Компаньен, Аннеке - Неведомое горе и вечная радость – О преданных забвению женщинах гонимой церкви

Воскресный день в Хардервейке, голландском городке, где я живу, подходит к концу. Мой муж Йохан сейчас в долгой поездке, одной из тех, которые он в превеликом множестве совершает из года в год. До его возвращения домой пройдет еще несколько недель.

Сверху из спальни доносятся приглушенные смешки: трое наших детей, хотя им давно уже положено спать, до сих пор обмениваются шутками. Как могу, я подавляю раздражение, ведь рано или поздно сон возьмет свое. Прежде чем уложить детей, мне удалось накормить их ужином, искупать на ночь, рассказать сказку и вместе с ними помолиться. Вот вымою посуду, и у меня будет свободное время.

Только теперь я поняла, как сильно устала.

«Но у меня ведь есть возможность отоспаться», — подумала я и занялась мытьем груды грязных тарелок. Закончив с рутинной работой по дому, я улеглась в постель и сомкнула веки. Однако сон в ту ночь ко мне не шел, и постепенно до меня стало доходить, что я не просто переутомилась — я страдаю от одиночества, я подавлена.

«Если бы только с нами был Йохан», — вздохнула я. Поговорив с мужем, я все бы увидела в правильном свете. Но Йохан находится на другом краю света — в Австралии. Не в первый и наверняка не в последний раз он оставил меня на долгие недели. Между тем минуты бегут без остановки, и я начинаю думать: неужели в будущем меня ожидают только уборка дома, мытье посуды и забота о детях, между тем как Йохан будет путешествовать по миру (здесь, пожалуйста, загляните в Послесловие брата Андрея)!

Переживая мучительное чувство разочарования, я стыжусь самой себя. Большинство знакомых мне женщин и тех, о ком я читала в книгах, по сравнению со мной терпели гораздо больше тягот. Жены пастырей, за веру оказавшихся в заключении, проводили в разлуке с мужьями многие и многие годы. Мне известны жены, чьи мужья погибли во время христианского служения, и матери, чьи красивые и одаренные сыновья во цвете лет лишились жизни за веру. Эти женщины страдали и страдают всю жизнь. По истечении нескольких недель их мучения не исчезают, как мои.

Когда внезапный прилив чувств пошел на убыль, мне послышался тихий и кроткий Божий глас, тронувший меня до глубины души. «То, чем ты теперь живешь, какие чувства испытываешь, однажды даст тебе сил помогать другим женщинам. Я даю тебе возможность ощутить всю тяжесть разлуки с мужем, с тем чтобы в свое время ты могла глубже понимать страдающих женщин и сочувствовать им».

Компаньен, Аннеке - Неведомое горе и вечная радость – О преданных забвению женщинах гонимой церкви

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 288 с. — (Посланники).

ISBN 978-5-904737-36-8

Компаньен, Аннеке - Неведомое горе и вечная радость – Содержание

Благодарности

Предисловие. От чистого сердца

Часть 1. Азия

Глава 1. Трагический конец жизни и ее возрождение — К’Сап Нрай

Глава 2. Пятнадцать минут в месяц — Хань Ли

Глава 3. «Это все от Меня» — Эйлис Юань

Глава 4. Жена книгоноши — Мэри By

Глава 5. Слишком много расставаний — Шао Хуа

Глава 6. Бог баньяна — А Джу

Глава 7. «Велика верность Твоя» — Эстер Бираль

Глава 8. «Я не боюсь» — Пурификасьон и Джой

Часть 2. Ближний Восток

Глава 9. Божьи университеты — Такуш Овсепян

Глава 10. Любой ценой — Нахида Метвалли

Глава 11. В радости и в горе — Сара

Глава 12. Простых решений не бывает — Имм Базем

Глава 13. «А папы здесь нет!» — Рахиль

Глава 14. Христиане среди мусульман — Руфь Хусейн

Часть 3. Латинская Америка

Глава 15. Доблесть в бою — Роса Окальдо

Глава 16. «Мы живем желанием служить нашему Господу» — Мариам Амадор

Глава 17. Отступать некуда — Пелагия Сальседо

Глава 18. Такая сильная женщина — Сильвия Руис

Часть 4. Европа

Глава 19. Две женщины не разлей вода — Эстер и Хамира

Часть 5. Африка

Глава 20. В длани Иисуса — Амаль

Глава 21. Запятые вместо точек

Свежие новости, или Испытание веры

Послесловие брата Андрея