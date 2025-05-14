Коняшин Сергей - Война без конца

Война в Йемене длится уже более десяти лет. Когда в 2011 году страна оказалась в эпицентре «арабской весны», мало кто мог предсказать, что этот политический кризис пере растёт в один из самых затяжных и кровопролитных конфликтов XXI века. Сегодня хуситы, которые тогда подняли восстание против власти, продолжают удерживать значительную часть территории Йемена, включая столицу Сану. За это время война превратилась не просто во внутренний кризис, но в поле столкновения крупнейших мировых и региональных игроков. Саудовская Аравия, Иран, США, Объединённые Арабские Эмираты – все они так или иначе участвуют в этом противостоянии, преследуя собственные интересы. В этом смысле конфликт давно вышел за рамки национальной политики, став важным элементом геополитического рас клада на Ближнем Востоке. Мне довелось работать в Йемене в качестве российского дипломата в 2010–2013 годах– в период, когда страна стояла на пороге революции. Я видел, как нарастающее недовольство режимом Али Абдаллы Салеха выливалось в протесты, как формировались новые политические силы, и как эти процессы в итоге привели к смене власти, последующему расколу страны и её погружению в войну. Это был момент, когда будущее Йемена менялось прямо на глазах и наблюдать за этим изнутри было одновременно уникальным и трагическим опытом. В этой книге я пытаюсь осмыслить войну в Йемене не только как международный конфликт, но и как феномен, который оказывает влияние на глобальную безопасность. Как движение хуситов сумело не просто выжить, но и превратиться в мощную военную и политическую силу? Какую роль играет Иран в поддержке повстанцев, и почему США и Саудовская Аравия не смогли добиться решающей победы? Почему, несмотря на все дипломатические усилия, мирный процесс буксует, а гуманитарная катастрофа только углубляется? Моя цель – не просто изложить факты, а показать взаимосвязи, которые делают этот конфликт таким сложным. Я рассматриваю экономические, военные, политические и идеологические аспекты войны, её влияние на региональную и мировую политику, а также перспективы её урегулирования. Надеюсь, что эта книга поможет лучше понять, почему Йемен остаётся одной из самых горячих точек мира и какие уроки можно извлечь из этой трагедии для будущего.

Коняшин Сергей - Война без конца

Как йеменские хуситы изменили современный Ближний Восток?

«Автор», 2025 94стр

Коняшин Сергей - Война без конца - Содержание

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