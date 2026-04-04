Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.

Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции

Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.



Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.

Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.

Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.

Фрэнк Карвер - Второе послание к Коринфянам

Издательство «Вера и святость»

Христианское общество «Библия для всех»

Санкт-Петербург, 2013

ISBN 978-5-7454-1293-6

Фрэнк Карвер - Второе послание к Коринфянам - Содержание

I. АПОСТОЛЬСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: 2 КОРИНФЯНАМ 1:1-11

II. АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: 2 КОРИНФЯНАМ 1:12 - 7:16

III. БЛАГОДАТЬ ХРИСТИАНСКИХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: 2 КОРИНФЯНАМ 8:1 - 9:15

IV. ОПРАВДАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА ПАВЛА: 2 КОРИНФЯНАМ 10:1 - 13:14