Учебное пособие

Дисциплину «Логика» будущие священники, богословы, миссионеры изучают в течение одного семестра. При этом предполагаются написание и защита контрольной работы, а в конце семестра — сдача зачета. В настоящее время для большинства специальностей дисциплина «Логика» не предусмотрена в учебных планах высших учебных заведений. Большие курсы логики изучают будущие юристы.

Для специальностей «Математика» и «Вычислительная техника» существуют специальные курсы «Математической логики». Остальные же специальности, как правило, обходятся без этого курса. Зачем основы логики знать теологам? Ответ на этот вопрос достаточно неожиданный: теологи должны знать, что универсальные инструменты логики не могут быть до конца применимы в определении достоверности религиозного опыта.

В настоящее время большинство людей убеждены, что с помощью науки, математики, логики можно все доказать или опровергнуть. Однако легко показать ложность этого дилетантского взгляда, если знать, например, логику, ее возможности, ее слабые места. Нельзя логически доказать или опровергнуть существование Бога, ангельского мира, чудес, нельзя логически доказать или опровергнуть высказывания Святых Отцов и пр. и пр.

Очень слабой стороной логики является рассогласованность смысла понятий даже для людей, говорящих на одном языке, тем более для людей, говорящих на разных языках. Логические законы начинают работать лишь тогда, когда люди жестко определили смысл и объем понятия. Поскольку работа миссионера, богослова — это работа с людьми, все слабости логики надо знать. А слабости какой-либо науки можно знать лишь тогда, когда известны основы этой науки.

В то же время, необходимо помнить, что воспитание логического мышления есть необходимая компонента полноценного гуманитарного образования, поскольку без знания логики невозможна полноценная дискуссия, какая бы тема ни была в ней затронута. Изучая курс «Логика» вы познакомитесь как с основными законами и правилами логики, так и с ее слабостями.

Людмила Конышева - Логика - учебное пособие

Издательство — Екатеринбургская духовная семинария — 158 с.

Екатеринбург — 2017 г.

ISBN 978-5-9908364-4-0

Людмила Конышева - Логика - учебное пособие - Содержание

Введение

1.Из истории логики. предмет и задачи логики

1.1.Из истории логики

1.2.Предмет логики

1.3.Задачи логики

Вопросы и задания для самопроверки

2.Мышление и язык

2.1.О происхождении языка

2.2.Соотношение мышления и языка

Вопросы и задания для самопроверки

3.Понятие. системы понятий

3.1.Множество. Подмножество. Операции над множествами

3.2.Понятие: имя, объем, содержание

3.2.1. Имя понятия (термин)

3.2.2. Объем понятия. Отношения между понятиями

3.2.3. Содержание понятия. Определение понятия

3.3. Общие и частные понятия. Категории

Вопросы и задания для самопроверки

4. Высказывания

4.1.Возможно, вероятно, необходимо

4.2.Высказывания. Законы формальной логики

4.3.Логические операции над высказываниями

4.4.Свойства логических операций над высказываниями

Вопросы и задания для самопроверки

5.Предикаты

5.1.Предикат. Множества, связанные с предикатом

5.2.Логические операции над предикатами

5.3.Кванторные операции над предикатами. Категорические высказывания

Вопросы и задания для самопроверки

6.Импликация и эквиваленция высказываний

6.1.Условные предложения

6.2.Импликация

6.3.Эквиваленция

Вопросы и задания для самопроверки

7.Импликация и эквиваленция предикатов

7.1.Основание и тезис условного высказывания

7.2.Необходимость и достаточность основания

Вопросы и задания для самопроверки

8.Силлогизмы

8.1.Определение силлогизма

8.2.Категорические суждения A, E, I, O

8.3.Фигуры и модусы простых силлогизмов

8.4.Другие формы силлогизмов

8.5.Основная теорема логического вывода

8.6.О логических исчислениях и логических ошибках

Вопросы и задания для самопроверки

9.Доказательства

9.1.Можно ли логически доказать или опровергнуть существование Бога?

9.2.Виды доказательств

9.2.1. Цели доказательства

9.2.2. Прямое и косвенное доказательства

9.2.3. Дедуктивные и индуктивные доказательства. Принципы научности теории

9.3.Логические ошибки

9.4.Софизмы и парадоксы

9.4.1. Софизмы

9.4.2. Парадоксы

Вопросы и задания для самопроверки

Заключение

Приложения

1.Законы логики высказываний

2.Основные свойства импликации и эквиваленции высказываний

3.Категорические суждения A, E, I, O и отношения между P и Q

Алфавитный указатель

Именной указатель

Людмила Конышева - Логика - учебное пособие - Из истории логики

В учебных заведениях средневековой Европы основой образования являлись семь свободных искусств. В начальных школах изучали тривиум: грамматику, логику и риторику. Поэтому начальные школы назывались элементарными, или тривиальными. Далее шел квадриум, включающий в себя арифметику, геометрию, астрологию и музыку (гармонику). Человек, изучивший эти семь свободных искусств, мог получать дальнейшее образование в университете. В России в 1959 г. изучение логики в средней школе отменили, да так до сих пор и не вернули. Большинство вузовских учебных программ также не содержат курсов логики.

Несмотря на это, представление о том, что такое логика, имеют практически все. (Правда, не всегда обыденное представление о логике является правильным.) Это неудивительно, поскольку логика — одна из древнейших наук, развитие которой продолжается более чем два с половиной тысячелетия. В истории логики выделяют два, весьма различных по длительности, этапа: традиционный этап (от IV в. до Р. Х. до второй половины XIX в. после Р. Х.) и современный этап (со второй половины XIX в. до нашего времени).

Традиционный этап. На этом этапе выделяют два периода подъема логики: 1) эпоха Античности (IV-III вв. до Р. Х.); 2) Средние века — христианское Средневековье (середина XII в. — середина XIV в.). Появление логики как науки связано с именем Аристотеля. Аристотель создал метод исследования проблем, который он называл силлогистическим . Термин «логика» сам Аристотель не использовал, а называл свою науку о силлогизмах «аналитикой» («Первая аналитика» и «Вторая аналитика» — его знаменитые сочинения, в которых сформулированы практически все законы формальной логики). Законы логики, по Аристотелю, — это общие законы бытия, данные нам с абсолютной достоверностью.

Принцип непротиворечия, согласно которому «невозможно, чтобы противоречивые утверждения были истинными по отношению к одному и тому же в одном и том же смысле», по мнению Аристотеля, является «самым достоверным из всех начал, по отношению к которому невозможно ошибиться». В Древней Греции логической проблематикой интересовались также стоики и софисты. Основателем школы стоиков был Зенон Китийский. Больше всего содействовал развитию и усовершенствованию стоической философии Хрисипп. Стоики в своих учениях и наставлениях не столько предлагали нечто новое, сколько старались применить прежние учения и сделать их пригодными для практики. Софисты основное внимание уделяли анализу логических ошибок в рассуждениях людей.

Средние века — второй период подъема науки логики. Как уже было отмечено, логика становится одной из основных учебных дисциплин. Она входит в тривиум — цикл из трех наук, включающий в себя помимо логики грамматику и риторику. Грамматика — наука о том, как правильно говорить, риторика — о том, как красиво говорить, логика — о том, как сделать из речи обоснованные выводы. Михаил Пселл, византийский политический деятель, историк, писатель и ученый, живший в XI столетии, говорит о логике так: «Логика — это искусство из искусств и наука из наук, которая указывает путь к основам всех методов».

Несмотря на столь высокое мнение о логике средневековых деятелей науки и образования, следует признать, что после Аристотеля вплоть до середины XIX в. каких-либо значимых, концептуальных прорывов в ней не наблюдалось. Великий философ Иммануил Кант (1724-1804) утверждал даже, что логика с самого начала была завершенной наукой, которая не сделала ни одного шага вперед со времен Аристотеля. Мнение И. Канта о завершенности науки логики было ошибочным, поскольку на современном этапе своего развития логика полностью преобразилась.

Современный этап. Основная особенность современного этапа развития логики — превращение значительной ее части в математику. Еще в XVIII в. о возможности сведения логики к арифметике говорил Г. В. Лейбниц. В течение всей своей философской биографии, а особенно с конца 1670-х гг., Лейбниц стремился осуществить алгебраизацию всего человеческого знания путем построения универсального «философского исчисления», позволяющего решить даже самые сложные проблемы посредством простых арифметических операций. Тогда при возникновении споров философам достаточно было бы взять в руки перья, сесть за свои счетные доски и сказать друг другу (как бы дружески приглашая): «Давайте посчитаем!».

Но разделы, с которых начиналась математическая логика, носят имя другого ученого — Д. Буля (булевы переменные, булевы функции, булева алгебра и др.). Буль не считал логику разделом математики, но находил глубокую аналогию между символическим методом алгебры и символическим методом представления сложных высказываний. Он показал, как из любого числа высказываний, включающих любое число терминов, вывести любое заключение, следующее из этих высказываний, путём чисто символических манипуляций, аналогично тому, как систему уравнений с любым числом переменных можно решить, выполняя над ней формальные математические операции.

Математическая логика — основа вычислительной техники. Именно благодаря развитию этого раздела знаний оказалось возможным не только спроектировать, создать и непрерывно совершенствовать компьютеры, но и обеспечивать их программами, которые неслучайно имеют название интеллектуальных. Помимо традиционной и математической логики в настоящее время непрерывно появляются различные разделы этой науки. Их появление обусловлено потребностями как науки (многозначная логика, модальная логика, интуиционистская логика и др.), так и практики (логика норм, логика оценок, логистика и т. д. и т. п.).