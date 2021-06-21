Конторович Федор - Размышления над Посланием римлянам

Предлагаемые читателю «Размышления над Посланием римлянам», как и само Послание, адресованы верующим. Это не научное исследование письма апостола Павла уверовавшим в еврейского Мессию евреям и язычникам римской церкви и не очередное теологическое толкование, подобное работам ранних богословов христианства Оригена и Ефрема Сирина, деятелей Реформации Лютера и Кальвина, а также известных современных исследователей T. Цана и Ф. Брюса. Перед нами изложение понимания нашим современником, евреем-христианином, служителем церкви, письма, написанного апостолом Павлом в I в. н. э.

Автор не спорит с многочисленными толкованиями Послания, отражающими антиеврейские настроения, он раскрывает ключевые мысли апостола, которые многими иудейскими толкователями традиционно воспринимаются как отрицание закона Моисея, а частью христианских богословов — как неприятие апостолом Павлом евреев и иудаизма. В «Размышлениях» убедительно показано, что стена непонимания и враждебности между евреями и христианами возникла не благодаря Павлу и его посланиям, ставшим существенной частью Нового Завета, а вопреки ему и его трудам. Навешанный на Павла ярлык «апостол язычников» не соответствовал действительному положению дел — он желал спасения как язычников, так и своих собратьев евреев, проповедуя и тем и другим.

Работа разбита на так называемые беседы, каждая из которых предваряется отрывком из Послания. Название «Беседа» условно, т. к. текст не представляет собой ни диалога, ни разговора с несколькими оппонентами. Автор сам иногда задает себе вопросы, которые могут возникнуть у читателя Послания. Заслуживают внимания убежденность и своеобразие подхода автора к анализу важнейшего, наряду с каждым из четырех Евангелий, произведения Нового Завета, которое является по существу толкованием Евангелия — Благой вести. Все комментарии, разъяснения и мысли автора проникнуты глубокой верой и безграничной любовью к Мессии Иисусу. С Богом, дорогие читатели!

Конторович Федор - Размышления над Посланием римлянам

СПб.: Свет на Востоке, 2004. 224 с.

ISBN 5-93829-029-5

Конторович Федор - Размышления над Посланием римлянам - Содержание

Предисловие

Вступление