Всё, что мы имеем вокруг, - это дары, которые Бог дал нам, чтобы мы смотрели на них и наш ум направлялся к Нему. Чтобы мы смотрели на Его дары, думали о Нем, смотрели на Его блага и думали о Нем, потому что это Он дал их нам. Он Податель даров, от Него исходит всё хорошее на земле и на небе: твоя супруга, твои дети, дом, здоровье, всё, что у тебя есть, - это от Бога. Ты понимаешь это? Нет, ты об этом забываешь.

Когда Адам впервые увидел Еву, то очень обрадовался и Еве, и Богу. Он еще больше полюбил Бога, потому что сказал: - Господи, как же Ты добр! Ты дал мне Еву! Он смотрел на Еву, любил ее, общался с ней, но помнил тот момент, когда Господь представил ее ему. И пока Ева была рядом с ним, Бог тоже был рядом. Он не утрачивал Бога, не чувствовал себя автономным, не чувствовал себя оторванным от Бога. Ева сделала его ближе к Богу, а его связь с Евой и любовь, бывшая у них между собой, была любовью, подогревавшей их любовь к Богу, которая, в свою очередь, подогревала их взаимную любовь. А мы утратили эту красивую связь, эту красивую преемственность любви и не живем ею. Мы живем Божиими дарами без Бога, не благодарим Его, не прославляем, не помним о Нем, забываем Его, а Он дал нам всё и продолжает давать!

Архимандрит Андрей (Конанос) - Бог не оставит тебя

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. 416 с.: ил.

ISBN 978-5-7533-1411-6

Архимандрит Андрей (Конанос) - Бог не оставит тебя - Содержание

Святая Божественная литургия

Уголек, к которому неполезно прикасаться

В наших венах течет Христова кровь

Говорим одно, думаем другое

Отче, я хочу создать семью!

Если бы мы были Божиими

Игры ума

Небесный якорь

Узлы небесного гобелена

У меня с ним не может быть ничего общего

Христиане комфорта

Кто свят, тот такой, как все

Я ездила в Иерусалим и видела там старца

Если бы у меня был такой муж

Пианино внутри нас

Признаки духовного преуспеяния

Тымнеэтолучшепокажи

Подвизайтесь, потому что мы погибаем

Эти пять слов разведут небеса

Мост между Богом и человеком

В твоем сердце источник радости

Рай, который ад

Сопротивление

Удары любви

Молитва дарит покой

Не я буду говорить ему об этом

Жизнь не игра

За завесой мира сего

Почему мы ничем недовольны

Недовольство ближним

Давай поговорим

Ты ценен!

Почему тебя интересует другой?

Живи своей связью с Богом!

Боль расширяет сердце

Часть 1. Без Христа мы сошли бы с ума

Часть 2. Смиренный не чувствует боли

Бог не оставит тебя

Часть 1. Где искать счастья

Часть 2. Ты самый счастливый человек на свете

Архимандрит Андрей (Конанос) - Бог не оставит тебя - Где искать счастья

Живи своей мечтой, не смиряйся, не отступай, не опускай планку своих надежд. Мы хотим достигнуть чего-то хорошего, однако жизнь берет свое, разочаровывает нас и говорит: «Забудь об этом!» Но наша вера, Бог говорит нам: не разочаровывайся, не прогибайся, не теряй задора и не впадай в уныние! Жизненные проблемы - это великая возможность оценить наши силы и дарования. Когда учитель задает ребенку трудную задачу, ты ведь не идешь и не делаешь ему замечаний, не споришь и не говоришь ему: «Ты почему, учитель, задал моему ребенку такую трудную задачу?» Наоборот, говоришь ему: «Благодарю вас!» - потому что считаешь свое дитя способным, имеющим дарования, которые нужно развивать. Чтобы идти вперед, надо проходить через трудности. Иначе не бывает. Все мы носим внутри себя душу, имеющую Божии дарования, таим в себе огромную красоту. Когда мы крестились, Бог наложил на нашу душу Свою печать, и мы очень дороги, очень красивы - все души красивы пред Богом. И глубоко в душе у нас царит великое спокойствие, покой, тишина. Глубоко в душе - там, где наше ядро, куда вошел Бог, когда мы крестились. Знаете, где мы все чувствуем смущение? В уме. Всё дело в наших помыслах, они способны свести нас с ума, не дают по ночам уснуть, заставляют бегать от одного пластического хирурга к другому, чтобы стать красивее. Потому что женщины внушили себе, будто они некрасивы.

-Но ты же красивая!

- Нет, я некрасива!

- Да кто тебе это сказал?

- Я это говорю! Я поверила в это! Я почувствовала это, приняла и поэтому всегда чувствую себя скверно.

Помысл гнездится в уме - у души нет проблем, у нее имеется Божия печать, и она спокойна. То, чего мы ищем в Церкви, - это почувствовать красоту своей души и осуществить свою «мечту», не принимать того, что твердит нам ум о разочаровании, неудаче, дескать, «Я не преуспею в жизни и не добьюсь ничего». Всё это результат наших помыслов. Я в жизни много терзался страхами, мыслями, волновался за будущее, настоящее, чему только не ужасался, а в результате из всего, чего я боялся, реально почти ничего не случилось. Всё это происходило в моем уме, а на самом деле не случилось. То, что тебя больше всего терзает, - это твой ум, а не твоя реальность. Реальность бывает неприятной, но наш ум делает ее еще более неприятной. Действительно, остаться без работы - это проблема. Как кто-то сказал мне: - Отче, ну разве это фантазия? У меня же нет денег! Это не фантазия. Нет денег! В кармане у меня пусто. У меня нет плохих помыслов, у меня нет денег! Нет работы, меня уволили! Я ему сказал, что проблема становится гораздо большей в зависимости от того, как ты смотришь на свои мысли.

Мученики умирали и шли навстречу смерти, однако не боялись ее, а смотрели на нее с надеждой. Я не говорю, что проблем нет, что не существует трудностей, но огромное значение имеет твоя душа, твое желание, духовность, то, как ты посмотришь на грядущую проблему, с какой твердостью и мужеством встретишь ее - как возможность освятиться, развить свои дарования, добродетели, бороться, или же прогнешься, потонешь, пойдешь к врачу и скажешь: «Доктор, я хочу лекарств от бессонницы, я больше не выдерживаю, впадаю в отчаяние, я хочу покончить с собой!» Ну зачем тебе говорить такое? Христос говорит тебе так: посмотри на свою жизнь по-другому, Бог не оставит тебя, живи своей мечтой, не отчаивайся. Всё возможно. Всё возможно для верующего. Если у тебя есть вера, ты откроешь много ценного в себе. Мир вокруг может погибать, проблемы всегда были и будут, во внешнем мире уверенности не существует, уверенность - внутри нас. Вне нас нет ничего надежного. Какой-нибудь автомобиль стукнет нас, и всё кончено. Важно, как мы смотрим на проблему в самих себе. Я видел парализованных людей, которые были счастливы, и видел людей, у которых есть всё, однако они несчастны и унылы. А твоя душа где ищет счастья? В вещах, людях, одежде, в твоем внешнем виде? Это всё преходяще, и нет гарантий, что это у тебя всегда будет. Ищи счастья в красоте своей души и в любви Бога, Который тебя очень любит. Вот в чем наша опора, и если ты не обопрешься на нее, то всегда будешь чувствовать неуверенность, проходя через потрясения в жизни.