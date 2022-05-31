Сойэр - Книга Пророка Исаии - І - ІІ - 2 тома - 13 - 14
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома)
Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 438 с.
Джон Ф.А. Сойэр - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 13, 14 - Книга Пророка Исаии І, ІІ (2 тома) - Содержание
- Общее предисловие
- Некоторые полезные даты и указания
- Введение
Том І
- Видение пророка Ис. 1,1
- Народ, обремененный беззакониями - І, ІІ Ис. 1,2-9
- Руки, полные крови Ис. 1,10-20
- Верная столица Ис. 1,21-31
- От сиона выйдет закон Ис. 2,1-5
- И преклонился человек Ис. 2,6-22
- Извращенность общества – І, ІІ Ис. 3,1-15
- Судьба «дочерей Сиона» Ис. 3,16-4,1
- Иерусалим после суда Ис. 4,2-6
- Виноградник Господа Саваофа Ис. 5,1-7
- Семь «горе вам» - І, ІІ, ІІІ Ис. 5,8-25
- Земля, погрузившаяся во мрак от нашествия врагов Ис. 5,26-30
- Видение небесного двора – І, ІІ Ис. 6,1-8
- Миссия пророка к грешному народу Ис. 6,9-13
- Знамение Шеарясува Ис. 7,1-9
- Знамение Еммануила Ис. 7,10-17
- Похищение земли Ис. 7,18-25
- Знамение Магер-Шелал-Хаш-База Ис. 8,1-10
- Я надеюсь на Господа Ис. 8,11-22
- Ибо младенец родился нам Ис. 9,1-7
- При всем этом не отвратится гнев его Ис. 9,8-21
- Горе Иуде горе Ассирии Ис. 10,1-6
- Высокомерие Ассирии Ис. 10,7-19
- Народ мои,...Не бойся Ассура Ис. 10,20-34
- Благородная отрасль от корня Иесеева Ис. 11,1-9
- Мессианское знамение народам Ис. 11,10-16
- Источники спасения Ис. 12,1-6
- Пророчество о Вавилоне Ис. 13,1-5
- День Господа Ис. 13,6-22
- Как упал ты с неба! Ис. 14,1-21
- Пророчества против Вавилона, Ассирии и земли Филистимской Ис. 14,22-32
- Плач по Моаву - І, ІІ Ис. 15,1-16,14
- Пророчества против Ассирии и Израиля Ис. 17,1-11
- Пророчества против Ассирии и Эфиопии Ис. 17,12-18,7
- Развал Египта Ис. 19,1-15
- Блаженство на Египет Ис. 19,16-25
- Не уповайте на Египет и Эфиопию Ис. 20,1-6
- Видение разрушения Ис. 21,1-10
- Пророчества об Аравии Ис. 21,11-17
- Пророчество против нераскаявшейся Иуды Ис. 22,1-14
- Хранитель ключей Давида Ис. 22,15-25
- Рыдайте, корабли Фарсиса Ис. 23,1-18
- Конец мира Ис. 24,1-13
- Последний суд Ис. 24,14-23
- Эсхатологическая трапеза Ис. 25,1-12
- Воскресение мертвых Ис. 26,1-21
- Возвращение в Иерусалим Ис. 27,1-13
- Священники и пророки пьяны от вина Ис. 28,1-13
- Союз со смертью Ис. 28,14-29
- Горе Ариилу... Городу, в котором жил Давид! Ис. 29,1-8
- У них есть глаза, но они не видят Ис. 29,9-24
- Горе непокорным сынам Ис. 30,1-17
- Но Господь милостив Ис. 30,18-26
- Пламенный гнев Господа Ис. 30,27-33
- Горе тем, которые идут в Египет за помощию Ис. 31,1-9
- Царство праведности и мира Ис. 32,1-20
- Приложение
Том ІІ
- Опустошитель Ис. 33,1-12
- Место широких вод и потоков Ис. 33,13-24
- День суда Ис. 34,1-7
- День очищения Ис. 35,1-10
- Вторжение в Иуду - І, ІІ Ис. 36,1-3 – 36,4-22
- Исаия и спасение Ис. 37,1-38
- Выздоровление царя Езекии Ис. 38,1-22
- Послы из Вавилона Ис. 39,1-8
- Утешайте народ мои, говорит Бог ваш Ис. 40,1-11
- Творец неба и земли Ис. 40,12-31
- Господь истории Ис. 41,1-7
- Не боитесь, дети Авраама Ис. 41,8-20
- Бессилие ложных богов Ис. 41,21-29
- Свет народов - І Ис. 42,1-13
- Бог как мать Ис. 42,14-25
- Я ваш спаситель Ис. 43,1-13
- Новый исход Ис. 43,14-28
- Наша твердыня и наш искупитель Ис. 44,1-8
- Безумие идолов Ис. 44,9-20
- Иерусалим будет отстроен заново Ис. 44,21-28
- Кир: помазанник Божий Ис. 45,1-7
- Будешь ли ты спорить с Создателем? Ис. 45,8-13
- Я Господь и нет иного Ис. 45,14-25
- Ложные боги Вавилона Ис. 46,1-13
- Падение Вавилона Ис. 47,1-15
- Отступники от рождения Ис. 48,1-11
- Выходите из Вавилона! Ис. 48,12-22
- Свет народов - ІІ Ис. 49,1-6
- День спасения Ис. 49,7-13
- Сомневающийся Сион Ис. 49,14-26
- Лица моего не закрывал от поругании и оплевания Ис. 50,1-11
- Взгляните на скалу, из которой вы высечены Ис. 51,1-8
- Мышца Господня. Восстань, воспряни, плененный Иерусалим Ис. 51,9-52,12
- Страждующии раб Господень – І, ІІ Ис. 52,13-53,12
- Наследие раба Господня Ис. 54,1-17
- Идите ко мне все жаждующие Ис. 55,1-13
- Дом молитвы для всех народов Ис. 56,1-8
- Выступление против коррупции в верхах Ис. 56,9-57,13
- Любовь Бога ко всем Ис. 57,14-21
- Истинное покаяние Ис. 58,1
- Отчуждение от Бога Ис. 59,1-21
- Восстань, светись, ибо пришел свет твои Ис. 60,1-14
- Не зайдет уже солнце Твое Ис. 60,15-22
- Свободу пленникам Ис. 61,1-11
- Не умолкну ради Сиона Ис. 62,1-12
- Гроздья гнева Ис. 63,1-6
- Отче наш на небесах - І, ІІ Ис. 63,7-64,12
- Овцы и козлы Ис. 65,1-16
- Заря нового века Ис. 65,17-25
- Жертва, благоугодная Богу Ис. 66,1-6
- Возвеселитесь с Иерусалимом Ис. 66,7-17
- Новое небо и новая земля Ис. 66,18-24
- Приложение
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