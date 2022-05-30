Знаменитый итальянский скульптор Микеланджело Буонаротти изобразил на известной росписи Сикстинской капеллы пророка Иеремию как «мужа скорбей, и изведавшего болезни» (Ис. 53,3), и в то же время как человека огромной силы. Его широкое правое плечо согнулось под тяжестью большого бремени. Сразу за этим плечом и над ним стоит трагическая фигура дочери Сиона в крайнем отчаянии, символизирующая ношу пророка - отчужденный Богом, мятежный народ Завета. Но над приподнятым левым плечом пророка виден профиль просветленного сына Иуды, со взглядом, устремленным в сторону этой отчаявшейся и сломленной женщины, и куда-то за нее, к какой-то точке на далеком горизонте, небесный отблеск которой отражается на его лице. В этом портрете великий мастер классически показал две самые типичные черты пророка Иеремии. С одной стороны муж из Анафофа -пророк грядущей гибели упрямому поколению, с другой -истинный вестник вечного, пребывающего Евангелия. Пророк Иеремия - это действительно человек тяжких скорбей и, одновременно, - несокрушимой надежды.

Жизненный путь Иеремии

О ранних годах Иеремии известно так же мало, как и о конце его жизни. Он родился около 650 г. до Р.Х. в левит-ском городе Анафофе в колене Вениамина, приблизительно в восьми километрах к северо-востоку от Иерусалима. Его отец - Хелкия, священник из рода Авиафара, сосланного в Анафоф Соломоном (3 Цар. 1-2). Около 626 г. до Р.Х. Иеремия был призван Богом быть пророком. Неясно, насколько он поддерживал реформу Иосии, описанную в 4 Цар. 22-23. По крайней мере он видел, что эти реформы, носившие внешний характер, были недостаточными (см. например, Иер. 3,6-10). Взамен он проповедовал религию сердца и провозгласил, что возроищение народа должно совершиться на более глубоком уровне этической праведности. Согласно 2 Пар. 35,24-25 Иеремия считал смерть Иосии чрезвычайно трагическим событием.

Главным мотивом общественной деятельности Иеремии были конфликтные ситуации. Повествовательная часть книги почти полностью посвящена его конфликтам. Его жизни угрожали жители родного города Анафофа за то, что он настойчиво требовал соблюдения условий Завета Божия, с настойчивостью, которая, очевидно, противоречила интересам его родного города (Иер. 11,21-23). Священники и пророки судили его за смелую проповедь в Храме и приговорили его к смерти. Даже после вынесенного ему оправдательного приговора иудейскому князю Ахикаму пришлось защищать его от ярости народа (Иер. 26,24). Он был посажен в колодки священником Пасхором за то, что он в символическом действии предсказал гибель Иерусалима (Иер. 20,1-6). Он и его писец Варух вынуждены были бежать, спасая свою жизнь от царя Иоакима, после того, как Варух публично прочитал свиток с пророчествами Иеремии (Иер. 36). Пророк Анания публично унижал Иеремию за то, что он защищал политику подчинения Вавилону (Иер. 27-28). Иудейские князья бросили его в яму, где он наверняка погиб бы, если бы его не спас в последний момент Авдемелех, слуга-эфиоп царя Седекии (Иер. 38). После падения Иерусалима Иеремия мог бы пойти в Вавилон, как гость царя, но вместо этого он предпочел разделить судьбу с бедными людьми, оставленных в Иудее обрабатывать землю. В легенде об Иеремии, сохранившейся в апокрифической книге «Жизни Пророков», сказано, что он был убит камнями в Тафнисе, в Египте, иудеями из тех, которые остались в Иудее и потом бежали в Египет. Таким образом, Иеремия с начала до конца целиком посвятил себя своему народу во имя Господа, но был отвергнут ими - факт, который предвещали слова, сопровождавшие его призвание на пророческое поприще (Иер. 1,18-19).

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 15 - Хауард Тильман Твист - Книга пророка Иеремии, Книга Плач Иеремии

Всемирный союз баптистов - 1992. - 190 с.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 15 - Хауард Тильман Твист - Книга пророка Иеремии, Книга Плач Иеремии - Содержание

Общее предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету

Книга пророка Иеремии

Введение

Пророк Иеремия

Хронологическая таблица

Этапы в создании Книги пророка Иеремии

Построение книги

Весть Иеремии

Схема

КОММЕНТАРИИ

ВВЕДЕНИЕ

РАННИЕ РАССУЖДЕНИЯ (автобиографические) Иеремия 1,4-10,25

ПРОРОЧЕСТВА И ПОВЕСТВОВАНИЯ (биографические) Иеремия 30,1-40,6

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ (биографические) Иеремия 40,7-44,30

ДАТИРОВАННЫЙ ДИАЛОГ (биографический) Иеремия 45,1-5

ПРОРОЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ (биографические) Иеремия 46,1-51,64

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (биографическое) Иеремия 52,1-34

КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ