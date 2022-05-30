Пэйн - 1 и 2 Книга Царств - 7
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?
Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств
Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 232 с.
Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств - Содержание
- Общее предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету
- Введение
Первая книга царств
- Анна в Силоме 1 Цар. 1, 1-18
- Рождение Самуила 1 Цар. 1, 19-28
- Песнь Анны 1 Цар. 2, 1-10
- Сыновья Илии 1 Цар. 2, 11-26
- Пророческая весть 1 Цар. 2, 27-36
- Самуил становится пророком 1 Цар. 3, 1-4, 1(a)
- Роковое поражение 1 Цар. 4, 16-11
- После битвы 1 Цар. 4, 12-22
- Ковчег завета и его 1 Цар. 5, 1-12
- Повиновение филистимлян 1 Цар. 6, 1-9
- Ковчег завета возвращается 1 Цар. 6, 10-7,2
- Действия Самуила 1 Цар. 7, 3-8, 5
- Требование поставить царя 1 Цар. 8, 1-5
- Смысл монархии 1 Цар. 8, 6-22
- На сцену выходит Саул 1 Цар. 9, 1-14
- Пророк и царь 1 Цар. 9, 15-27
- Помазание Саула 1 Цар. 10, 1-16
- Народ встречает своего царя 1 Цар. 10, 17-27
- Первая победа Саула 1 Цар. 11, 1-15
- Напоминание о прошедших событиях 1 Цар. 72, 1-11
- Перед лицом будущего 1 Цар. 12, 12-25
- Превосходство филистимлян 1 Цар. 13, 1-7, 15(б)-23
- Кто царствует в Израиле 1 Цар. 13, 8- 15(a)
- Победа Израиля 1 Цар. 14, 1-23
- Саул отвергнут 1 Цар. 14, 24-46
- Подвиги Саула 1 Цар. 14, 47-52
- Саул и амаликитяне 1 Цар. 15, 1-16
- Неповиновение и отвержение 1 Цар. 15, 17-35
- Тайное помазание Давида 1 Цар. 16, 1-13
- Встреча Давида и Саула 1 Цар. 16, 14 23
- Голиаф бросает вызов 1 Цар. 17, 1-11
- ... и Давид ответил 1 Цар. 17, 12-40
- Победа Давида 1 Цар. 17, 41-58
- Успех и зависть 1 Цар. 18, 1-16
- Подвиги Давида 1 Цар. 18, 17-30
- Враждебные действия Саула 1 Цар. 19, 1-17
- Давид покидает двор 1 Цар. 19, 18-24
- Давид и Ионафан 1 Цар. 20, 1- 23
- Испытание дружбы 1 Цар. 20, 24-43
- Давид в номве 1 Цар. 21, 1-10
- Давид в гефе 1 Цар. 21, 11-15
- Сторонники Давида 1 Цар. 22, 1-10
- Убиение священников 1 Цар. 22, 11-23
- Давид и Кеиль 1 Цар. 23, 1-14
- Давид на волосок от гибели 1 Цар. 23, 15-291
- Саул на волосок от гибели 1 Цар. 24, 1-23
- Гнев Давида против Навала 1 Цар. 25, 1-22
- Мудрость Авигеи и ее 1 Цар. 25, 23-44
- Саул во второй раз едва 1 Цар. 26, 1-25
- Давид в изгнании 1 Цар. 27, 1-28,2
- Степень трудностей Саула 1 Цар. 28, 3-7
- Голос Самуила 1 Цар. 28,8-25
- Филистимляне отпускают 1 Цар. 29, 1-11
- Давид и амаликитяне 1 Цар.30, 1-31
- Битва при Гелвуе 1 Цар. 31, 1-13
Вторая книга царств
- Новость дошла до Давида 2 Цар.1, 1-16
- Элегия Давида 2 Цар. 1, 17-27
- Цари - соперники 2 Цар. 2, 1-11
- Гражданская война 2 Цар. 2, 12-3,1
- Поражение Иевосфея 2 Цар. 3, 2-19
- Смерть Авенира 2 Цар. 3, 20-39
- Смерть Иевосфея 2 Цар. 4, 1-12
- Захва Иерусалима 2 Цар. 5, 1-16
- Победа над филистимлянами 2 Цар. 5, 17-25
- Ковчег завета прибывает в 2 Цар. 6, 1 - 23
- Пророчество Нафана 2 Цар. 7, 1 - 17
- Молитва Давида 2 Цар. 7, 18-29
- Сила и успех 2 Цар. 8, 1-18
- Давид и Мемфивосфей 2 Цар. 9, 1-13
- Победа над аммонитянами 2 Цар. 10, 1-19
- Прелюбодеяние и убийство 2 Цар. 11, 1-27
- Притча Нафана 2Цар. 12, 1- 15(a)
- Рождение Соломона 2 Цар. 12, 15(6)-31
- Бесчестие Фамари 2 Цар. 13, 1-19
- Месть Авессалома 2 Цар. 13, 20-39
- Ходатайство Иоава 2 Цар. 14, 1-20
- Возвращение Авессалома 2 Цар. 14, 21-33
- Восстание Авессалома 2 Цар. 15, 1-16
- Друзья Давида 2 Цар. 15, 17-37
- Враги Давида 2 Цар. 16, 1-23
- Противоречащие советы 2 Цар. 17, 1-14
- Преимущества Давида 2 Цар. 17, 15-29
- Смерть Авессалома 2 Цар. 18, 1-33
- Восстановление единства 2 Цар. 19, 1-15
- Переговоры с коленом 2 Цар. 19, 16-40
- Восстание Савея 2 Цар. 19, 41-20, 10(a)
- Конец восстания 2 Цар. 20, 10(б)-26
- Судьба семьи Саула 2 Цар. 21, 1-14
- Давид и его воины 2 Цар. 21, 15-22; 23, 8-39
- Царский псалом 2 Цар. 22, 1-20
- Царский псалом: верность Бога 2 Цар. 22, 21-51
- Наследие Давида 2 Цар. 23, 1-7
- Исчисление Израиля при 2 Цар. 24, 1-17
- Жертвенник Господу 2 Цар. 24, 18-25
Огромное спасибо! Серия комментариев продолжается!