Коннер - Побег из тюрьмы

Представьте себе тюремную камеру. На койке спиной к двери лежит мужчина. Заключенный слышит приближающиеся шаги и звук открывающихся и закрывающихся дверей. Но он не шевелится даже тогда, когда шаги замирают у его камеры. Сегодня у него нет сил даже подняться, чтобы забрать журналы.

Но новости, которые принес надзиратель, меняют все. Губернатор удовлетворил прошение, и спустя четырнадцать лет Джо становится свободным человеком. Надзиратель отпирает дверь, пожимает заключенному руку и уходит, оставляя дверь открытой. Джо кричит от радости, осознавая: «Я свободен? Вот так все просто, и я свободен?».

Однако в следующей сцене мы видим странную картину: дверь в камеру открыта, но Джо все еще сидит внутри и играет в карты. Уборщик со шваброй в недоумении замирает на пороге. Эта история — мощная метафора того, как часто люди, получив юридическую или духовную свободу, продолжают жить в привычных стенах своих внутренних тюрем.

Коннер Марк - Побег из тюрьмы - Обретение личной свободы

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. — 192 с.

ISBN 978-5-8445-0250-7

Коннер Марк — Побег из тюрьмы — Содержание