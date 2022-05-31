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Сойэр - Книга Пророка Исаии - І - ІІ - 2 тома - 13 - 14

Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома)

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 438 с.

Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома) - Содержание

  • Общее предисловие
  • Некоторые полезные даты и указания
  • Введение
Том І
  • Видение пророка Ис. 1,1
  • Народ, обремененный беззакониями - І, ІІ Ис. 1,2-9
  • Руки, полные крови Ис. 1,10-20
  • Верная столица Ис. 1,21-31
  • От сиона выйдет закон Ис. 2,1-5
  • И преклонился человек Ис. 2,6-22
  • Извращенность общества – І, ІІ Ис. 3,1-15
  • Судьба «дочерей Сиона» Ис. 3,16-4,1
  • Иерусалим после суда Ис. 4,2-6
  • Виноградник Господа Саваофа Ис. 5,1-7
  • Семь «горе вам» - І, ІІ, ІІІ Ис. 5,8-25
  • Земля, погрузившаяся во мрак от нашествия врагов Ис. 5,26-30
  • Видение небесного двора – І, ІІ Ис. 6,1-8
  • Миссия пророка к грешному народу Ис. 6,9-13
  • Знамение Шеарясува Ис. 7,1-9
  • Знамение Еммануила Ис. 7,10-17
  • Похищение земли Ис. 7,18-25
  • Знамение Магер-Шелал-Хаш-База Ис. 8,1-10
  • Я надеюсь на Господа Ис. 8,11-22
  • Ибо младенец родился нам Ис. 9,1-7
  • При всем этом не отвратится гнев его Ис. 9,8-21
  • Горе Иуде горе Ассирии Ис. 10,1-6
  • Высокомерие Ассирии Ис. 10,7-19
  • Народ мои,...Не бойся Ассура Ис. 10,20-34
  • Благородная отрасль от корня Иесеева Ис. 11,1-9
  • Мессианское знамение народам Ис. 11,10-16
  • Источники спасения Ис. 12,1-6
  • Пророчество о Вавилоне Ис. 13,1-5
  • День Господа Ис. 13,6-22
  • Как упал ты с неба! Ис. 14,1-21
  • Пророчества против Вавилона, Ассирии и земли Филистимской Ис. 14,22-32
  • Плач по Моаву - І, ІІ Ис. 15,1-16,14
  • Пророчества против Ассирии и Израиля Ис. 17,1-11
  • Пророчества против Ассирии и Эфиопии Ис. 17,12-18,7
  • Развал Египта Ис. 19,1-15
  • Блаженство на Египет Ис. 19,16-25
  • Не уповайте на Египет и Эфиопию Ис. 20,1-6
  • Видение разрушения Ис. 21,1-10
  • Пророчества об Аравии Ис. 21,11-17
  • Пророчество против нераскаявшейся Иуды Ис. 22,1-14
  • Хранитель ключей Давида Ис. 22,15-25
  • Рыдайте, корабли Фарсиса Ис. 23,1-18
  • Конец мира Ис. 24,1-13
  • Последний суд Ис. 24,14-23
  • Эсхатологическая трапеза Ис. 25,1-12
  • Воскресение мертвых Ис. 26,1-21
  • Возвращение в Иерусалим Ис. 27,1-13
  • Священники и пророки пьяны от вина Ис. 28,1-13
  • Союз со смертью Ис. 28,14-29
  • Горе Ариилу... Городу, в котором жил Давид! Ис. 29,1-8
  • У них есть глаза, но они не видят Ис. 29,9-24
  • Горе непокорным сынам Ис. 30,1-17
  • Но Господь милостив Ис. 30,18-26
  • Пламенный гнев Господа Ис. 30,27-33
  • Горе тем, которые идут в Египет за помощию Ис. 31,1-9
  • Царство праведности и мира Ис. 32,1-20
  • Приложение
Том ІІ
  • Опустошитель Ис. 33,1-12
  • Место широких вод и потоков Ис. 33,13-24
  • День суда Ис. 34,1-7
  • День очищения Ис. 35,1-10
  • Вторжение в Иуду - І, ІІ Ис. 36,1-3 – 36,4-22
  • Исаия и спасение Ис. 37,1-38
  • Выздоровление царя Езекии Ис. 38,1-22
  • Послы из Вавилона Ис. 39,1-8
  • Утешайте народ мои, говорит Бог ваш Ис. 40,1-11
  • Творец неба и земли Ис. 40,12-31
  • Господь истории Ис. 41,1-7
  • Не боитесь, дети Авраама Ис. 41,8-20
  • Бессилие ложных богов Ис. 41,21-29
  • Свет народов - І Ис. 42,1-13
  • Бог как мать Ис. 42,14-25
  • Я ваш спаситель Ис. 43,1-13
  • Новый исход Ис. 43,14-28
  • Наша твердыня и наш искупитель Ис. 44,1-8
  • Безумие идолов Ис. 44,9-20
  • Иерусалим будет отстроен заново Ис. 44,21-28
  • Кир: помазанник Божий Ис. 45,1-7
  • Будешь ли ты спорить с Создателем? Ис. 45,8-13
  • Я Господь и нет иного Ис. 45,14-25
  • Ложные боги Вавилона Ис. 46,1-13
  • Падение Вавилона Ис. 47,1-15
  • Отступники от рождения Ис. 48,1-11
  • Выходите из Вавилона! Ис. 48,12-22
  • Свет народов - ІІ Ис. 49,1-6
  • День спасения Ис. 49,7-13
  • Сомневающийся Сион Ис. 49,14-26
  • Лица моего не закрывал от поругании и оплевания Ис. 50,1-11
  • Взгляните на скалу, из которой вы высечены Ис. 51,1-8
  • Мышца Господня. Восстань, воспряни, плененный Иерусалим Ис. 51,9-52,12
  • Страждующии раб Господень – І, ІІ Ис. 52,13-53,12
  • Наследие раба Господня Ис. 54,1-17
  • Идите ко мне все жаждующие Ис. 55,1-13
  • Дом молитвы для всех народов Ис. 56,1-8
  • Выступление против коррупции в верхах Ис. 56,9-57,13
  • Любовь Бога ко всем Ис. 57,14-21
  • Истинное покаяние Ис. 58,1
  • Отчуждение от Бога Ис. 59,1-21
  • Восстань, светись, ибо пришел свет твои Ис. 60,1-14
  • Не зайдет уже солнце Твое Ис. 60,15-22
  • Свободу пленникам Ис. 61,1-11
  • Не умолкну ради Сиона Ис. 62,1-12
  • Гроздья гнева Ис. 63,1-6
  • Отче наш на небесах - І, ІІ Ис. 63,7-64,12
  • Овцы и козлы Ис. 65,1-16
  • Заря нового века Ис. 65,17-25
  • Жертва, благоугодная Богу Ис. 66,1-6
  • Возвеселитесь с Иерусалимом Ис. 66,7-17
  • Новое небо и новая земля Ис. 66,18-24
  • Приложение
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Rating 5.0 / 5
Added 31.05.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (4)

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