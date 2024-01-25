Изучение и осмысление ветхозаветной этики - непростая задача. Будучи огромным территориально и удаленным от нас во времени, древний Ближний Восток представляется нам странным и даже потусторонним. Чтобы лучше понять этот мир и ряд укорененных в нем текстов Ветхого Завета, нам нужно углубиться в изучение того времени.

Разговор об этике Ветхого Завета весьма непрост. Этика эта вызывает у людей самые разные реакции - от недоумения и смущения до гнева и агрессивного неприятия. Поэтому я счел необходимым написать на данную тему доступную и достаточно компактную книгу. Ранее я посвятил ветхозаветной этике ряд статей, но понял, что следует расширить круг обсуждаемых вопросов и добавить много нового материала. Кроме того, я решил, так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом: не только рассмотреть сложную тему, но и использовать движение Нового атеизма в качестве плацдарма для такого рассмотрения.

Поскольку эта книга предназначена для широкой аудитории, я поставил перед собой цель свести к минимуму сноски и примечания, но это не особенно получилось - поскольку, учитывая характер данной темы, я не хотел выдвигать утверждения без какого-либо научного подтверждения. Отмечу также, что в своих исследованиях я тщательно анализирую и использую труды авторитетных ученых-исследователей Ветхого Завета - причем как тех, которые высоко оценивают авторитет Писания, так и тех, которые относятся к нему критически. Таким образом, в книге отражено широкое общее согласие по основным затронутым в ней вопросам.

Пол Копан - Является ли Бог моральным чудовищем? Осмысление ветхозаветного Бога

К.: Книгоноша» 2021. - 256 с.

ISBN 978-617-7930-07-4

Пол Копан - Является ли Бог моральным чудовищем? Осмысление ветхозаветного Бога - Содержание

Введение

Часть 1. Неоатеизм

1. Кто такие новые атеисты?

2. Новые атеисты и Бог Ветхого Завета

Часть 2. Милостивый Господь или моральное чудовище?

3. Аппетит к похвале и жертвам? Божественное высокомерие или смирение?

4. Разрушительный гнев и эгоистичная ревность? Как Бог реагирует на нарушения Завета

5. Насилие над детьми? Божьи пути и жертвоприношение Исаака

Часть 3. Законы Израиля и других стран древнего Ближнего Востока

6. Божьи вневременные приказы? Постепенные шаги для людей с ожесточенными сердцами

7. «Повсеместные странности» Библии? Кошерная еда и другие необычные требования (I)

8. «Повсеместные странности» Библии? Кошерная еда и другие необычные требования (II)

9. Варварские, жестокие, садистские законы? Суровые реалии Израиля и историческая перспектива

10. Мизогиния? Женщины в Израиле

11. Цена невесты? Полигамия, супружество и связанные с ними вопросы

12. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (I) Рабство в Израиле

13. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (II) Трудные тексты о рабстве

14. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (III) Рабство в Новом Завете

15. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (I)

16. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (II)

17. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (III)

18. Корень всех зол? Порождает ли религия насилие

Часть 4. Обновление морального фокуса

19. Мораль без божественного Законодателя?Божьи критерии правильного

20. «Мы переросли такого Бога»? Иисус как Исполнитель Ветхого Завета

Вопросы для обсуждения

Примечания