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Копан - Является ли Бог моральным чудовищем?

Пол Копан - Является ли Бог моральным чудовищем? Осмысление ветхозаветного Бога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Ethics
Изучение и осмысление ветхозаветной этики - непростая задача. Будучи огромным территориально и удаленным от нас во времени, древний Ближний Восток представляется нам странным и даже потусторонним. Чтобы лучше понять этот мир и ряд укорененных в нем текстов Ветхого Завета, нам нужно углубиться в изучение того времени.
Разговор об этике Ветхого Завета весьма непрост. Этика эта вызывает у людей самые разные реакции - от недоумения и смущения до гнева и агрессивного неприятия. Поэтому я счел необходимым написать на данную тему доступную и достаточно компактную книгу. Ранее я посвятил ветхозаветной этике ряд статей, но понял, что следует расширить круг обсуждаемых вопросов и добавить много нового материала. Кроме того, я решил, так сказать, убить двух зайцев одним выстрелом: не только рассмотреть сложную тему, но и использовать движение Нового атеизма в качестве плацдарма для такого рассмотрения.
Поскольку эта книга предназначена для широкой аудитории, я поставил перед собой цель свести к минимуму сноски и примечания, но это не особенно получилось - поскольку, учитывая характер данной темы, я не хотел выдвигать утверждения без какого-либо научного подтверждения. Отмечу также, что в своих исследованиях я тщательно анализирую и использую труды авторитетных ученых-исследователей Ветхого Завета - причем как тех, которые высоко оценивают авторитет Писания, так и тех, которые относятся к нему критически. Таким образом, в книге отражено широкое общее согласие по основным затронутым в ней вопросам.

Пол Копан - Является ли Бог моральным чудовищем? Осмысление ветхозаветного Бога

К.: Книгоноша» 2021. - 256 с.
ISBN 978-617-7930-07-4

Пол Копан - Является ли Бог моральным чудовищем? Осмысление ветхозаветного Бога - Содержание

Введение
Часть 1. Неоатеизм
  • 1. Кто такие новые атеисты?
  • 2. Новые атеисты и Бог Ветхого Завета
Часть 2. Милостивый Господь или моральное чудовище?
  • 3. Аппетит к похвале и жертвам? Божественное высокомерие или смирение?
  • 4. Разрушительный гнев и эгоистичная ревность? Как Бог реагирует на нарушения Завета
  • 5. Насилие над детьми? Божьи пути и жертвоприношение Исаака
Часть 3. Законы Израиля и других стран древнего Ближнего Востока
  • 6. Божьи вневременные приказы? Постепенные шаги для людей с ожесточенными сердцами
  • 7. «Повсеместные странности» Библии? Кошерная еда и другие необычные требования (I)
  • 8. «Повсеместные странности» Библии? Кошерная еда и другие необычные требования (II)
  • 9. Варварские, жестокие, садистские законы? Суровые реалии Израиля и историческая перспектива
  • 10. Мизогиния? Женщины в Израиле
  • 11. Цена невесты? Полигамия, супружество и связанные с ними вопросы
  • 12. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (I) Рабство в Израиле
  • 13. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (II) Трудные тексты о рабстве
  • 14. Разрешение на торговлю людьми в качестве сельскохозяйственного инструмента? (III) Рабство в Новом Завете
  • 15. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (I)
  • 16. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (II)
  • 17. Кровавая резня и этнические чистки? Истребление хананеев (III)
  • 18. Корень всех зол? Порождает ли религия насилие
Часть 4. Обновление морального фокуса
  • 19. Мораль без божественного Законодателя?Божьи критерии правильного
  • 20. «Мы переросли такого Бога»? Иисус как Исполнитель Ветхого Завета
Вопросы для обсуждения
Примечания
Views 2 636
Rating 3.6 / 5
Added 25.01.2024
Author viktor_bn
Rate this publication:
3.6/5 (13)

Comments (6 comments)

P
piligrim 2 years ago
Привіт

Дякую за книгу, дуже хочу прочитати її і осмислити
підкажіть, як її можна купити?

благословінь
R
Rusart 2 years ago

Спасибо вам большое 

 
S
sergpalm 4 years ago

Сколько стоит скачать книгу?
V
volodyanikolaev 4 years ago

Спасибо за шедевр! Умнички!

 
S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
E
esxatos 4 years ago

Спасибо! Давно не было такого уровня книг по этическим проблемам Ветхого Завета!

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