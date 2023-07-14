Коннер Марк - Преобразуя свою церковь
Я сын пастора. Отец называл меня «теологическим отпрыском».
Как бы то ни было, я вырос в церкви и люблю каждое мгновение, проведенное в ней. Расти в семье пастора на самом деле очень весело. Безусловно, время от времени мы сталкивались с нереалистичными надеждами людей в нашей церкви, которые ожидали от меня совершенства, но мои родители были терпеливы и поддерживали меня на протяжении всего моего пути. Мы познакомились со многими замечательными людьми и посетили несколько изумительных мест. Самое лучшее — это то, что мои родители жили так, как проповедовали, поэтому служение Богу было для меня единственным путем.
На раннем этапе моей жизни я сделал выбор жить для Бога. Будучи подростком, я подтвердил это намерение и начал выстраивать свои собственные личные отношения с Богом.
Родители никогда не заставляли меня посвящать все мое время работе в церкви или стать пастором. Наоборот, они побуждали меня раскрывать мои способности и воплощать мечты. Как оказалось, после кратковременной работы печатником, я нашел себя среди служителей церкви, занятых полный рабочий день, и нахожусь здесь уже более двадцати лет. Я был задействован в молодежном служении, в служении прославления, в администрации, а теперь я старший пастор.
Марк Коннер - Преобразуя свою церковь - Семь стратегических изменений для того, чтобы помочь вам успешно двигаться в XXI веке
Санкт-Петербург: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2015. — 240 с.
ISBN 978-58445-0315-3
Марк Коннер - Преобразуя свою церковь – Содержание
Предисловие
Введение
Главный Божий проект
Рост церкви
Положение должно измениться!
Изменение первое
- Изменение воли — свою волю заменить волей Божьей
Изменение второе
- Изменение приоритетов — внутренние приоритеты заменить внешними
Изменение третье
- Изменение программы — служения заменить отношениями
Изменение четвертое
- Изменение лидерства — служителей заменить оснащающими
Изменение пятое
- Изменение служения — потребителей заменить участниками
Изменение шестое
- Изменение мышления — церковное мышление заменить мышлением Царства ...
Изменение седьмое
- Смена поколений — обеспечить преемственность поколений
Ведя свою церковь через изменения
Заключение
Примечания
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