Книга Исход, получившая в древнееврейском название Шемот (Имена), по ее первому слову, - это во многих отношениях одна из самых важных и духовно интересных книг Ветхого Завета. В ней повествуется о том, как Бог освободил Свой народ из Египетского плена и связал его с Собой Заветом. Мы получаем возможность вникнуть и понять, как эта связь с Богом изменила традиционное право народа, и как Бог в Своей благодати реагировал на нарушение этого Завета Израилем. И, наконец, в символике Скинии, получившей в Новом Завете отражение в Послании к Евреям, нам дано представление о том, как человек должен приближаться к Богу в богослужении.

В связи с этой древней книгой, оказавшей, возможно, на иудаизм более глубокое влияние, чем любая другая книга, встают некоторые проблемы как в свете перевода, так и в свете композиции, хотя в ней и не очень много текстовых трудностей. Кроме того, проблемы встают в связи с хронологией, числами и чудесами. Хотя археология пролила на эти проблемы много света, ученые не смогли прийти к единому мнению. Однако, ввиду того, что эти проблемы не имеют прямого отношения к духовному пониманию книги и к удовольствию, получаемому читателем от ее чтения, мы будем иногда мимоходом упоминать их, чтобы показать их существование, но никак не будем подчеркивать, что можем разрешить их. Некоторые пункты, для которых среднему читателю требуются дополнительные объяснения, отнесены в приложения, где они коротко рассмотрены.

Ветхозаветное откровение было откровением, удобным и подходящим для людей, которые его получили, и, поэтому, его нужно комментировать и истолковывать в первую очередь на фоне ситуации и положения, в котором находились получившие его люди. Но с другой стороны, вся Библия - это откровение одного Бога (Евр. 1,1 и слл.) и потому мы приводим примеры и проводим параллели к тому, как откровения, данные в Книге Исход, отразились в совершенном откровении Мессии Иисуса Христа.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 3 - Г. Л. Эллисон - Книга Исход

Всемирный союз баптистов - 1992. - 170 с.

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 3 - Г. Л. Эллисон - Книга Исход - Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

ВВЕДЕНИЕ

КНИГА ИСХОД

A. ДОМ РАБСТВА (Исх. 1,1-2,22)

СУЕТА СУЕТ Исх. 1,1-14

БЕЗРАССУДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ I Исх. 1,15-2,14

БЕЗРАССУДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ II Исх. 1,15-2,14 (продолжение)

ВСЕ НАДЕЖДЫ ПРОПАЛИ Исх. 2,15-22

Б. ВМЕШАТЕЛЬСТВО БОГА (Исх. 2,23-6,27)

ИЗРАИЛЬ ВЗЫВАЕТ К БОГУ Исх. 2,23-25

ГОРЯЩИЙ ТЕРНОВЫЙ КУСТ Исх. 3,1-6

Я ПОШЛЮ ТЕБЯ К ФАРАОНУ Исх. 3,7-12

ИМЯ БОГА Исх. 3,13-22

КТО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ Я! Исх. 4,1-17

Я ОЖЕСТОЧУ СЕРДЦЕ ФАРАОНА Исх. 4,18-23

ЖЕНИХ КРОВИ Исх. 4,24-31

КИРПИЧИ БЕЗ СОЛОМЫ Исх. 5,1-14

ГОСПОДИ! ДЛЯ ЧЕГО? Исх. 5,15-6,1

БОГ-СПАСИТЕЛЬ Исх. 6,2-27

B. РУКОЮ КРЕПКОЮ И МЫШЦЕЮ ПРОСТЕРТОЮ (Исх. 6,28-11,10)

ВЕСТНИКИ БОГА Исх. 6,28-7,7

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК, БОГ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ Исх. 7,8-13

КАЗНИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

ПЕРВЫЕ ТРИ КАЗНИ Исх. 7,14-8,19

ВТОРЫЕ ТРИ КАЗНИ Исх. 8,20-9,12

ГРАД Исх. 9,13-35

САРАНЧА Исх. 10,1-20

ТЬМА Исх. 10,21-29

ПОСЛЕДНЯЯ КАЗНЬ Исх. 11,1-10

Г. ПАСХА И ИСХОД ИЗ ЕГИПТА (Исх. 12,1-15,21)

ЕГИПЕТСКАЯ ПАСХА I Исх. 12,1-28

ЕГИПЕТСКАЯ ПАСХА II Исх. 12,1-28 (продолжение)

ИЗ ЕГИПТА Исх. 12,29-42

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПАСХИ Исх. 12,43-51

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВЕНЦЕВ Исх. 13,1-16

ОТ СОКХОФА ДО ЧЕРМНОГО МОРЯ Исх. 13,17-14,9

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ Исх. 14,10-31

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПЕСНЬ Исх. 15,1-21

Д. ОТ ЧЕРМНОГО МОРЯ ДО СИНАЯ (Исх. 15,22-18,27)

МЕРРА И ЕЛИМ Исх. 15,22-27

ПЕРЕПЕЛА И МАННА Исх. 16,1-36

ВОДА ИЗ СКАЛЫ Исх. 17,1-7

БИТВА С АМАЛИКИТЯНАМИ Исх. 17,8-16

ПОСЕЩЕНИЕ ИОФОРА Исх. 18,1-27

Е. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА (Исх. 19,1-24,18)

ПРИБЫТИЕ К ГОРЕ СИНАИ Исх. 19,1-2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАВЕТА Исх. 19,3-9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕТА Исх. 19,10-25

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ Исх. 20,1-17

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕГОДНЯ I Исх. 20,1-17 (продолжение)

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕГОДНЯ II Исх. 20,1-17 (продолжение)

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СЕГОДНЯ III Исх. 20,1-17 (продолжение)

СТРАХ НАРОДА Исх. 20,18-21

КНИГА ЗАВЕТА I Исх. 20,22-23,33

КНИГА ЗАВЕТА II Исх. 20,22-23,33 (продолжение)

КНИГА ЗАВЕТА III Исх. 20,22-23.33 (продолжение)

КНИГА ЗАВЕТА IV Исх. 20,22-23,33 (продолжение)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАВЕТА Исх. 24,1-11

МОИСЕИ НА ГОРЕ СИНАИ Исх.24,12-18

Ж. СКИНИЯ (Исх. 25-1-31,18)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ I Исх. 25,1-40

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ II Исх. 25,1-40 (продолжение)

СКИНИЯ Исх. 26,1-37

ДВОР СКИНИИ Исх. 27,1-21

ОДЕЖДЫ СВЯЩЕННИКОВ Исх. 28,1-43

ПОСВЯЩЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ Исх. 29,1-37

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ И ЖЕРТВЕННИК КУРЕНИИ Исх. 29,38-30,10

НАЛОГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ Исх. 30,11-38

ВЕСЕЛИИЛ И АГОЛИАВ Исх. 31,1-18

3. ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ (Исх. 32,1-34,35)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕЛЬЦА Исх. 32,1-6

МОИСЕИ РАЗБИВАЕТ КАМЕННЫЕ СКРИЖАЛИ Исх. 32,7-20

НАКАЗАНИЕ БУНТОВЩИКОВ Исх. 32,21-35

КАРЫ И ОБЕТОВАНИЕ Исх. 33,1-23

СЛАВА БОЖИЯ Исх. 34,1-9

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА Исх. 34,10-28

ПРОСЛАВЛЕНИЕ МОИСЕЯ Исх. 34,29-35

И. СООРУЖЕНИЕ СКИНИИ (Исх. 35-40)

ХРИСТИАНИН И СКИНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ