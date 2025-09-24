Рууп - Книга Бытие - 2
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания.
Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Юджин Ф. Рууп - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 2 - Книга Бытие
Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 433 с.
Юджин Ф. Рууп - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 2 - Книга Бытие - Содержание
- Общее предисловие
- Взгляд на весь сюжет
Часть первая: Сказание всего человечества
- Творение Быт. 1,1-2,3
- История неба и земли Быт. 2,4-4,26
- Рассказ о райском саде Быт. 2,46-3,24
- Рассказ о двух братьях Быт. 4,1-16
- Родословия Быт. 4,17-26
- Родословие семьи Адама Быт. 5,1-6,8
- История семьи Ноя Быт. 6,9-9, 29
- Ной и его сыновья Быт. 9,18-29
- Родословие сынов Ноевых Быт. 10,1-11,9
- Семья Сифа Быт. 11,10-26
Часть вторая: Сказание об Аврааме и Сарре
- Сказание об Аврааме и Сарре Быт. 11,27-25,18
- Божие обетование Быт. 11,27-12,9
- Эпизоды после обетования Быт. 12,10-14,24
- Диалог об обетовании Быт. 15,1-21
- Рассказ о наследнике Быт. 16,1-21,34
- Возвещение Исаака Быт. 17,1-18,15
- Повесть о Содоме и Лоте Быт. 18,16-19,38
- Повесть об опасности, угрожающей прародительнице Быт. 20,1-18
- Рождение Исаака Быт. 27,7-27
- Авраам и Авимелех: заключительный эпизод Быт. 21,22-34
- Рассказ об испытании Быт. 22,1-19
- Заветная деятельность Авраама и его смерть Быт. 22,20-25,18
Часть третья: Сказание об Иакове
- Сказание об Иакове Быт. 25,79-56,45
- Введение к сказанию об Иакове Быт. 25,19-34
- Путешествие Исаака в Герар и Вирсавию Быт. 26,1-33
- Семейный конфликт Быт. 26,34-28,9
- Встреча Иакова на пути в Харран Быт. 28,10-22
- Превывание Иакова в Харране Быт. 29,1-31,55
- Иаков на обратном пути Быт. 32,1-33,20
- Конфликт с местными жителями Быт. 34,1-31
- Последние странствия Иакова Быт. 35,1-29
- Послесловие Быт. 36,1-43
Часть четвертая: Сказание об Иосифе
- Сказание об Иосифе Быт. 37,1-50,26
- Эпизод 1: раскол в семье Быт. 37,26-36
- Эпизод 2а: разлученные братья - Иуда Быт. 38,1-30
- Эпизод 26: разлученные братья - Иосиф Быт. 39,1-41,57
- Эпизод 3: семья в опасности Быт. 42,1-45,28
- Эпизод 4: воссоединение семьи Быт. 46,1-47,27
- Заключительный эпизод: заветная деятельность Быт. 47,28-50,26
Схема книги Бытие
Заключительные примечания
Библиография
Огромное спасибо за очередной томик этой серии!