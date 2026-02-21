Книга Пола Контино «Инкарнационный реализм Достоевского» — это глубокое литературоведческое и богословское исследование последнего и самого масштабного романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автор предлагает рассматривать творческий метод Достоевского не просто как психологический реализм, а как инкарнационный (воплощенный) реализм, где Божественное присутствие проявляется через материальный мир и человеческие поступки.

Контино фокусируется на том, как главные герои романа — Алеша, Дмитрий и даже Иван — проходят через путь духовного преображения. Он утверждает, что для Достоевского Христос — это не абстрактная идея, а живая личность, чей образ постепенно «воплощается» в жизни героев через их страдания, сострадание и деятельную любовь. Автор детально анализирует влияние поучений старца Зосимы на формирование этой особой духовной оптики.

Особое внимание в книге уделяется концепции «ответственности за всех и за вся». Контино показывает, как признание собственной виновности и принятие ответственности становится для героев мостом к обретению Христа. Исследование Пола Контино помогает читателю увидеть в тексте Достоевского не только мрачный экзистенциализм, но и мощный свет надежды, основанный на вере в Воплощение и возможность воскресения человеческой души уже здесь, в земной жизни.

Пол Контино - Инкарнационный реализм Достоевского - В поисках Христа в Карамазовых

Пер. с англ. И. Буровой. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 471 с.

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-87־887191-44־ (Academic Studies Press)

ISBN 9788־58־907532־5־ (Библиороссика)

Пол Контино - Инкарнационный реализм Достоевского – Содержание

От автора

Предисловие к русскому изданию

Предисловие. «Братья Карамазовы» как преображающая классика

Часть I. Прелюдия

Глава 1. Аналоговое представление и инкарнационный реализм

Глава 2. Красота и преображение

Часть II. Личности

Глава 3. Старец Зосима

Глава 4. Первые три дня Алеши

Глава 5. Митя

Глава 6. Иван Федорович Карамазов

Глава 7. Три дня Алеши в ноябре

Послесловие. Алеша: его жизнь в романе и за его пределами. Кэрил Эмерсон

Приложение I. Читатели-католики о «Братьях Карамазовых»

Приложение II. Имена собственные в «Братьях Карамазовых»

Примечания

Источники

Библиография

Предметный указатель

Указатель имен