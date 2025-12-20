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Коннер - Побег из тюрьмы

Коннер Марк - Побег из тюрьмы - Обретение личной свободы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Представьте себе тюремную камеру. На койке спиной к двери лежит мужчина. Заключенный слышит приближающиеся шаги и звук открывающихся и закрывающихся дверей. Но он не шевелится даже тогда, когда шаги замирают у его камеры. Сегодня у него нет сил даже подняться, чтобы забрать журналы.

Но новости, которые принес надзиратель, меняют все. Губернатор удовлетворил прошение, и спустя четырнадцать лет Джо становится свободным человеком. Надзиратель отпирает дверь, пожимает заключенному руку и уходит, оставляя дверь открытой. Джо кричит от радости, осознавая: «Я свободен? Вот так все просто, и я свободен?».

Однако в следующей сцене мы видим странную картину: дверь в камеру открыта, но Джо все еще сидит внутри и играет в карты. Уборщик со шваброй в недоумении замирает на пороге. Эта история — мощная метафора того, как часто люди, получив юридическую или духовную свободу, продолжают жить в привычных стенах своих внутренних тюрем.

Коннер Марк - Побег из тюрьмы - Обретение личной свободы

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. — 192 с.
ISBN 978-5-8445-0250-7

Коннер Марк — Побег из тюрьмы — Содержание

  • Предисловие
  • Вступление
  • 1. Побег из тюрьмы
  • 2. Свобода от беспокойства
  • 3. Свобода от гнева
  • 4. Свобода от страха
  • 5. Свобода от депрессии
  • 6. Свобода от отверженности
  • 7. Свобода от зависимостей
  • 8. Свобода от духовного рабства
  • 9. Когда свобода ускользает от нас
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2025
Author brat Vadim
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