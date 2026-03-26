Коран – Прочтение смыслов

Category ESXATOS BOOKS, ISLAM

Новый смысловой перевод Корана, который уважаемый читатель держит в руках, выполнен на основе толкования священной книги мусульман под названием «Свет Священного Корана: разъяснения и толкования» - многотомного труда, подготовленного к изданию группой иранских ученых под руководством аятоллы Хаджи Алламы Сейеда Камала Факиха Имани, основателя и директора Исламского центра научных исследований (ИРИ). Первый том этого сочинения увидел свет в 2001 г. История переводов священной книги мусульман с арабского на другие языки насчитывает много веков. Объективной предпосылкой переводов Корана стало распространение ислама за пределами арабоязычной среды. Представители народов, принявших ислам (персы, тюрки и т.д.), должны были, как и арабы, при исполнении ежедневной пятикратной молитвы читать на арабском языке небольшие суры (главы) Корана или выдержки из него. Коран служит главным источником исламских религиозных предписаний и социальных установлений, моральных норм и этикета. Возникла объективная потребность в понимании исповедующими ислам не-арабами не только отрывков из Корана, но и в целом текста главного источника ислама. В кругах мусульманских религиозных ученых долго шли споры о допустимости перевода Корана с арабского на другие языки. Основным доводом противников перевода Корана на другие языки было утверждение о «неподражаемости» (и'джаз) Корана. Согласно этому тезису, перевод арабского текста Корана на другой язык без искажения его смыслов невозможен. Однако общественный запрос и социокультурное давление в итоге вынудили большинство мусульманских религиозных ученых признать перевод Корана не только допустимым, но и необходимым делом. На сегодняшний день священная книга мусульман переведена примерно на сто пятьдесят языков мира.

Что касается традиции перевода Корана на русский язык, то она насчитывает уже три столетия. Знакомство с Кораном в России начинается с XVIII в. Первые переводы Корана на русский язык были сделаны с западных (французского и английского) языков (переводы П. Постникова (1716), М.И. Веревкина (1790), А. Колмакова (1792), К. Николаева (1864,1865, 1876, 1880,1901)). Во второй половине XIX в. в России были сделаны два перевода Корана с арабского оригинала (переводы Д.Н. Богуславского (1871) и Г.С. Саблукова (1878)).

Обычно различают переводы-подстрочники и смысловые переводы Корана. К числу последних относятся прозаические и поэтические переводы. Наиболее известными прозаическими смысловыми переводами Корана на русский язык являются переводы М.-Н. Османова (1995) и Э. Кулиева (2003). Как на образец перевода-подстрочника указывают на перевод Корана, осуществленный крупнейшим русским и советским арабистом И.Ю. Крачковским (1963). Многие российские исламоведы разделяют мнение, что перевод И.Ю. Крачковского в наибольшей степени отвечает научным требованиям. Главным достоинством данного перевода, несмотря на его сухость и академичность, считается точная передача смыслов Корана. Такая оценка перевода Корана И.Ю. Крачковским указывает на отрицательное отношение академического сообщества к смысловым переводам священной книги мусульман. Смысловые переводы Корана опираются на его богословские и филологические толкования, или комментарии, (тафсиры) мусульманских экзегетов. Авторы смысловых переводов в целях лучшего понимания читателями смыслов тех или иных мест Корана вставляют не существующие в исходном тексте пояснения, взятые из комментариев (тафсиров) Корана. Позиция представителей академической науки сводится к точке зрения, согласно которой практика вставки «дополнений» из комментариев Корана, восходящих к идейным установкам различных направлений и групп в исламе, приводит к искажению смыслов исходного текста.

Фонд исследования исламской культуры имени Ибн Сины. - Москва: Издательство ACT, 2023. — 624 с.

ISBN 978-5-17-154588-8

Коран – Прочтение смыслов – Содержание

  • СУРА АЛЬ-ФАТИХА (ОТКРЫВАЮЩАЯ) № 1

  • СУРА АЛЬ БАКАРА (КОРОВА) № 2

  • СУРА АЛ ،ИМРАН (СЕМЕЙСТВО ،ИМРАНА) №3

  • СУРА АН НИСА’ (ЖЕНЩИНЫ) № 4

  • СУРА АЛЬ-МА’ИДА (ТРАПЕЗА) № 5

  • СУРА АЛЬ-’АН،АМ (СКОТ) № 6

  • СУРА АЛЬА،РАФ (ВОЗВЫШЕННОСТИ) № 7

  • СУРА АЛЬАНФАЛЬ (ДОБЫЧА) № 8

  • СУРА АТ-ТАУБА (ПОКАЯНИЕ) № 9

  • СУРА ЙУНУС (ИОНА) № 10

  • СУРА ХУД № 11

  • СУРА ЙУСУФ (ИОСИФ) № 12

  • СУРА АР РА،Д (ГРОМ) № 13

  • СУРА ИБРАХИМ (АВРААМ) № 14

  • СУРА АЛЬ-ХИДЖР № 15

  • СУРА АН-НАХЛ ،ПЧЕЛЫ) № 16

  • СУРА АЛЬ-ИСРА’ (ПЕРЕНЕС НОЧЬЮ) № 17

  • СУРА АЛЬКАХФ (ПЕЩЕРА) № 18

  • СУРА МАРЙАМ (МАРИЯ) № 19

  • СУРАТА ХА № 20

  • СУРА АЛЬ-АНБИЙА’ (ПРОРОКИ) № 21

  • СУРА АЛЬ ХАДЖЖ (ПАЛОМНИЧЕСТВО) № 22

  • СУРА АЛЬМУ’МИНУН (ВЕРУЮЩИЕ) № 23

  • СУРА АН-НУР (СВЕТ) № 24

  • СУРА АЛЬ ФУРКАН (РАЗЛИЧЕНИЕ) № 25

  • СУРА А111-ШУ‘АРА’ (ПОЭТЫ) № 26

  • СУРА АН-НАМЛ (МУРАВЬИ) № 27

  • СУРА АЛЬ-КАСАС (РАССКАЗ) N 28

  • СУРА АЛЬ'АНКАБУТ (ПАУК) № 29

  • СУРА АР-РУМ (РУМЫ) № 30

  • СУРА ЛУКМАН № 31

  • СУРА АС САДЖДА (ЗЕМНОЙ ПОКЛОН) № 32

  • СУРА АЛЬ АХЗАБ (СОНМЫ) № 33

  • СУРА САБА’ №34

  • СУРА АЛЬ-ФАТИР (ТВОРЕЦ) № 35

  • СУРА ЙА СИН № 36

  • СУРА АС-САФФАТ (ВЫСТРОИВШИЕСЯ в РЯД) № 37

  • СУРА САД № 38

  • СУРА АЗ-ЗУМАР (ТОЛПЫ) № 39

  • СУРА ГАФИР (ПРОЩАЮЩИЙ) № 40

  • СУРА ФУССИЛАТ (РАЗЪЯСНЕНЫ) № 41

  • СУРА АШ-ШУРА (СОВЕТ) № 42

  • СУРААЗ־ЗУХРУФ (УКРАШЕНИЯ) № 43

  • СУРА АД-ДУХАН (ДЫМ) № 44

  • СУРА АЛЬ-ДЖАСИЙА (КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ) № 45

  • СУРА АЛЬ־АХКАФ (ПЕСКИ) № 46

  • СУРА МУХАММАД № 47

  • СУРА АЛЬ ФАТХ (ПОБЕДА) № 48

  • СУРА АЛЬ-ХУДЖУРАТ (КОМНАТЫ) № 49

  • СУРА КАФ № 50

  • СУРА АЗ-ЗАРИЙАТ (РАССЕИВАЮЩИЕ) № 51

  • СУРА АТ-ТУР (ГОРА) № 52

  • СУРА АННАДЖМ (ЗВЕЗДА) № 53

  • СУРА АЛЬ-КАМАР (МЕСЯЦ) № 54

  • СУРА АР-РАХМАН (МИЛОСТИВЫЙ) № 55

  • СУРА АЛЬ־ВАКИ،А (СОБЫТИЕ) № 56

  • СУРА АЛЬ-ХАДИД (ЖЕЛЕЗО) № 57

  • СУРА АЛЬ МУДЖАДИЛА (ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО) № 58

  • СУРА АЛЬ-ХАШР (СБОР) № 59

  • СУРА АЛЬ МУМТАХАНА (ИСПЫТУЕМАЯ) № 60

  • СУРА АС־САФФ (РЯДЫ) № 61

  • СУРА АЛЬ-ДЖУМУ'А (СОБРАНИЕ) № 62

  • СУРА АЛЬМУНАФИКУН (ЛИЦЕМЕРЫ) № 63

  • СУРА АТ ТАГАБУН (ВЗАИМНОЕ ОБДЕЛЕНИЕ) № 64

  • СУРА АТ-ТАЛАК (РАЗВОД) № 65

  • СУРА АТ ТАХРИМ (ЗАПРЕЩЕНИЕ) № 66

  • СУРА АЛЬ МУЛЬК (ВЛАСТЬ) № 67

  • СУРА АЛЬ-КАЛАМ (ПИСЬМЕННАЯ ТРОСТЬ) № 68

  • СУРА АЛЬ-ХАККА (НЕИЗБЕЖНОЕ) № 69

  • СУРА АЛЬ-МА'АРИДЖ (СТУПЕНИ) № 70

  • СУРА НУХ (НОЙ) № 71

  • СУРА АЛЬ-ДЖИНН (ДЖИННЫ) № 72

  • СУРА АЛЬ-МУЗЗАММИЛ (ЗАКУТАВШИЙСЯ) № 73

  • СУРА АЛЬ-МУДДАССИР (ЗАВЕРНУВШИЙСЯ) № 74

  • СУРА АЛЬ-КИЙАМА (ВОСКРЕШЕНИЕ) № 75

  • СУРА АЛЬ ИНСАН (ЧЕЛОВЕК) № 76

  • СУРА АЛЬМУРСАЛАТ (ПОСЫЛАЕМЫЕ) № 77

  • СУРА АН-НАБА’ (ВЕСТЬ) № 78

  • СУРА АННАЗИ'АТ (ВЫРЫВАЮЩИЕ) № 79

  • СУРА ،АБАСА (НАХМУРИЛСЯ( № 80

  • СУРА АТ-ТАКВИР (СКРУЧИВАНИЕ) № 81

  • СУРА АЛЬИНФИТАР (РАСКАЛЫВАНИЕ) № 82

  • СУРА АЛЬ-МУТАФФИФИН (ОБВЕШИВАЮЩИЕ) № 83

  • СУРА АЛЬИНШИКАК (РАЗВЕРЗНЕТСЯ) № 84

  • СУРА АЛЬ БУРУДЖ (БАШНИ) № 85

  • СУРА АТ ТАРИК (НОЧНОЙ ПУТНИК) № 86

  • СУРА АЛЬ-А'ЛА (ВЫСОЧАЙШИЙ) № 87

  • СУРА АЛЬ-ГАШИЙА (ПОКРЫВАЮЩЕЕ) № 88

  • СУРА АЛЬ-ФАДЖР (ЗАРЯ) № 89

  • СУРА АЛЬ-БАЛАД (ГОРОД) № 90

  • СУРА АШШАМС (СОЛНЦЕ) № 91

  • СУРА АЛ-ЛАЙЛ (НОЧЬ) № 92

  • СУРА АД-ДУХА (УТРО) № 93

  • СУРА АШ ШАРХ (РАСКРЫТИЕ) № 94

  • СУРА АТ-ТИН (СМОКОВНИЦА) № 95

  • СУРА АЛЬАЛАК (СГУСТОК) № 96

  • СУРА АЛЬ-КАДР (ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ) № 97

  • СУРА АЛЬ БАЙЙИНА (ЯСНОЕ ЗНАМЕНИЕ) № 98

  • СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ) № 99

  • СУРА АЛЬ АДИЙАТ (МЧАЩИЕСЯ) № 100

  • СУРА АЛЬ-КАРИ'А (СОКРУШАЮЩАЯ БЕДА) № 101

  • СУРА АТТАКАСУР (СТРАСТЬ к ПРЕУМНОЖЕНИЮ) № 102

  • СУРА АЛЬ-АСР (ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВРЕМЯ) № 103

  • СУРА АЛЬ-ХУМАЗА (ХУЛИТЕЛЬ) № 104

  • СУРА АЛЬ-ФИЛ (СЛОН) № 105

  • СУРА КУРАЙШ (КУРАЙШИТЫ) № 106

  • СУРА АЛЬ МА،УН (МИЛОСТЫНЯ) № 107

  • СУРА АЛЬ-КАУСАР (ИЗОБИЛИЕ) № 108

  • СУРА АЛЬ-КАФИРУН (НЕВЕРНЫЕ) № 109

  • СУРА АН-НАСР (ПОМОЩЬ) № 110

  • СУРА АЛЬ МАСАД (ПАЛЬМОВЫЕ ВОЛОКНА) № 111

  • СУРА АЛЬ ИХЛАС (ИСКРЕННОСТЬ) № 112

  • СУРА АЛЬ-ФАЛАК (РАССВЕТ) № 113

  • СУРА АН-НАС (ЛЮДИ) № 114

