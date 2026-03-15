Конидарис - Устав Святой Горы Афон

Книга Иоанниса М. Конидариса «Устав Святой Горы Афон» представляет собой фундаментальное юридическое и каноническое исследование, посвященное правовому статусу уникальной монашеской республики. Автор, будучи видным греческим правоведом, ставит задачу детально проанализировать «Уставную хартию Святой Горы Афон» (Катастатикòс Хартис), принятую в 1924 году и утвержденную законодательно в 1926 году. Основная идея труда заключается в обосновании исключительности афонского самоуправления, которое гармонично сочетает в себе византийские традиции, нормы международного права и современные конституционные гарантии Греческой Республики.

Содержательная часть книги охватывает все аспекты административного и духовного устройства полуострова. Конидарис подробно рассматривает структуру органов управления — Священного Кинота и Священной Эпистасии, порядок их формирования и полномочия. Особое внимание уделено правовому статусу двадцати правящих монастырей, принципам иерархии между ними и юридическим аспектам владения территорией Афона. Автор анализирует специфические нормы, такие как «аватон» (запрет на посещение полуострова женщинами), рассматривая их не только как религиозную догму, но и как защищенный законом элемент особого жизненного уклада. Также в работе исследуются вопросы гражданства монахов, таможенные и налоговые льготы, подчеркивающие суверенитет этой духовной единицы.

Текст написан в строгом юридическом стиле, где каждый вывод подкрепляется ссылками на статьи законов, параграфы Уставной хартии и международные акты. Иоаннис Конидарис мастерски проводит грань между светским правом и церковным каноном, показывая, как они взаимодействуют в рамках афонской автономии. Работа служит незаменимым источником для юристов, историков права и государственных деятелей, а также для всех, кто хочет понять, как на практике реализуется статус Афона в рамках Европейского союза. Это издание помогает увидеть в Уставе не просто набор правил, а живой механизм, обеспечивающий многовековую стабильность монашеского государства.

Конидарис Иоаннис М. - Устав Святой Горы Афон

Пер. с новогреч. Татьяны Артюховой. - Изд-ие монастыря Симонопетра, 2016. — 160 с.

ISBN 978-5-7533-1207-5

Вступительное слово к русскому изданию

Глава I. Статус Святой Горы Афон

Глава II. Административное устройство

Глава III. Особые положения личного права

Глава IV. Особое отношение законодательства к монахам

Глава V. Имущественное право

Глава VI. Отправление правосудия

Приложение