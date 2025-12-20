Коннер - Побег из тюрьмы
Представьте себе тюремную камеру. На койке спиной к двери лежит мужчина. Заключенный слышит приближающиеся шаги и звук открывающихся и закрывающихся дверей. Но он не шевелится даже тогда, когда шаги замирают у его камеры. Сегодня у него нет сил даже подняться, чтобы забрать журналы.
Но новости, которые принес надзиратель, меняют все. Губернатор удовлетворил прошение, и спустя четырнадцать лет Джо становится свободным человеком. Надзиратель отпирает дверь, пожимает заключенному руку и уходит, оставляя дверь открытой. Джо кричит от радости, осознавая: «Я свободен? Вот так все просто, и я свободен?».
Однако в следующей сцене мы видим странную картину: дверь в камеру открыта, но Джо все еще сидит внутри и играет в карты. Уборщик со шваброй в недоумении замирает на пороге. Эта история — мощная метафора того, как часто люди, получив юридическую или духовную свободу, продолжают жить в привычных стенах своих внутренних тюрем.
Коннер Марк - Побег из тюрьмы - Обретение личной свободы
Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2010. — 192 с.
ISBN 978-5-8445-0250-7
Коннер Марк — Побег из тюрьмы — Содержание
- Предисловие
- Вступление
- 1. Побег из тюрьмы
- 2. Свобода от беспокойства
- 3. Свобода от гнева
- 4. Свобода от страха
- 5. Свобода от депрессии
- 6. Свобода от отверженности
- 7. Свобода от зависимостей
- 8. Свобода от духовного рабства
- 9. Когда свобода ускользает от нас
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