Кон-Шербок - Иудаизм: первые у Бога

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Дэна Кон-Шербока «Иудаизм: первые у Бога» представляет собой всеобъемлющее введение в мир еврейской веры, истории и культуры, написанное признанным профессором иудаики. Автор ставит задачу представить иудаизм как живую и многогранную традицию, которая развивалась на протяжении тысячелетий, адаптируясь к меняющимся условиям, но сохраняя свою уникальную идентичность. Основная идея произведения заключается в исследовании концепции «избранности» и священного завета между Богом и народом, который определяет не только религиозные обряды, но и весь жизненный уклад, этику и мировоззрение евреев.

Содержательная часть книги охватывает путь иудаизма от его библейских истоков и эпохи патриархов до современного состояния в XXI веке. Автор детально разбирает основы веры, священные тексты (Танах и Талмуд), а также ключевые институты — синагогу, священство и раввинат. Значительное внимание уделяется праздникам, жизненному циклу и ритуальной чистоте, что позволяет читателю понять внутреннюю логику еврейского благочестия. Кон-Шербок не обходит стороной и внутреннее разнообразие иудаизма, описывая различия между ортодоксальным, реформаторским и консервативным течениями, а также влияние мистицизма и каббалы на духовную жизнь народа.

Текст написан в доступном научно-популярном стиле, что делает сложные теологические и правовые аспекты иудаизма понятными для широкого круга читателей. Дэн Кон-Шербок мастерски сочетает историческую достоверность с глубоким уважением к духовным святыням народа, создавая объективный портрет одной из старейших мировых религий. Работа служит прекрасным руководством для тех, кто хочет изучить основы иудейской цивилизации, понять истоки монотеизма и оценить вклад еврейского народа в сокровищницу мировой культуры. Это чтение помогает увидеть в иудаизме не застывшую древность, а динамичную веру, продолжающую вдохновлять миллионы людей.

Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога - Вера и святыни еврейского народа

Пер. с англ. М. И. Завалова. — М. : Эксмо, 2012. — 304 с. — (Религия. Иудаизм).

ISBN 978-5-699-56940-3

Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. Историческая подоплека иудаизма

  • Иудеи в античном мире

  • Раввинистический иудаизм

  • Иудаизм в Средние века

  • Евреи в эпоху раннего Нового времени

  • Евреи в эпоху современности

ГЛАВА 1. Основы

  • Ключевые представления

  • Важнейшие религиозные практики

ГЛАВА 2. Просвещение и иудаизм эпохи современности

  • Еврейская эмансипация

  • Жизнь евреев в Восточной Европе

  • Еврейское Просвещение

  • Реформы внутри иудаизма

  • Подъем антисемитизма

  • Сионизм

ГЛАВА 3. Холокост и государство Израиль

  • Отрицание холокоста

  • Вера и холокост

  • Обновление веры

  • Божественное страдание и свободная воля

  • Холокост и человеческое зло

  • Холокост и выживание еврейского народа

  • Государство Израиль и арабо-израильский конфликт

  • Конфликт продолжается

ГЛАВА 4. Направления в современном иудаизме

  • Строго ортодоксальный иудаизм

  • Ортодоксальный модернизм

  • Хасидизм

  • Консервативный иудаизм

  • Реконструктивистский иудаизм

  • Реформистский иудаизм

  • Гуманистический иудаизм

  • Еврейский буддизм

  • Мессианские евреи

  • Иудейское обновление

  • Еврейские каббалисты

  • Еврейский феминизм

  • Еврейские вегетарианцы и экологи

  • Движение геев и лесбиянок в иудаизме

ГЛАВА 5. Иудаизм и вызов современности

  • Теизм под вопросом

  • Божественное откровение и библеистика

  • Отказ от традиционных представлений и практик ... .

  • Идентичность еврейского народа под угрозой

ГЛАВА 6. Будущее иудаизма

  • Несостоятельность современного иудаизма

  • Богословие плюралистического иудаизма

  • Пересмотр идеи еврейской идентичности

  • Представления иудеев в новую эпоху

  • Пересмотр иудейских практик

  • Будущее иудаизма и глобальное богословие

ПРИЛОЖЕНИЕ. Евреи на земном шаре

Что почитать

Указатель имен

Related Books

All Books