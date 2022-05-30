Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.

Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.

Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.

Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:

1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?

2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 232 с.

Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств - Содержание

Общее предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету

Введение

Первая книга царств

Анна в Силоме 1 Цар. 1, 1-18

Рождение Самуила 1 Цар. 1, 19-28

Песнь Анны 1 Цар. 2, 1-10

Сыновья Илии 1 Цар. 2, 11-26

Пророческая весть 1 Цар. 2, 27-36

Самуил становится пророком 1 Цар. 3, 1-4, 1(a)

Роковое поражение 1 Цар. 4, 16-11

После битвы 1 Цар. 4, 12-22

Ковчег завета и его 1 Цар. 5, 1-12

Повиновение филистимлян 1 Цар. 6, 1-9

Ковчег завета возвращается 1 Цар. 6, 10-7,2

Действия Самуила 1 Цар. 7, 3-8, 5

Требование поставить царя 1 Цар. 8, 1-5

Смысл монархии 1 Цар. 8, 6-22

На сцену выходит Саул 1 Цар. 9, 1-14

Пророк и царь 1 Цар. 9, 15-27

Помазание Саула 1 Цар. 10, 1-16

Народ встречает своего царя 1 Цар. 10, 17-27

Первая победа Саула 1 Цар. 11, 1-15

Напоминание о прошедших событиях 1 Цар. 72, 1-11

Перед лицом будущего 1 Цар. 12, 12-25

Превосходство филистимлян 1 Цар. 13, 1-7, 15(б)-23

Кто царствует в Израиле 1 Цар. 13, 8- 15(a)

Победа Израиля 1 Цар. 14, 1-23

Саул отвергнут 1 Цар. 14, 24-46

Подвиги Саула 1 Цар. 14, 47-52

Саул и амаликитяне 1 Цар. 15, 1-16

Неповиновение и отвержение 1 Цар. 15, 17-35

Тайное помазание Давида 1 Цар. 16, 1-13

Встреча Давида и Саула 1 Цар. 16, 14 23

Голиаф бросает вызов 1 Цар. 17, 1-11

... и Давид ответил 1 Цар. 17, 12-40

Победа Давида 1 Цар. 17, 41-58

Успех и зависть 1 Цар. 18, 1-16

Подвиги Давида 1 Цар. 18, 17-30

Враждебные действия Саула 1 Цар. 19, 1-17

Давид покидает двор 1 Цар. 19, 18-24

Давид и Ионафан 1 Цар. 20, 1- 23

Испытание дружбы 1 Цар. 20, 24-43

Давид в номве 1 Цар. 21, 1-10

Давид в гефе 1 Цар. 21, 11-15

Сторонники Давида 1 Цар. 22, 1-10

Убиение священников 1 Цар. 22, 11-23

Давид и Кеиль 1 Цар. 23, 1-14

Давид на волосок от гибели 1 Цар. 23, 15-291

Саул на волосок от гибели 1 Цар. 24, 1-23

Гнев Давида против Навала 1 Цар. 25, 1-22

Мудрость Авигеи и ее 1 Цар. 25, 23-44

Саул во второй раз едва 1 Цар. 26, 1-25

Давид в изгнании 1 Цар. 27, 1-28,2

Степень трудностей Саула 1 Цар. 28, 3-7

Голос Самуила 1 Цар. 28,8-25

Филистимляне отпускают 1 Цар. 29, 1-11

Давид и амаликитяне 1 Цар.30, 1-31

Битва при Гелвуе 1 Цар. 31, 1-13

Вторая книга царств