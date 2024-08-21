Коннер - Безраздельная преданность

Яркие огни. Гигантский мегаполис. Плавильная печь. Город контрастов. Город — империя. Город — приманка. Столица мира. Нью-Йорк, Нью-Йорк, у него много имен. Люди со всего света приезжают сюда, как завороженные. Здесь все как будто кричит: «Если ты сумеешь сделать себя в Нью-Йорке, перед тобой откроются все двери!». Этот лозунг особенно соблазнителен для тех, у кого нет своей семьи. Молодые люди приезжают в Нью-Йорк учиться, работать или просто развлекаться, убежать от обыденной жизни. Некоторых ждет успех, но многие обречены на поражение. Нью-Йорк — жестокий, безжалостный город, не прощающий ошибок. Это далеко не Канзас. Это город, полный тьмы. Он губит и разрушает многие жизни.

Жизнь неженатых людей в нем, как и в других крупных городах, исполнена одиночества. Люди часто испытывают страх и неуверенность. Одинокие в огромном городе, они начинают искать смысл жизни и стремятся обрести внутренний мир. У разных людей этот поиск происходит по-разному. Иногда он оборачивается экспериментами с наркотиками, беспорядочными сексуальными связями, изменой прежним идеалам. Многие живут по принципу «возьми от жизни все!». Это лишь немногое, что можно сказать о так называемом «поколении ИКС», поколении, которое, в основном, состоит из неженатых и незамужних.

Неужели таков удел для всех несемейных людей? Ученики Иисуса Христа, не нашедшие еще своей «половинки», живут совсем иначе. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о том, что Он «пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (10:10).

Дэниэл Дж. Коннер мл., Синнамон Коннер и др. - Безраздельная преданность - Духовное руководство для неженатых и незамужних христиан

Перевод с англ.

М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2001, 160 с.

ISBN 5-86591-023-Х

Дэниэл Дж. Коннер мл., Синнамон Коннер и др. - Безраздельная преданность - Духовное руководство для неженатых и незамужних христиан - Содержание

Введение Что значит быть «одиноким»? (Г. Стив Киннард)

Глава 1 Безраздельная преданность Богу (Дэниэл Дж. Коннер мл.)

Глава 2 Мечты (Синнамон Коннер)

Глава 3 Благочестие — это и для неженатых (Майкл А Сейг и Марша Хайман)

Глава 4 Отдать все в руки Бога (Кейша Вильямс и Августин Родригес)

Глава 5 Сексуальная чистота в мире, где царствует Calvin Klein (Т.С. Грант иАннаЛизервуд)

Глава 6 Как быть довольным в каждой отдельно взятой ситуации (ДжодиДаглас)

Глава 7 Убеждения с примесью «крутизны » (Гарри Варбер и Бебекка Оконку)

Глава 8 Свидания в Царстве (Джим Браун и Тереза Дэвис Браун)

Глава 9 Женщина, исполненная горечи (Тереза Дэвис Браун)

Глава 10 Спуститься по лестнице страха (Стив Тетролт)

Глава 11 Хочешь изменить мир — начни с себя! (Гарри В. Вермаас и Джоди Даглас)

Глава 12 Поверх барьеров (Джеймс В. Макферзон и Мишель Ваугн)

Глава 13 Сердце слуги (Карла Гейл и Нэнон Тайгет)

Глава 14 И нет дороги мне назад». Родителям-одиночкам (Мэдлин М. Эванс)

Глава 15 Ибо твой Творец есть супруг твой...». После развода (Карен Картер)

Глава 16 Взгляд в будущее: вера или сомнения? (Мэдлин М. Эванс)

Эпилог Никогда не сдаваться (Г. Стив Киннард)

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