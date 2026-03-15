Кон-Шербок - Иудаизм: первые у Бога

Книга Дэна Кон-Шербока «Иудаизм: первые у Бога» представляет собой всеобъемлющее введение в мир еврейской веры, истории и культуры, написанное признанным профессором иудаики. Автор ставит задачу представить иудаизм как живую и многогранную традицию, которая развивалась на протяжении тысячелетий, адаптируясь к меняющимся условиям, но сохраняя свою уникальную идентичность. Основная идея произведения заключается в исследовании концепции «избранности» и священного завета между Богом и народом, который определяет не только религиозные обряды, но и весь жизненный уклад, этику и мировоззрение евреев.

Содержательная часть книги охватывает путь иудаизма от его библейских истоков и эпохи патриархов до современного состояния в XXI веке. Автор детально разбирает основы веры, священные тексты (Танах и Талмуд), а также ключевые институты — синагогу, священство и раввинат. Значительное внимание уделяется праздникам, жизненному циклу и ритуальной чистоте, что позволяет читателю понять внутреннюю логику еврейского благочестия. Кон-Шербок не обходит стороной и внутреннее разнообразие иудаизма, описывая различия между ортодоксальным, реформаторским и консервативным течениями, а также влияние мистицизма и каббалы на духовную жизнь народа.

Текст написан в доступном научно-популярном стиле, что делает сложные теологические и правовые аспекты иудаизма понятными для широкого круга читателей. Дэн Кон-Шербок мастерски сочетает историческую достоверность с глубоким уважением к духовным святыням народа, создавая объективный портрет одной из старейших мировых религий. Работа служит прекрасным руководством для тех, кто хочет изучить основы иудейской цивилизации, понять истоки монотеизма и оценить вклад еврейского народа в сокровищницу мировой культуры. Это чтение помогает увидеть в иудаизме не застывшую древность, а динамичную веру, продолжающую вдохновлять миллионы людей.

Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога - Вера и святыни еврейского народа

Пер. с англ. М. И. Завалова. — М. : Эксмо, 2012. — 304 с. — (Религия. Иудаизм).

ISBN 978-5-699-56940-3

Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ. Историческая подоплека иудаизма

Иудеи в античном мире

Раввинистический иудаизм

Иудаизм в Средние века

Евреи в эпоху раннего Нового времени

Евреи в эпоху современности

ГЛАВА 1. Основы

Ключевые представления

Важнейшие религиозные практики

ГЛАВА 2. Просвещение и иудаизм эпохи современности

Еврейская эмансипация

Жизнь евреев в Восточной Европе

Еврейское Просвещение

Реформы внутри иудаизма

Подъем антисемитизма

Сионизм

ГЛАВА 3. Холокост и государство Израиль

Отрицание холокоста

Вера и холокост

Обновление веры

Божественное страдание и свободная воля

Холокост и человеческое зло

Холокост и выживание еврейского народа

Государство Израиль и арабо-израильский конфликт

Конфликт продолжается

ГЛАВА 4. Направления в современном иудаизме

Строго ортодоксальный иудаизм

Ортодоксальный модернизм

Хасидизм

Консервативный иудаизм

Реконструктивистский иудаизм

Реформистский иудаизм

Гуманистический иудаизм

Еврейский буддизм

Мессианские евреи

Иудейское обновление

Еврейские каббалисты

Еврейский феминизм

Еврейские вегетарианцы и экологи

Движение геев и лесбиянок в иудаизме

ГЛАВА 5. Иудаизм и вызов современности

Теизм под вопросом

Божественное откровение и библеистика

Отказ от традиционных представлений и практик ... .

Идентичность еврейского народа под угрозой

ГЛАВА 6. Будущее иудаизма

Несостоятельность современного иудаизма

Богословие плюралистического иудаизма

Пересмотр идеи еврейской идентичности

Представления иудеев в новую эпоху

Пересмотр иудейских практик

Будущее иудаизма и глобальное богословие

ПРИЛОЖЕНИЕ. Евреи на земном шаре

Что почитать

Указатель имен