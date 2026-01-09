Эта книга была написана на основании личного опыта и сконцентрирована на проблеме, которая прежде игнорировалась в среде евангельских христиан. С искренностью, проницательностью и состраданием пастор Конви исследует сложные и многообразные причины этой жизненной травмы.

Но он не просто отслеживает причины возникновения кризиса среднего возраста. Он предлагает конкретные советы, проверенные на основании Священного Писания, психологии и его опыта в служении.

Более того, автор придерживается того взгляда, что человек в борьбе со своей неуверенностью, отчаянием и путаницей чувств способен стать более сильной и глубокой личностью, которая в человеческой слабости смогла обнаружить ресурсы божественной силы.

Джим Конви - Мужчины - кризис среднего возраста

Киев, издательство Христианского библейского братства св. апостола Павла, 2011 г. – 284 с.

ISBN 978-966-7698-54-6

Джим Конви - Мужчины - кризис среднего возраста – Содержание

Предисловие — доктор Верной Граунд

Чем больше все меняется, тем больше оно остается таким же

Не вся королевская рать

Часть I. ЭТО СЕРЬЕЗНО

Глава 1. Кризис

Глава 2. Мнение экспертов

Глава 3. Поверьте, это действительно случается

Часть II. ВНУТРИ МУЖЧИНЫ

Глава 4. Общественно-культурные факторы

Глава 5. Вторая юность

Глава 6. Вражья орда

Часть III. В ТУПИКЕ

Глава 7. Депрессия

Глава 8. Новая оболочка

Глава 9. Досрочный выход на пенсию

Глава 10. Внебрачные связи

Глава 11. Как избежать внебрачную связь

Глава 12. Новый Бог

Часть IV. ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Глава 13. Взрослые продолжают развиваться

Глава 14. Кризис подходит к концу

Часть V. КРИЗИС И ЖЕНЫ

Глава 15. Удивление к тридцати пяти годам

Глава 16. Бесплодие в пятидесятилетнем возрасте

Часть VI. НЕИЗБЕЖНЫЕ ЗАБОТЫ

Глава 17. Брачные узы

Глава 18. Возвращение любви

Глава 19. Интимная близость в браке

Глава 20. Работа в удовольствие

Глава 21. Искусство стареть

Глава 22. Дети и ваш переходный период

Глава 23. Отношения с престарелыми родителями

Глава 24. Искусство уходить на пенсию

Глава 25. Рано или поздно

Часть VII. ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ

Глава 26. Мы можем помочь

Глава 27. Как мужчина может помочь себе

Ссылки

Джим Конви - Мужчины - кризис среднего возраста – Чем больше все меняется, тем больше оно остается таким же

Что остается таким же?

Когда эта книга была впервые опубликована в 1978 году, я думал, что поскольку кризис среднего возраста является новой проблемой, она исчезнет, как только люди придут к ее пониманию. Но этого не случилось. Недавние письма в офис нашей группы Мидлайф Дименшнс указывают на все то же усиление боли и беспорядка в жизни людей. Авторы выражают то же самое чувство, будто они являются «прокаженными» в христианском сообществе.

В одном из первых писем 1978 года женщина добавила записку, оставленную ее мужем. В ней говорилось следующее:

Я уезжаю и добровольно не вернусь. Я хочу сделать остаток своей жизни такой, какой ее представляю. В конверте ты найдешь доверенность, если будет необходима моя подпись к любым документам. Я доверяю тебе и знаю, что ты не станешь использовать это недолжным образом. Я также оставил там подписанные чеки, чтобы заплатить служащим.

Скажи детям, что я очень сожалею о том, что происходит, что я нежно их люблю (я плачу сейчас, когда пишу это), но между нами уже давно все кончено, поэтому я хочу уйти. Я искренне надеюсь, что ты продолжишь заниматься начатым бизнесом. Это действительно дело твоей жизни, и я прошу, чтобы ты оставалась в нем.

P.S. Пожалуйста, не пытайся найти меня, поскольку тогда мне придется переехать в другое место.

P.S.S. Все, что касается налогов, я оставил на столе. Дочери я оставляю свою стереосистему, а сын может пользоваться моими охотничьими и рыболовными принадлежностями, когда станет достаточно взрослым.

Этот человек не просто оставлял свою жену и семью — его записка стала практически его завещанием на случай смерти. Письма, которые мы получаем сегодня, наполнены подобным отчаянием. Раз за разом мы слышим одну и ту же историю: мой муж был стабильным человеком, который постоянно посещал церковь и участвовал в жизни общества, но вдруг он оставил свою работу и сбежал с молоденькой женщиной.

Жены описывают и другие изменения: депрессия, гнев, появление вредных привычек и даже инцест. Каждый год в наш офис приходят тысячи писем, сообщений по электронной почте и телефонных звонков. Их объем в двадцать раз превышает то количество, которое мы получали в начале восьмидесятых. Кажется, что люди обращаются к нам как к своей последней надежде на помощь во время своего кризиса среднего возраста.

В 1978 году издатель сказал, что эта книга выйдет из печати через три года, а он вряд ли продаст больше пяти тысяч экземпляров. Сегодня в печати находятся уже сотни тысяч экземпляров этой книги, а сама книга Мужчины: кризис среднего возраста была напечатана уже на нескольких языках. Мы получаем известия от людей со всего мира, которые прочитали одну из наших книг, посетили нашу веб-страницу или побывали на одной из наших конференций. Но кризис среднего возраста никуда не исчез!

Что поменялось?

Наибольший сегмент американского населения, которое родилось во время «демографического взрыва», находится сейчас как раз в периоде среднего возраста. Они — первое поколение, родители которого чувствовали себя виновными, когда не обеспечивали их всем необходимым, поэтому данное поколение выросло, ожидая получить все сразу. Но всем сразу не хватает места в офисе президента компании, за рулем «Хаммера», в каких-нибудь сообществах закрытого типа, члены которого имеют одну квартиру в Палм-Спрингс и еще одну в Вэйле.

Жизнь людей этого поколения наполнена глубоким разочарованием. Теперь им предстоит сделать трудный выбор, чтобы упростить свою жизнь, а это часто лишь усиливает кризис среднего возраста.

Времена изменились. В семидесятых компьютер был профессиональным средством, которое использовалось только в бизнесе и правительстве. У каждого на столе не стоял персональный компьютер. Веб-паутина существовала, но она связывала только образовательные учреждения в исследовательских целях.