Коппенджер - Фальшивое христианство
Книга Джеда Коппенджера исходит из пастырски важного различия между открытым неверием и гораздо менее заметной духовной подменой, когда человек сохраняет язык, формы и привычки христианской жизни, но оказывается внутренне далек от Бога. Отправной точкой служит обличительная речь Христа в 23-й главе Евангелия от Матфея. При этом Коппенджер понимает лицемерие шире сознательного притворства: оно включает как намеренный обман, так и непреднамеренную непоследовательность, поэтому предупреждения Христа обращены не только к мнимым христианам, но и к истинным верующим, способным попасть в ловушки неподлинной веры.
Такой подход превращает книгу не столько в обвинительный трактат против чужих заблуждений, сколько в средство духовного самоисследования. Коппенджер предлагает читателю одновременно смотреть «в окно» на проявления религиозной фальши вокруг себя и «в зеркало» собственного сердца. Центральная пастырская метафора книги — духовная диагностика: грех подобен болезни, которая может развиваться незаметно, а слова Иисуса помогают обнаружить ее прежде, чем она произведет разрушительные последствия. Автор связывает эту диагностику не с моралистическим самосовершенствованием, а с крестом Христа, действием Святого Духа, покаянием и обновляющей благодатью.
Коппенджер Джед – Фальшивое христианство – 10 ловушек неподлинной веры — и как их избежать
Пер. с англ. — Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 201 с. Оригинальное издание: Fake Christianity: 10 Traps of an Inauthentic Faith (and How to Avoid Them). — Moody Publishers, 2025.
ISBN оригинального издания: 978-0-8024-3426-5 (мягкая обложка); 978-0-8024-7087-4 (электронное издание).
Коппенджер Джед – Фальшивое христианство – Содержание
Введение: По правде говоря
Глава 1. Фальшивое христианство… не исполняет того, чему учит
Глава 2. Фальшивое христианство… требует от других более высоких стандартов
Глава 3. Фальшивое христианство… движимо человеческим вниманием и признанием
Глава 4. Фальшивое христианство… заставляет людей отвергать подлинное христианство
Глава 5. Фальшивое христианство… отмечено ложно направленным рвением
Глава 6. Фальшивое христианство… играет с истиной
Глава 7. Фальшивое христианство… превозносит второстепенное, пренебрегая главным
Глава 8. Фальшивое христианство… сосредоточено на внешнем, пренебрегая внутренним
Глава 9. Фальшивое христианство… осуждает чужие ошибки, отрицая собственные
Глава 10. Фальшивое христианство… не способно принять Божье предложение милости
Заключение. Бесконечная благодать для непрестанной брани
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