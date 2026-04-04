Карвер - 2 послание к Коринфянам - Комментарии веслианской традиции
Книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Библии.
Новые библейские комментарии издательства "Beacon Hill Press" - Комментарии веслианской традиции
Предназначены для пасторов, а также для всех, кто изучает Библию в XXI веке, как наиболее полно отражающие исследования веслианской богословской традиции. Их цель — помочь широкой аудитории в понимании и провозглашении Писания как Слова Божьего.
Авторы этой серии не просто ученые, последователи веслианской богословской традиции и специалисты в своей области. Это люди, питающие неподдельный интерес к книгам, над которыми они работали. Они поставили перед собой задачу как можно яснее донести до читателя критическое мнение, выработанное общими усилиями, по поводу всех тем, которые представлены в Писании.
Хотя книги данной серии представляют собой результат серьезных научных исследований и внесли неоценимый вклад в понимание Писания, авторы не ставили целью изложить академический диалог ученых богословов. Они постарались показать в своих работах важность Библии как церковной книги, а также ее актуальность и практическое значение во все времена.
Общая цель данного проекта заключается в том, чтобы он стал доступен церкви, чтобы им можно было пользоваться для служения в церкви, потому что эти книги являются плодом труда верных последователей христианской веры.
Фрэнк Карвер - Второе послание к Коринфянам
Издательство «Вера и святость»
Христианское общество «Библия для всех»
Санкт-Петербург, 2013
ISBN 978-5-7454-1293-6
Фрэнк Карвер - Второе послание к Коринфянам - Содержание
I. АПОСТОЛЬСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ: 2 КОРИНФЯНАМ 1:1-11
II. АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: 2 КОРИНФЯНАМ 1:12 - 7:16
III. БЛАГОДАТЬ ХРИСТИАНСКИХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: 2 КОРИНФЯНАМ 8:1 - 9:15
IV. ОПРАВДАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА ПАВЛА: 2 КОРИНФЯНАМ 10:1 - 13:14
Фрэнк Карвер - Второе послание к Коринфянам - Личное письмо
К. С. Льюис в своем письме от 1 апреля 1956 года из Оксфорда к одной американской леди рекомендует ей прочитать 2 Коринфянам. «О молитве (за других), — пишет он, — и о страдании за других есть много отрывков во Втором послании к коринфянам, над которыми стоит поразмышлять» (1967, 52). То, что чувствовал К. С. Льюис, отражало мнение многих людей, которых на протяжении столетий вдохновляло и успокаивало написанное Павлом.
В этом письме апостол открывает свое сердце тем, кого он очень сильно любит. Ради Евангелия Христова и в присутствии Бога он много молится и еще больше страдает за этих «других» — неповинующуюся церковь в Коринфе. В этой церкви возникли новые проблемы с того момента, как он написал Первое послание к коринфянам.
Среди всех других посланий Павла только в 1 и 2 Коринфянам мы можем увидеть такие длительные взаимоотношения с людьми, которых он родил «во Христе». Ни одно из других писем Павла к церквям не раскрывает для нас настолько глубоко сердце человека и служителя, как его второе послание к церкви в Коринфе. Здесь, как сказал Р. П. К. Хансон, «отколовшийся кусок жизни Павла с зазубренными краями — это настоящая жизнь, не подвергшаяся цензуре, приводящая в замешательство своей сложностью, но необыкновенно интересная» (1954, 7-8). Апостол говорит о своей любви к церкви, которая неправильно его поняла.
Он делает это в таком тоне, который Фрэнк Матера описывает как одновременно «сочувствующий и защищающийся, примирительный и провоцирующий, прощающий и угрожающий, радостный и жалующийся».
Насколько Послание к филиппийцам удивляет нас, раскрывая посвященность Павла как христианина, настолько 2 Коринфянам поражает нас своим откровением о том, до какой степени он посвящен как служитель и апостол Христа.
Нашему взгляду в этом письме открывается ритм такого евангельского служения, которое должно быть присуще каждому христианину, и священнику, и прихожанину, — посвящение всей жизни, божественный источник этого посвящения и его характер, выражающийся через крест и воскресение. Это послание свидетельствует о неизбежной истине, что миссия Церкви как Тела Христова — продолжать жертвенное
служение Иисуса с самоотдачей и страданиями.
