Кон-Шербок - Иудаизм: первые у Бога

Книга Дэна Кон-Шербока «Иудаизм: первые у Бога» представляет собой всеобъемлющее введение в мир еврейской веры, истории и культуры, написанное признанным профессором иудаики. Автор ставит задачу представить иудаизм как живую и многогранную традицию, которая развивалась на протяжении тысячелетий, адаптируясь к меняющимся условиям, но сохраняя свою уникальную идентичность. Основная идея произведения заключается в исследовании концепции «избранности» и священного завета между Богом и народом, который определяет не только религиозные обряды, но и весь жизненный уклад, этику и мировоззрение евреев.
Содержательная часть книги охватывает путь иудаизма от его библейских истоков и эпохи патриархов до современного состояния в XXI веке. Автор детально разбирает основы веры, священные тексты (Танах и Талмуд), а также ключевые институты — синагогу, священство и раввинат. Значительное внимание уделяется праздникам, жизненному циклу и ритуальной чистоте, что позволяет читателю понять внутреннюю логику еврейского благочестия. Кон-Шербок не обходит стороной и внутреннее разнообразие иудаизма, описывая различия между ортодоксальным, реформаторским и консервативным течениями, а также влияние мистицизма и каббалы на духовную жизнь народа.
Текст написан в доступном научно-популярном стиле, что делает сложные теологические и правовые аспекты иудаизма понятными для широкого круга читателей. Дэн Кон-Шербок мастерски сочетает историческую достоверность с глубоким уважением к духовным святыням народа, создавая объективный портрет одной из старейших мировых религий. Работа служит прекрасным руководством для тех, кто хочет изучить основы иудейской цивилизации, понять истоки монотеизма и оценить вклад еврейского народа в сокровищницу мировой культуры. Это чтение помогает увидеть в иудаизме не застывшую древность, а динамичную веру, продолжающую вдохновлять миллионы людей.
Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога - Вера и святыни еврейского народа
Пер. с англ. М. И. Завалова. — М. : Эксмо, 2012. — 304 с. — (Религия. Иудаизм).
ISBN 978-5-699-56940-3
Кон-Шербок Д. - Иудаизм: первые у Бога – Содержание
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ. Историческая подоплека иудаизма
Иудеи в античном мире
Раввинистический иудаизм
Иудаизм в Средние века
Евреи в эпоху раннего Нового времени
Евреи в эпоху современности
ГЛАВА 1. Основы
Ключевые представления
Важнейшие религиозные практики
ГЛАВА 2. Просвещение и иудаизм эпохи современности
Еврейская эмансипация
Жизнь евреев в Восточной Европе
Еврейское Просвещение
Реформы внутри иудаизма
Подъем антисемитизма
Сионизм
ГЛАВА 3. Холокост и государство Израиль
Отрицание холокоста
Вера и холокост
Обновление веры
Божественное страдание и свободная воля
Холокост и человеческое зло
Холокост и выживание еврейского народа
Государство Израиль и арабо-израильский конфликт
Конфликт продолжается
ГЛАВА 4. Направления в современном иудаизме
Строго ортодоксальный иудаизм
Ортодоксальный модернизм
Хасидизм
Консервативный иудаизм
Реконструктивистский иудаизм
Реформистский иудаизм
Гуманистический иудаизм
Еврейский буддизм
Мессианские евреи
Иудейское обновление
Еврейские каббалисты
Еврейский феминизм
Еврейские вегетарианцы и экологи
Движение геев и лесбиянок в иудаизме
ГЛАВА 5. Иудаизм и вызов современности
Теизм под вопросом
Божественное откровение и библеистика
Отказ от традиционных представлений и практик ... .
Идентичность еврейского народа под угрозой
ГЛАВА 6. Будущее иудаизма
Несостоятельность современного иудаизма
Богословие плюралистического иудаизма
Пересмотр идеи еврейской идентичности
Представления иудеев в новую эпоху
Пересмотр иудейских практик
Будущее иудаизма и глобальное богословие
ПРИЛОЖЕНИЕ. Евреи на земном шаре
Что почитать
Указатель имен
No comments yet. Be the first!