C чем у вас ассоциируется Рождество? Произнося буквально одно слово: «Рождество», мы в воображении начинаем рисовать идиллическую картину: уют семейного очага, потрескивающие поленья в камине, тепло горячего шоколада в кружке или запах корицы и специй в кофейне на углу... Струящийся снег за окном, ложащийся на яркие рождественские огни на ёлке, тихая музыка колядок или песен, неизменно сопровождающих этот сезон в нашей жизни. А ещё мандарины! Ну какое же Рождество без запаха этих маленьких фруктов? Все эти вещи делают рождественский сезон и четыре недели перед ним совершенно особенными и волшебными. Даже просто от произнесенного слова «Рождество» в нашем сознании встаёт именно этот ассоциативный ряд. Однако как же это всё далеко от того самого первого Рождества, в буквальном смысле слова изменившего историю человечества. Измождённая беременная девушка, проделавшая долгий пеший путь в родной город её мужа, чтобы пройти перепись населения, устроенную страной, что захватила её родину.

Константин Лысаков - Бог в сене и соломе

Московськая библейская церков. 2019 г. - 156 с.

Константин Лысаков - Бог в сене и соломе - Содержание

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ: НАДЕЖДА

День первый

День второй Уильям Баркли «Комментарии к Евангелию от Марка»

День третий

Генрих Гейне «Рождество»

День четвёртый

День пятый

День шестой

Пётр Быков «Звезда...»

День седьмой

Повод задуматься о вечном

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ: МИР

День восьмой

День девятый Уильям Макдональд «Комментарии к Евангелию от Луки»

День десятый

День одиннадцатый

Александр Блок «Был вечер поздний и багровый»

День двенадцатый

День тринадцатый

Афанасий Фет «Ночь тиха»

День четырнадцатый

Повод задуматься о вечном

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ – НЕДЕЛЯ РАДОСТИ

День пятнадцатый

День шестнадцатый

Мэтью Генри «Толкование Евангелия от Луки»

День семнадцатый

День восемнадцатый

Иосиф Бродский «Рождественская звезда»

День девятнадцатый

День двадцатый

Саша Чёрный «Рождественское»

День двадцать первый

Повод задуматься о вечном

ЧЕТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ – НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ

День двадцать второй

День двадцать третий

Дональд Карсон «Новый Библейский комментарий: Евангелие от Иоанна»

День двадцать четвёртый

День двадцать пятый

Борис Пастернак «Рождественская звезда...»

День двадцать шестой

День двадцать седьмой

Иосиф Бродский «Рождество...»

День двадцать восьмой

Повод задуматься о вечном

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ: ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

День двадцать девятый

День тридцатый

Дональд Карсон «Новый Библейский комментарий: Евангелие от Луки»

День тридцать первый

Николая Гумилёв «Я не прожил, я протомился»

День тридцать второй

День тридцать третий

День тридцать четвёртый

Александр Кушнер «Звезда над кронами дерев»

День тридцать пятый

Повод задуматься о вечном

ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ: ПРОСЛАВЛЕНИЕ

День тридцать шестой

День тридцать седьмой 1

Джон Чарльз Райл «Размышления над Евангелием от Матфея»

День тридцать восьмой

Алексей Хомяков «В эту ночь»

День тридцать девятый

День двенадцатый

День тринадцатый

Константин Фофанов «Ещё те звёзды не погасли»

День сорок второй

Повод задуматься о вечном

Константин Лысаков - Бог в сене и соломе - Введение

Как же сильно то первое Рождество отличается от гламурной картинки современного праздника. Но насколько же всем нам важно помнить суть и смысл этого дня, ведь Бог не просто так пришёл в этот мир, решив появиться в нищете и стеснённых обстоятельствах. Он не случайно выбрал ясли – лоток для кормёжки скота – в качестве своей первой кровати. Он появляется на свет в хлеву, чтобы наша жизнь не превратилась в хлев.

Нам нравится Рождество именно тем, что оно столь разительно отличается от нашей повседневной жизни, от суеты общественного транспорта, от пробок на дороге или вечно недовольного жизнью начальника, от офисных склок, от необоснованных требований заказчиков, от повседневного стресса семейной жизни и нескончаемой борьбы за «лучшее будущее наших детей», в котором мы совершенно потеряли себя и смысл нашего бытия. Бог приходит в этот мир, чтобы наша жизнь была больше, чем сено и солома бессмысленного существования.