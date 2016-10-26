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3.Как эти послания связаны с Евангелием от Иоанна и как этим определяется наше прочтение

Рик Уильямсон - Первое, второе и третье послания Иоанна - Комментарии веслианской традиции - Происхождение

Где эти послания были написаны? Традиционно они ассоциировались с Эфесом, главным городом Малой Азии. Если брать более широко, то ученики Иоанна происходили из Проконсульской Азии (управляемой римским проконсулом, которого назначал сенат). Традиция связывает поздние годы жизни Иоанна с Эфесом. Даже если автором был не апостол, эти послания, вероятнее всего, все равно написаны в Эфесе или ближайших окрестностях.

Значительное количество христиан иудейского происхождения перебралось в Малую Азию в связи с нараставшими напряженными отношениями с римлянами. Иудейское восстание в 66 г. от P. X. и разрушение римлянами Храма в 70 г. от P. X. сыграли ключевую роль в их решении перебраться в Малую Азию. Более того, христианство в этом регионе к тому времени уже сформировалось (проповедническая деятельность Павла в тех местах датируется началом 50-х гг.; см. Де-ян. 19:10; Bruce 1970, 13).

Первоначальным местом проконсульского правления был Пергам, но потом столицу перенесли в Ефес, который и оставался ею до новозаветных времен. Эфес был центром греческой культуры и известным местом ранней проповеднической деятельности (Деян. 19:1-41; 20:17-38; обратите внимание на Деян. 19:10: «все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины»).

Церковь в Эфесе (Отк. 2:1) и другие близлежащие церкви прямо упоминаются как адресаты Откровения (вероятно, написанного в 90-е гг.). Одно из самых серьезных по содержанию посланий Павла было отправлено в Эфес. Некоторые древние рукописи наводят на мысль о том, что Послание к ефесянам было окружным, предназначенным для нескольких церквей (см. Кол. 4:16). Вероятность того, что 1, 2 и 3 Иоанна циркулировали среди иоанновских церквей в Эфесе и его окрестностях, соответствует тому, что мы знаем о многоадресных христианских посланиях.

Г. Аудитория

Эти три послания Иоанна, очевидно, были написаны людям и церквям, находившимся на каком-то удалении от автора (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Это наводит на мысль о некой центральной области с несколькими домашними церквями, находившимися на расстоянии, доступном для путешествий тех времен.

Автор посланий не сообщает никаких географических данных; поэтому мы не можем определенно знать местонахождение тех, кому он пишет. Но городской центр, подобный Эфесу, как и сеть церквей, подобная тем, о которых говорится в Откровении, представляются вероятными (Brown 1979, 98).

Гаий и Диотреф (3 Иоанна), вероятно, жили в той же области, хотя, возможно, были членами разных церквей. Старейшина пытался добиться гостеприимства для своих странствующих служителей в церкви Гаия, но они оказались непринятыми домашней церковью Диотрефа (Brown 1979, 98). Первое послание Иоанна, возможно, написано для того, чтобы поддержать тех жителей большого городского центра, которые были верны Иоанну. Второе послание могло быть отправлено церкви, расположенной в одном из удаленных городов, где раскольники пытались увести за собой некоторых из верных последователей Иоанна.

Третье послание Иоанна подразумевает, что Диотреф отверг представителей старейшины. Поэтому старейшина и обратился к Гаию с просьбой о том гостеприимстве, в котором отказал Диотреф (Brown 1979, 99). Эти послания, возможно, были отправлены как объединенный пакет в то же самое время и в то же самое место. Объединением малых посланий с более существенным 1 Иоанна может объясниться сохранение и последующий канонический статус 2 Иоанна и 3 Иоанна, несмотря на ограниченный характер их содержания (Johnson 1986, 503-10).

Кем именно были адресаты, можно попытаться установить, но нельзя достоверно подтвердить. Наличие большого количества церквей, появившихся благодаря активной деятельности иоанновского общества, и географическое расположение соответствуют этим данным.

Читатели 2 Иоанна и 3 Иоанна, судя по всему, находились на каком-то удалении от старейшины. В обоих посланиях автор передает приветы получателям писем от других (2 Ин. 13; 3 Ин. 14). Оба послания выражают его надежду на личный визит (2 Ин. 12; 3 Ин. 14). Конечно, упоминание о визите могло быть завуалированной формой предупреждения читателей. Это могло увеличить вероятность того, что они согласятся с его пожеланиями (ср. 2 Кор. 13:10; Флм. 22).