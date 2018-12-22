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Грейтхауз - Послание к римлянам

Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries
Series Комментарий веслианской традиции (13 books)
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.

Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции

Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.

Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.

Уильям Грейтхауз при участии Джорджа Лайонса - Послание к римлянам, главы 1-8

Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2010
ISBN 978-5-7454-1214-1

Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 1-8 - Содержание


ВСТУПЛЕНИЕ
«ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОСЛАНИЯ: РИМЛЯНАМ 1:1-15
II. БЛАГАЯ ВЕСТЬ БОЖЬЕЙ ПРАВЕДНОСТИ: РИМЛЯНАМ 1:16-15:13

Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 1-8 - Предисловие автора

Ученые спорили по поводу того, следует ли считать Послание к римлянам «важнейшей частью Нового Завета».
Есть все основания утверждать, что эта роль по праву принадлежит евангелиям, поскольку они являются самыми надежными свидетельствами о Христе, но мы также должны согласиться с суждением, что «в Послании к римлянам содержатся такие знания о существовании Благой Вести, о содержании христианской веры, каких не найдешь больше нигде в Новом Завете» (Nygren 1949, 3).
Уже в течение многих веков это послание, как никакое другое, способствует духовному возрождению. Когда церковь отходила от пути Благой Вести, глубокое изучение Послания к римлянам неизменно служило средством восстановления утерянного. Кто может оценить благотворное воздействие на церковь и на весь мир, которое возымело обращение Августина, произошедшее, в том числе, и благодаря молитвам его благочестивой матери Моники и епископа Амвросия Медиоланского, а также прочтению отрывка Рим. 13:11-14 (см. раздел «Из текста», касающийся этого отрывка).

Уильям Грейтхауз при участии Джорджа Лайонса - Послание к римлянам, главы 9-16Уильям Грейтхауз при участии Джорджа Лайонса - Послание к римлянам, главы 9-16

Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2010
ISBN 978-5-7454-1230-1

Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 9-16 - Содержание


II. БЛАГАЯ ВЕСТЬ БОЖЬЕЙ ПРАВЕДНОСТИ: РИМЛЯНАМ 1:16- 15:13 (продолжение)
В. Божья праведность в истории (Рим. 9:1 — 11:36)
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Рим. 15:14- 16:27)

Уильям Грейтхауз - Послание к римлянам - главы 9-16 - Предисловие автора

Споры вокруг Послания к римлянам, которые велись в 1970-е годы, проливают свет на природу этого послания, тем самым способствуя возрождению веры в его единство и последовательность.
Иудейская по своему происхождению (и в своей непрекращавшейся борьбе с Торой), римская община верующих людей к 57 — 58 гг. по Р.Х. стала преимущественно языческой, что явилось результатом эдикта Клавдия от 48 г. по Р.Х, по которому все иудеи были выселены из Рима (см. Деян. 18:2). Вернувшись, христиане иудейского происхождения увидели совершенно другую картину, поскольку община верующих уже была
смешанной иудейско-языческой.
Эти факты освещены в главах 14 — 15 Послания к римлянам и показывают, что 16-я глава представляет собой составную часть послания.

Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции

Views 1 414
Rating 4.4 / 5
Added 22.12.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.4/5 (8)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
B
brat Eduard 4 years ago

Спасибо !
Достойный комментарий.
A
Artur 8 years ago

Спасибо. Замечательный комментарий. Очень сбалансированный, легко читается. + Полезная библиография.

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