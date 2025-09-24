Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания.

Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Юджин Ф. Рууп - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 2 - Книга Бытие

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 433 с.

Юджин Ф. Рууп - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 2 - Книга Бытие - Содержание

Общее предисловие

Взгляд на весь сюжет

Часть первая: Сказание всего человечества

Творение Быт. 1,1-2,3

История неба и земли Быт. 2,4-4,26

Рассказ о райском саде Быт. 2,46-3,24

Рассказ о двух братьях Быт. 4,1-16

Родословия Быт. 4,17-26

Родословие семьи Адама Быт. 5,1-6,8

История семьи Ноя Быт. 6,9-9, 29

Ной и его сыновья Быт. 9,18-29

Родословие сынов Ноевых Быт. 10,1-11,9

Семья Сифа Быт. 11,10-26

Часть вторая: Сказание об Аврааме и Сарре

Сказание об Аврааме и Сарре Быт. 11,27-25,18

Божие обетование Быт. 11,27-12,9

Эпизоды после обетования Быт. 12,10-14,24

Диалог об обетовании Быт. 15,1-21

Рассказ о наследнике Быт. 16,1-21,34

Возвещение Исаака Быт. 17,1-18,15

Повесть о Содоме и Лоте Быт. 18,16-19,38

Повесть об опасности, угрожающей прародительнице Быт. 20,1-18

Рождение Исаака Быт. 27,7-27

Авраам и Авимелех: заключительный эпизод Быт. 21,22-34

Рассказ об испытании Быт. 22,1-19

Заветная деятельность Авраама и его смерть Быт. 22,20-25,18

Часть третья: Сказание об Иакове

Сказание об Иакове Быт. 25,79-56,45

Введение к сказанию об Иакове Быт. 25,19-34

Путешествие Исаака в Герар и Вирсавию Быт. 26,1-33

Семейный конфликт Быт. 26,34-28,9

Встреча Иакова на пути в Харран Быт. 28,10-22

Превывание Иакова в Харране Быт. 29,1-31,55

Иаков на обратном пути Быт. 32,1-33,20

Конфликт с местными жителями Быт. 34,1-31

Последние странствия Иакова Быт. 35,1-29

Послесловие Быт. 36,1-43

Часть четвертая: Сказание об Иосифе

Сказание об Иосифе Быт. 37,1-50,26

Эпизод 1: раскол в семье Быт. 37,26-36

Эпизод 2а: разлученные братья - Иуда Быт. 38,1-30

Эпизод 26: разлученные братья - Иосиф Быт. 39,1-41,57

Эпизод 3: семья в опасности Быт. 42,1-45,28

Эпизод 4: воссоединение семьи Быт. 46,1-47,27

Заключительный эпизод: заветная деятельность Быт. 47,28-50,26

Схема книги Бытие

Заключительные примечания

Библиография