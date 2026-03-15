Кон-Шербок - Истинная вера, правильный секс

Книга «Истинная вера, правильный секс», написанная коллективом авторов — Дэном Кон-Шербоком, Джорджем Криссайдсом и Давудом Эль-Алами, — представляет собой уникальное сравнительное исследование сексуальной этики в трех авраамических религиях. Авторы, каждый из которых является экспертом в своей области (иудаизме, христианстве и исламе соответственно), ставят задачу проанализировать, как древние священные тексты и многовековые традиции интерпретируют человеческую сексуальность в контексте современной эпохи. Основная идея произведения заключается в том, что, несмотря на общие корни, каждая из этих религий выработала свои уникальные подходы к вопросам брака, деторождения, целомудрия и гендерных ролей.

Содержательная часть книги построена по тематическому принципу, что позволяет читателю легко сопоставлять позиции трех конфессий по конкретным вопросам. Авторы детально разбирают отношение к браку как к священному союзу, целибату, контрацепции, разводу и гомосексуальности. Исследование показывает сложную динамику между традиционными запретами и попытками современных либеральных течений внутри религий адаптироваться к изменениям в общественной морали. Особое внимание уделяется тому, как религиозные предписания влияют на повседневную жизнь верующих и как интерпретация «правильного» поведения менялась от эпохи патриархов до наших дней.

Текст написан в объективном, академическом, но при этом живом и доступном стиле. Сочетание трех профессиональных взглядов позволяет избежать предвзятости и дает объемную картину того, как вера формирует наиболее интимные стороны человеческого бытия. Работа служит ценным ресурсом для социологов, религиоведов и всех, кто интересуется вопросами этики и межрелигиозного диалога. Это чтение помогает глубже понять мотивы поведения представителей разных культур и увидеть, где пролегают границы между священным долгом и личной свободой в понимании крупнейших мировых религий.

Дэн Кон-Шербок, Джордж Д. Криссайдс, Давуд Эль-Алами - Истинная вера, правильный секс : сексуальность в иудаизме, христианстве и исламе

Издательство — Эксмо — 384 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-699-76676-5

Дэн Кон-Шербок, Джордж Д. Криссайдс, Давуд Эль-Алами - Истинная вера, правильный секс : сексуальность в иудаизме, христианстве и исламе - Содержание

Об авторах

Введение. Краткая история

Часть I. Темы

Интим и закон

Брак

Семейная жизнь

Развод

Часть II. Триалог