Контино - Инкарнационный реализм Достоевского
Книга Пола Контино «Инкарнационный реализм Достоевского» — это глубокое литературоведческое и богословское исследование последнего и самого масштабного романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автор предлагает рассматривать творческий метод Достоевского не просто как психологический реализм, а как инкарнационный (воплощенный) реализм, где Божественное присутствие проявляется через материальный мир и человеческие поступки.
Контино фокусируется на том, как главные герои романа — Алеша, Дмитрий и даже Иван — проходят через путь духовного преображения. Он утверждает, что для Достоевского Христос — это не абстрактная идея, а живая личность, чей образ постепенно «воплощается» в жизни героев через их страдания, сострадание и деятельную любовь. Автор детально анализирует влияние поучений старца Зосимы на формирование этой особой духовной оптики.
Особое внимание в книге уделяется концепции «ответственности за всех и за вся». Контино показывает, как признание собственной виновности и принятие ответственности становится для героев мостом к обретению Христа. Исследование Пола Контино помогает читателю увидеть в тексте Достоевского не только мрачный экзистенциализм, но и мощный свет надежды, основанный на вере в Воплощение и возможность воскресения человеческой души уже здесь, в земной жизни.
Пол Контино - Инкарнационный реализм Достоевского - В поисках Христа в Карамазовых
Пер. с англ. И. Буровой. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 471 с.
(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).
ISBN 979-87־887191-44־ (Academic Studies Press)
ISBN 9788־58־907532־5־ (Библиороссика)
Пол Контино - Инкарнационный реализм Достоевского – Содержание
От автора
Предисловие к русскому изданию
Предисловие. «Братья Карамазовы» как преображающая классика
Часть I. Прелюдия
Глава 1. Аналоговое представление и инкарнационный реализм
Глава 2. Красота и преображение
Часть II. Личности
Глава 3. Старец Зосима
Глава 4. Первые три дня Алеши
Глава 5. Митя
Глава 6. Иван Федорович Карамазов
Глава 7. Три дня Алеши в ноябре
Послесловие. Алеша: его жизнь в романе и за его пределами. Кэрил Эмерсон
Приложение I. Читатели-католики о «Братьях Карамазовых»
Приложение II. Имена собственные в «Братьях Карамазовых»
Примечания
Источники
Библиография
Предметный указатель
Указатель имен
No comments yet. Be the first!