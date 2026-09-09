Коппенджер - Фальшивое христианство

Книга Джеда Коппенджера исходит из пастырски важного различия между открытым неверием и гораздо менее заметной духовной подменой, когда человек сохраняет язык, формы и привычки христианской жизни, но оказывается внутренне далек от Бога. Отправной точкой служит обличительная речь Христа в 23-й главе Евангелия от Матфея. При этом Коппенджер понимает лицемерие шире сознательного притворства: оно включает как намеренный обман, так и непреднамеренную непоследовательность, поэтому предупреждения Христа обращены не только к мнимым христианам, но и к истинным верующим, способным попасть в ловушки неподлинной веры.

Такой подход превращает книгу не столько в обвинительный трактат против чужих заблуждений, сколько в средство духовного самоисследования. Коппенджер предлагает читателю одновременно смотреть «в окно» на проявления религиозной фальши вокруг себя и «в зеркало» собственного сердца. Центральная пастырская метафора книги — духовная диагностика: грех подобен болезни, которая может развиваться незаметно, а слова Иисуса помогают обнаружить ее прежде, чем она произведет разрушительные последствия. Автор связывает эту диагностику не с моралистическим самосовершенствованием, а с крестом Христа, действием Святого Духа, покаянием и обновляющей благодатью.

Коппенджер Джед – Фальшивое христианство – 10 ловушек неподлинной веры — и как их избежать

Пер. с англ. — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 201 с. Оригинальное издание: Fake Christianity: 10 Traps of an Inauthentic Faith (and How to Avoid Them). — Moody Publishers, 2025.

ISBN оригинального издания: 978-0-8024-3426-5 (мягкая обложка); 978-0-8024-7087-4 (электронное издание).

Коппенджер Джед – Фальшивое христианство – Содержание