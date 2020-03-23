Святой апостол Павел говорит, что все мы, христиане, — одно Тело. И если мне больно, то и тебе будет больно, и если ты испытываешь боль, то и я должен испытывать боль. К сожалению, сегодня человечество не живет этим. Поэтому мы и дошли до такого. Корень проблемы как в Греции, так и в Европе и во всем мире, этот кризис, распространившийся повсюду, связан с алчностью, потому что целью нашей жизни стало не то, чтобы мы любили друг друга, а чтобы каждый сам по себе жил хорошо: «Чтобы это у меня было и чтобы я осуществил свою мечту, а других брось, какое мне до них дело?!»

Смотри, ты можешь жить хорошо без меня, однако если я атрофируюсь, ты тоже будешь страдать. Если кровь течет по телу, но не доходит до конечности, в конце концов в ней начнется некроз. Кризис, в котором мы живем, — это призыв вернуться к любви и единству между нами, чтобы мы все соединились, чтобы полюбили друг друга, чтобы воплотили эту мечту в своей жизни: «Как я опять полюблю свою семью, как полюблю своих близких, людей, с которыми работаю, и как мы будем едины и любимы!»

Архимандрит Андрей (Конанос) - Все будет хорошо! : беседы о Промысле Божием

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 176 с.: ил.

ISBN 978-5-7533-1522-9

Архимандрит Андрей (Конанос) - Все будет хорошо! : беседы о Промысле Божием - Содержание

Все будет хорошо Доверься Богу Тайны Божии Радость милостыни

Скрытые благословения

Доверь близких своих Христу Кто тебя поставил спасать мир? Самая хорошая проповедь

Благодарю

Мы не выносим счастья

Воспой гласом радости

Как гром среди ясного неба

Бог не оставит нас Где искать счастья Ты самый счастливый человек на свете



Архимандрит Андрей (Конанос) - Все будет хорошо! : беседы о Промысле Божием - Радость милостыни

Научись не протестовать ни при каких обстоятельствах. Не спрашивать «почему ?» и «как?». Жизнь скрывает множество тайн и неожиданностей. Поэтому задаваться вопросами относительно нашей жизни вполне естественно. Все так. Но что бы ни случилось, будем продолжать любить, продолжать примиряться, продолжать жить. Мы живем на этой земле, и давайте принимать то, что есть, то, что приносит нам наша жизнь. И научимся быть оптимистами: видеть стакан «наполненным наполовину», а не «наполовину пустым». Научимся чтить дары, которые дает нам Бог, и не быть неблагодарными. Научимся замечать то, что Бог уже дал нам, и не роптать непрерывно из-за того, что нам чего-то недостает. И когда придет испытание, мы будем готовы. Мы уже размышляли об этом, говорили об этом, подготовились.

Но, возможно, если испытание придет и застигнет тебя врасплох, ты снова будешь ошеломлен. Но потом включишь свой здравый смысл и скажешь: «Я очень мал, чтобы понять столь великие дела. Что мне делать? Буду плакать». Плакать не грех. Плачь! «Помолюсь, приклоню колена, пожалуюсь Богу». Жалуйся. Это не плохо. Делай это! «Разве это не плохо?» Нет, не плохо. Но только сделай из своей жалобы молитву. И это будет очень хорошо. Псалмы Давида наполнены такими жалобами-молитвами. Жалобы Богу — это душа Давида, огорченная, уязвленная, беседует с Богом. Она говорит Ему: «Почему, Господи, Ты меня не слышишь? Ты что, потерял слух? Что Ты за Бог? Что такое Ты делаешь? Ты не обращаешь на меня внимание? Я прошу Тебя, а Ты меня не замечаешь». Это слова не славословия. Это слова жалобы. Чему бы ты в своей жизни ни изумлялся, твори молитву. Обращайся к Богу. И ты увидишь, что Он непременно объяснит тебе что-то из таинства Своей любви, Он даст тебе что-то понять и что-то почувствовать.

Помни, что «все хорошо» именно так, как оно происходит. Это не означает того, что ты не можешь и не должен делать чего-то, чтобы изменить свою жизнь. То, что ты можешь изменить, измени. Но если ты видишь, что не получается изменить, прими так, как есть, и жизнь будет прекрасна. Несмотря на крест, боль и слезы, Христос даст тебе силу взглянуть на вещи иначе — Его глазами. Помни: и Сам Христос не изменил мира! Потому что и землетрясения до сих пор бывают, и войны случаются, и злодеяния, и трудности. Ничего в этом смысле не переменилось. Так было, так и есть. Что же тогда сделал Христос? Он изменил наше видение. Он изменил наш взгляд, Он научил нас иначе смотреть на мир, иначе смотреть на проблемы. Видеть смысл, и цель, и перспективы в том, что других людей заставляет отчаиваться. Я бы никогда в жизни не хотел еще раз получить такое сообщение, какое недавно прислал мне один человек: «Я хочу умереть (конец)». Никогда не говори такого, пусть это никогда не приходит тебе в голову, если ты любишь Христа. Потому что рядом с Ним ты всегда будешь видеть надежду, восходящую в твоей душе.