Уильямсон - Послания Иоанна
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции
Послания, ассоциируемые с именем Иоанна, составляют всего семь глав, но значение их намного важнее объема. Содержащийся здесь призыв к преображенной жизни был важен для всех христиан, и в особенности для течения святости.
Первое послание Иоанна предъявляет высокие требования: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (2:1); «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» (3:9) и «Всякий, рожденный от Бога, не грешит» (5:18). Все эти слова следует понимать в изначальном контексте, не упуская из внимания их непреходящее духовное значение. Данный комментарий пытается уравновесить духовный призыв к святой жизни с пасторским призывом давать возможность искупить свою вину тем, кто впадает в грех.
Так сложилось, что меньшим по размеру 2 и 3 Посланиям Иоанна было уделено очень мало внимания со стороны первых толкователей. Жан Кальвин комментировал только 1 Иоанна. Мартин Лютер активно выступал с лекциями по 1 Иоанна, а остальные два послания игнорировал.
Джон Уэсли в своей работе Разъяснения по Новому Завету дает относительно мало комментариев по 2 и 3 Иоанна. Эти личные послания открывают окно в жизнь тех людей, которые несли служение в церквах первого столетия. Читатели сталкиваются с вопросами экклезиологии (руководство церковью, вопросы мужского и женского пола, взаимодействия церквей между собой) и с социально-культурными реалиями. Здесь мы особенно наглядно видим, как гостеприимство в ранних церквах было связано со странствующим проповедническим служением.
Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции
Издано «Церковью Назарянина», издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех» Санкт-Петербург 2016
ISBN 978-5-7454-1414-5
NBBC, 1-3 JOHN By Rick Williamson
Beacon Hill Press of Kansas City Published by Beacon Hill Press of Kansas City
A division of Nazarene Publishing House Kansas City, Missouri 64109 USA
ISBN 978-0-8341-2395-3
Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции - Содержание
РЕДАКТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
1 ИОАННА
ВВЕДЕНИЕ
A.Авторство
Б. Дата
B.Происхождение
Г. Аудитория
Д. Обстоятельства и цель написания
Е. Социологические и культурные вопросы
1.Связи между церквами первого века
2.Использование слов из жизни семьи
Ж. Текстовые свидетельства
3. Литературные особенности
1.Формы письма и 1, 2 и 3 Иоанна
2.Поэтические формы
3.Ограниченные библейские аллюзии
4.1, 2 и 3 Иоанна и Евангелие от Иоанна
И. Богословские темы
1.Христология
2.Сотериология
3.Дух Божий
4.Этика
5.«Мир»
6.Гостеприимство
7.Экклезиология
8.Эсхатология
К. Вопросы герменевтики
1.Авторство и прочтение посланий
2.Представление об авторе и характере оппонентов
3.Как эти послания связаны с Евангелием от Иоанна и как этим определяется наше прочтение
КОММЕНТАРИЙ
I. ПРОЛОГ И ПРЕДПОСЫЛКИ: 1 ИОАННА 1:1-10
А.Явленная жизнь (1:1-4)
Б.Прощение и очищение (1:5-10)
II. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ БОГУ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВРАГУ: 1 ИОАННА 2:1-29
A.Иисус — наш Защитник (2:1-6)
Б. В свете или во тьме? (2:7-1 1)
B.Слова на все времена (2:1 2-14)
Г. Любите Бога, а не этот мир (2:15-1 7)
Д. Антихристы (2:18-23)
Е. Помазание и пребывание (2:24-29)
III.ЛЮБОВЬ ХРИСТА СЕЙЧАС И КОГДА ОН ПРИДЕТ: 1 ИОАННА 3:1-24
A.Когда Он придет: призыв к очищению (3:1-6)
Б. Разрушение дел дьявола (3:7-10)
B.Любовь и ненависть, жизнь и смерть (3:11-15)
Г Любовь в действии (3:16-24)
IV.ИСПЫТАНИЕ ДУХОВ И ВЕРА В БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ: 1 ИОАННА 4:1-21
A.Испытание духов (4:1 -6)
Б. Божий Сын — очищающая Жертва (4:7-15)
B.Совершенная любовь изгоняет страх (4:16-21)
V. ЖИЗНЬ В СЫНЕ, СМЕРТЬ В ОТСТУПНИЧЕСТВЕ: 1 ИОАННА 5:1-21
A. Побеждающая вера (5:1 -5)
Б. Свидетели истины (5:6-1 2)
B. Уверенность в вечной жизни (5:1 3-17)
Г. То, что мы знаем (5:1 8-21)
2 ИОАННА
ВВЕДЕНИЕ
A.Авторство, дата, происхождение, аудитория, обстоятельства и цель написания, социологические и культурные вопросы,текстовые свидетельства
Б. Литературные особенности
B.Богословские темы
Г. Вопросы герменевтики
КОММЕНТАРИЙ
VI. ГОСТЕПРИИМСТВО И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
A.Приветствия и отношения (1-3)
Б.Радость от послушания (4-6)
B.Призыв к верному хождению (7-1 1)
Г.Планы на будущее (12-13)
3 ИОАННА
ВВЕДЕНИЕ
A.Авторство, дата, происхождение, аудитория, обстоятельства и цель написания, социологические и культурные вопросы, текстовые свидетельства
Б. Литературные особенности
B.Богословские темы
Г. Вопросы герменевтики
КОММЕНТАРИЙ
VII. ПОДДЕРЖКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕННЫЕ РАЗДЕЛЕНИЯ: 3 ИОАННА 1-14
A.Приветствия и отношения (1-4)
Б.Служение и гостеприимство (5-8)
B.Опасное разделение (9-10)
Г.Исцеляющие слова и надежда (11-14)
Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции - Происхождение
Где эти послания были написаны? Традиционно они ассоциировались с Эфесом, главным городом Малой Азии. Если брать более широко, то ученики Иоанна происходили из Проконсульской Азии (управляемой римским проконсулом, которого назначал сенат). Традиция связывает поздние годы жизни Иоанна с Эфесом. Даже если автором был не апостол, эти послания, вероятнее всего, все равно написаны в Эфесе или ближайших окрестностях.
Значительное количество христиан иудейского происхождения перебралось в Малую Азию в связи с нараставшими напряженными отношениями с римлянами. Иудейское восстание в 66 г. от P. X. и разрушение римлянами Храма в 70 г. от P. X. сыграли ключевую роль в их решении перебраться в Малую Азию. Более того, христианство в этом регионе к тому времени уже сформировалось (проповедническая деятельность Павла в тех местах датируется началом 50-х гг.; см. Де-ян. 19:10; Bruce 1970, 13).
Первоначальным местом проконсульского правления был Пергам, но потом столицу перенесли в Ефес, который и оставался ею до новозаветных времен. Эфес был центром греческой культуры и известным местом ранней проповеднической деятельности (Деян. 19:1-41; 20:17-38; обратите внимание на Деян. 19:10: «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины»).
Церковь в Эфесе (Отк. 2:1) и другие близлежащие церкви прямо упоминаются как адресаты Откровения (вероятно, написанного в 90-е гг.). Одно из самых серьезных по содержанию посланий Павла было отправлено в Эфес. Некоторые древние рукописи наводят на мысль о том, что Послание к ефесянам было окружным, предназначенным для нескольких церквей (см. Кол. 4:16). Вероятность того, что 1, 2 и 3 Иоанна циркулировали среди иоанновских церквей в Эфесе и его окрестностях, соответствует тому, что мы знаем о многоадресных христианских посланиях.
Г. Аудитория
Эти три послания Иоанна, очевидно, были написаны людям и церквям, находившимся на каком-то удалении от автора (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Это наводит на мысль о некой центральной области с несколькими домашними церквями, находившимися на расстоянии, доступном для путешествий тех времен.
Автор посланий не сообщает никаких географических данных; поэтому мы не можем определенно знать местонахождение тех, кому он пишет. Но городской центр, подобный Эфесу, как и сеть церквей, подобная тем, о которых говорится в Откровении, представляются вероятными (Brown 1979, 98).
Гаий и Диотреф (3 Иоанна), вероятно, жили в той же области, хотя, возможно, были членами разных церквей. Старейшина пытался добиться гостеприимства для своих странствующих служителей в церкви Гаия, но они оказались непринятыми домашней церковью Диотрефа (Brown 1979, 98). Первое послание Иоанна, возможно, написано для того, чтобы поддержать тех жителей большого городского центра, которые были верны Иоанну. Второе послание могло быть отправлено церкви, расположенной в одном из удаленных городов, где раскольники пытались увести за собой некоторых из верных последователей Иоанна.
Третье послание Иоанна подразумевает, что Диотреф отверг представителей старейшины. Поэтому старейшина и обратился к Гаию с просьбой о том гостеприимстве, в котором отказал Диотреф (Brown 1979, 99). Эти послания, возможно, были отправлены как объединенный пакет в то же самое время и в то же самое место. Объединением малых посланий с более существенным 1 Иоанна может объясниться сохранение и последующий канонический статус 2 Иоанна и 3 Иоанна, несмотря на ограниченный характер их содержания (Johnson 1986, 503-10).
Кем именно были адресаты, можно попытаться установить, но нельзя достоверно подтвердить. Наличие большого количества церквей, появившихся благодаря активной деятельности иоанновского общества, и географическое расположение соответствуют этим данным.
Читатели 2 Иоанна и 3 Иоанна, судя по всему, находились на каком-то удалении от старейшины. В обоих посланиях автор передает приветы получателям писем от других (2 Ин. 13; 3 Ин. 14). Оба послания выражают его надежду на личный визит (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Конечно, упоминание о визите могло быть завуалированной формой предупреждения читателей. Это могло увеличить вероятность того, что они согласятся с его пожеланиями (ср. 2 Кор. 13:10; Флм. 22).
Спасибо!
Достойный комментарий.
Только вчера закончила изучение посланий Иоанна используя этот комментарий. По моему мнению, комментарии веслианской традиции это самые лучшие комментарии на русском языке. Огромное срасибо за публикацию !