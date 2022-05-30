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Пэйн - 1 и 2 Книга Царств - 7

Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Series Комментарии к книгам Ветхого Завета (17 books)
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой - то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству - всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно Евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпающий разбор всех проблем.
Библия - это Божие откровение человечеству. Как Слово Божие, она базируется на конкретных исторических событиях - как Бог говорил и действовал в истории. Ветхий Завет - это более древняя часть, охватающая многие столетия и включающая различных авторов и различные литературные жанры. Его часто слишком мало используют в церквах, потому что он труден для понимания. Издание настоящего комментария помогает ответить на две основные проблемы:
1. Что значил Ветхий Завет для иудейского народа, к которому он был первоначально обращен?
2. Что Ветхий Завет значит для христианского верующего в конце двадцатого столетия?

Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1993. - 232 с.

Дэйвид Ф. Пэйн - Комментарии к книгам Ветхого Завета. Том 7 - Первая и Вторая Книга Царств - Содержание

  • Общее предисловие к русскому переводу комментариев к Ветхому Завету
  • Введение
Первая книга царств
  • Анна в Силоме 1 Цар. 1, 1-18
  • Рождение Самуила 1 Цар. 1, 19-28
  • Песнь Анны 1 Цар. 2, 1-10
  • Сыновья Илии 1 Цар. 2, 11-26
  • Пророческая весть 1 Цар. 2, 27-36
  • Самуил становится пророком 1 Цар. 3, 1-4, 1(a)
  • Роковое поражение 1 Цар. 4, 16-11
  • После битвы 1 Цар. 4, 12-22
  • Ковчег завета и его 1 Цар. 5, 1-12
  • Повиновение филистимлян 1 Цар. 6, 1-9
  • Ковчег завета возвращается 1 Цар. 6, 10-7,2
  • Действия Самуила 1 Цар. 7, 3-8, 5
  • Требование поставить царя 1 Цар. 8, 1-5
  • Смысл монархии 1 Цар. 8, 6-22
  • На сцену выходит Саул 1 Цар. 9, 1-14
  • Пророк и царь 1 Цар. 9, 15-27
  • Помазание Саула 1 Цар. 10, 1-16
  • Народ встречает своего царя 1 Цар. 10, 17-27
  • Первая победа Саула 1 Цар. 11, 1-15
  • Напоминание о прошедших событиях 1 Цар. 72, 1-11
  • Перед лицом будущего 1 Цар. 12, 12-25
  • Превосходство филистимлян 1 Цар. 13, 1-7, 15(б)-23
  • Кто царствует в Израиле 1 Цар. 13, 8- 15(a)
  • Победа Израиля 1 Цар. 14, 1-23
  • Саул отвергнут 1 Цар. 14, 24-46
  • Подвиги Саула 1 Цар. 14, 47-52
  • Саул и амаликитяне 1 Цар. 15, 1-16
  • Неповиновение и отвержение 1 Цар. 15, 17-35
  • Тайное помазание Давида 1 Цар. 16, 1-13
  • Встреча Давида и Саула 1 Цар. 16, 14 23
  • Голиаф бросает вызов 1 Цар. 17, 1-11
  • ... и Давид ответил 1 Цар. 17, 12-40
  • Победа Давида 1 Цар. 17, 41-58
  • Успех и зависть 1 Цар. 18, 1-16
  • Подвиги Давида 1 Цар. 18, 17-30
  • Враждебные действия Саула 1 Цар. 19, 1-17
  • Давид покидает двор 1 Цар. 19, 18-24
  • Давид и Ионафан 1 Цар. 20, 1- 23
  • Испытание дружбы 1 Цар. 20, 24-43
  • Давид в номве 1 Цар. 21, 1-10
  • Давид в гефе 1 Цар. 21, 11-15
  • Сторонники Давида 1 Цар. 22, 1-10
  • Убиение священников 1 Цар. 22, 11-23
  • Давид и Кеиль 1 Цар. 23, 1-14
  • Давид на волосок от гибели 1 Цар. 23, 15-291
  • Саул на волосок от гибели 1 Цар. 24, 1-23
  • Гнев Давида против Навала 1 Цар. 25, 1-22
  • Мудрость Авигеи и ее 1 Цар. 25, 23-44
  • Саул во второй раз едва 1 Цар. 26, 1-25
  • Давид в изгнании 1 Цар. 27, 1-28,2
  • Степень трудностей Саула 1 Цар. 28, 3-7
  • Голос Самуила 1 Цар. 28,8-25
  • Филистимляне отпускают 1 Цар. 29, 1-11
  • Давид и амаликитяне 1 Цар.30, 1-31
  • Битва при Гелвуе 1 Цар. 31, 1-13
Вторая книга царств
  • Новость дошла до Давида 2 Цар.1, 1-16
  • Элегия Давида 2 Цар. 1, 17-27
  • Цари - соперники 2 Цар. 2, 1-11
  • Гражданская война 2 Цар. 2, 12-3,1
  • Поражение Иевосфея 2 Цар. 3, 2-19
  • Смерть Авенира 2 Цар. 3, 20-39
  • Смерть Иевосфея 2 Цар. 4, 1-12
  • Захва Иерусалима 2 Цар. 5, 1-16
  • Победа над филистимлянами 2 Цар. 5, 17-25
  • Ковчег завета прибывает в 2 Цар. 6, 1 - 23
  • Пророчество Нафана 2 Цар. 7, 1 - 17
  • Молитва Давида 2 Цар. 7, 18-29
  • Сила и успех 2 Цар. 8, 1-18
  • Давид и Мемфивосфей 2 Цар. 9, 1-13
  • Победа над аммонитянами 2 Цар. 10, 1-19
  • Прелюбодеяние и убийство 2 Цар. 11, 1-27
  • Притча Нафана 2Цар. 12, 1- 15(a)
  • Рождение Соломона 2 Цар. 12, 15(6)-31
  • Бесчестие Фамари 2 Цар. 13, 1-19
  • Месть Авессалома 2 Цар. 13, 20-39
  • Ходатайство Иоава 2 Цар. 14, 1-20
  • Возвращение Авессалома 2 Цар. 14, 21-33
  • Восстание Авессалома 2 Цар. 15, 1-16
  • Друзья Давида 2 Цар. 15, 17-37
  • Враги Давида 2 Цар. 16, 1-23
  • Противоречащие советы 2 Цар. 17, 1-14
  • Преимущества Давида 2 Цар. 17, 15-29
  • Смерть Авессалома 2 Цар. 18, 1-33
  • Восстановление единства 2 Цар. 19, 1-15
  • Переговоры с коленом 2 Цар. 19, 16-40
  • Восстание Савея 2 Цар. 19, 41-20, 10(a)
  • Конец восстания 2 Цар. 20, 10(б)-26
  • Судьба семьи Саула 2 Цар. 21, 1-14
  • Давид и его воины 2 Цар. 21, 15-22; 23, 8-39
  • Царский псалом 2 Цар. 22, 1-20
  • Царский псалом: верность Бога 2 Цар. 22, 21-51
  • Наследие Давида 2 Цар. 23, 1-7
  • Исчисление Израиля при 2 Цар. 24, 1-17
  • Жертвенник Господу 2 Цар. 24, 18-25
Views 306
Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Огромное спасибо! Серия комментариев продолжается!

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