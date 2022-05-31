Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома)

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 438 с.

Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома) - Содержание

Общее предисловие

Некоторые полезные даты и указания

Введение

Том І

Видение пророка Ис. 1,1

Народ, обремененный беззакониями - І, ІІ Ис. 1,2-9

Руки, полные крови Ис. 1,10-20

Верная столица Ис. 1,21-31

От сиона выйдет закон Ис. 2,1-5

И преклонился человек Ис. 2,6-22

Извращенность общества – І, ІІ Ис. 3,1-15

Судьба «дочерей Сиона» Ис. 3,16-4,1

Иерусалим после суда Ис. 4,2-6

Виноградник Господа Саваофа Ис. 5,1-7

Семь «горе вам» - І, ІІ, ІІІ Ис. 5,8-25

Земля, погрузившаяся во мрак от нашествия врагов Ис. 5,26-30

Видение небесного двора – І, ІІ Ис. 6,1-8

Миссия пророка к грешному народу Ис. 6,9-13

Знамение Шеарясува Ис. 7,1-9

Знамение Еммануила Ис. 7,10-17

Похищение земли Ис. 7,18-25

Знамение Магер-Шелал-Хаш-База Ис. 8,1-10

Я надеюсь на Господа Ис. 8,11-22

Ибо младенец родился нам Ис. 9,1-7

При всем этом не отвратится гнев его Ис. 9,8-21

Горе Иуде горе Ассирии Ис. 10,1-6

Высокомерие Ассирии Ис. 10,7-19

Народ мои,...Не бойся Ассура Ис. 10,20-34

Благородная отрасль от корня Иесеева Ис. 11,1-9

Мессианское знамение народам Ис. 11,10-16

Источники спасения Ис. 12,1-6

Пророчество о Вавилоне Ис. 13,1-5

День Господа Ис. 13,6-22

Как упал ты с неба! Ис. 14,1-21

Пророчества против Вавилона, Ассирии и земли Филистимской Ис. 14,22-32

Плач по Моаву - І, ІІ Ис. 15,1-16,14

Пророчества против Ассирии и Израиля Ис. 17,1-11

Пророчества против Ассирии и Эфиопии Ис. 17,12-18,7

Развал Египта Ис. 19,1-15

Блаженство на Египет Ис. 19,16-25

Не уповайте на Египет и Эфиопию Ис. 20,1-6

Видение разрушения Ис. 21,1-10

Пророчества об Аравии Ис. 21,11-17

Пророчество против нераскаявшейся Иуды Ис. 22,1-14

Хранитель ключей Давида Ис. 22,15-25

Рыдайте, корабли Фарсиса Ис. 23,1-18

Конец мира Ис. 24,1-13

Последний суд Ис. 24,14-23

Эсхатологическая трапеза Ис. 25,1-12

Воскресение мертвых Ис. 26,1-21

Возвращение в Иерусалим Ис. 27,1-13

Священники и пророки пьяны от вина Ис. 28,1-13

Союз со смертью Ис. 28,14-29

Горе Ариилу... Городу, в котором жил Давид! Ис. 29,1-8

У них есть глаза, но они не видят Ис. 29,9-24

Горе непокорным сынам Ис. 30,1-17

Но Господь милостив Ис. 30,18-26

Пламенный гнев Господа Ис. 30,27-33

Горе тем, которые идут в Египет за помощию Ис. 31,1-9

Царство праведности и мира Ис. 32,1-20

Приложение

Том ІІ