15:13
Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 1-8 - Предисловие автора
Ученые спорили по поводу того, следует ли считать Послание к римлянам «важнейшей частью Нового Завета».
Есть все основания утверждать, что эта роль по праву принадлежит евангелиям, поскольку они являются самыми надежными свидетельствами о Христе, но мы также должны согласиться с суждением, что «в Послании к римлянам содержатся такие знания о существовании Благой Вести, о содержании христианской веры, каких не найдешь больше нигде в Новом Завете» (Nygren 1949, 3).
Уже в течение многих веков это послание, как никакое другое, способствует духовному возрождению. Когда церковь отходила от пути Благой Вести, глубокое изучение Послания к римлянам неизменно служило средством восстановления утерянного. Кто может оценить благотворное воздействие на церковь и на весь мир, которое возымело обращение Августина, произошедшее, в том числе, и благодаря молитвам его благочестивой матери Моники и епископа Амвросия Медиоланского, а также прочтению отрывка Рим. 13:11-14 (см. раздел «Из текста», касающийся этого отрывка).
Уильям Грейтхауз при участии Джорджа Лайонса - Послание к римлянам, главы 9-16
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2010
ISBN 978-5-7454-1230-1
Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 9-16 - Содержание
II. БЛАГАЯ ВЕСТЬ БОЖЬЕЙ ПРАВЕДНОСТИ: РИМЛЯНАМ 1:16- 15:13 (продолжение)
В. Божья праведность в истории (Рим. 9:1 — 11:36)
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Рим. 15:14- 16:27)
Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 9-16 - Предисловие автора
Споры вокруг Послания к римлянам, которые велись в 1970-е годы, проливают свет на природу этого послания, тем самым способствуя возрождению веры в его единство и последовательность.
Иудейская по своему происхождению (и в своей непрекращавшейся борьбе с Торой), римская община верующих людей к 57 — 58 гг. по Р.Х. стала преимущественно языческой, что явилось результатом эдикта Клавдия от 48 г. по Р.Х, по которому все иудеи были выселены из Рима (см. Деян. 18:2). Вернувшись, христиане иудейского происхождения увидели совершенно другую картину, поскольку община верующих уже была
смешанной иудейско-языческой.
Эти факты освещены в главах 14 — 15 Послания к римлянам и показывают, что 16-я глава представляет собой составную часть послания.
Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции
Спасибо !
Достойный комментарий.
Спасибо. Замечательный комментарий. Очень сбалансированный, легко читается. + Полезная библиография.