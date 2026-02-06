Книга Джона П. Конгера «Юнг и Райх. Тело как Тень» представляет собой уникальный интеллектуальный мост между двумя титанами глубинной психологии, которых долгое время считали непримиримыми антиподами. Автор совершает смелое исследование, обнаруживая поразительные созвучия между мистическим гением Карла Густава Юнга и радикальным теоретиком телесности Вильгельмом Райхом. Основной тезис книги заключается в том, что тело в классическом психоанализе зачастую вытесняется в область «Тени», и задача современного терапевта — вернуть физическому воплощению его законное место в процессе индивидуации.

Конгер анализирует, как юнгианская алхимия и райхианская концепция оргонной энергии на самом деле описывают схожие процессы трансформации человеческого духа и материи. Через призму трудов Д. В. Винникотта и Масуда Хана автор рассматривает тело не просто как биологическую оболочку, а как живой психический орган. Книга раскрывает, как «немые» зоны нашей чувственности и телесные зажимы становятся хранилищами бессознательного опыта, и как интеграция этих зон ведет к достижению подлинной зрелости и целостности Самости.

Это издание будет особенно полезно тем, кто чувствует разрыв между интеллектуальным пониманием и телесным проживанием жизни. Конгер убедительно доказывает, что душа невозможна без связи с физическим, а тело — это нечто гораздо большее, чем просто «Тень» разума. Исследуя мифы, алхимические трактаты и современную науку, книга предлагает синтетический взгляд на человеческую природу, где энергия оргона встречается с коллективным бессознательным, открывая путь к глубокому исцелению и духовному возрождению.

Джон П. Конгер — Юнг и Райх - Тело как Тень

«Касталия», 2026. — 332 с.

ISBN 978-5-907969-84-1

Джон П. Конгер — Юнг и Райх — Содержание