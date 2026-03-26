Коран – Прочтение смыслов

Новый смысловой перевод Корана, который уважаемый читатель держит в руках, выполнен на основе толкования священной книги мусульман под названием «Свет Священного Корана: разъяснения и толкования» - многотомного труда, подготовленного к изданию группой иранских ученых под руководством аятоллы Хаджи Алламы Сейеда Камала Факиха Имани, основателя и директора Исламского центра научных исследований (ИРИ). Первый том этого сочинения увидел свет в 2001 г. История переводов священной книги мусульман с арабского на другие языки насчитывает много веков. Объективной предпосылкой переводов Корана стало распространение ислама за пределами арабоязычной среды. Представители народов, принявших ислам (персы, тюрки и т.д.), должны были, как и арабы, при исполнении ежедневной пятикратной молитвы читать на арабском языке небольшие суры (главы) Корана или выдержки из него. Коран служит главным источником исламских религиозных предписаний и социальных установлений, моральных норм и этикета. Возникла объективная потребность в понимании исповедующими ислам не-арабами не только отрывков из Корана, но и в целом текста главного источника ислама. В кругах мусульманских религиозных ученых долго шли споры о допустимости перевода Корана с арабского на другие языки. Основным доводом противников перевода Корана на другие языки было утверждение о «неподражаемости» (и'джаз) Корана. Согласно этому тезису, перевод арабского текста Корана на другой язык без искажения его смыслов невозможен. Однако общественный запрос и социокультурное давление в итоге вынудили большинство мусульманских религиозных ученых признать перевод Корана не только допустимым, но и необходимым делом. На сегодняшний день священная книга мусульман переведена примерно на сто пятьдесят языков мира.
Что касается традиции перевода Корана на русский язык, то она насчитывает уже три столетия. Знакомство с Кораном в России начинается с XVIII в. Первые переводы Корана на русский язык были сделаны с западных (французского и английского) языков (переводы П. Постникова (1716), М.И. Веревкина (1790), А. Колмакова (1792), К. Николаева (1864,1865, 1876, 1880,1901)). Во второй половине XIX в. в России были сделаны два перевода Корана с арабского оригинала (переводы Д.Н. Богуславского (1871) и Г.С. Саблукова (1878)).
Обычно различают переводы-подстрочники и смысловые переводы Корана. К числу последних относятся прозаические и поэтические переводы. Наиболее известными прозаическими смысловыми переводами Корана на русский язык являются переводы М.-Н. Османова (1995) и Э. Кулиева (2003). Как на образец перевода-подстрочника указывают на перевод Корана, осуществленный крупнейшим русским и советским арабистом И.Ю. Крачковским (1963). Многие российские исламоведы разделяют мнение, что перевод И.Ю. Крачковского в наибольшей степени отвечает научным требованиям. Главным достоинством данного перевода, несмотря на его сухость и академичность, считается точная передача смыслов Корана. Такая оценка перевода Корана И.Ю. Крачковским указывает на отрицательное отношение академического сообщества к смысловым переводам священной книги мусульман. Смысловые переводы Корана опираются на его богословские и филологические толкования, или комментарии, (тафсиры) мусульманских экзегетов. Авторы смысловых переводов в целях лучшего понимания читателями смыслов тех или иных мест Корана вставляют не существующие в исходном тексте пояснения, взятые из комментариев (тафсиров) Корана. Позиция представителей академической науки сводится к точке зрения, согласно которой практика вставки «дополнений» из комментариев Корана, восходящих к идейным установкам различных направлений и групп в исламе, приводит к искажению смыслов исходного текста.
Коран – Прочтение смыслов
Фонд исследования исламской культуры имени Ибн Сины. - Москва: Издательство ACT, 2023. — 624 с.
ISBN 978-5-17-154588-8
Коран – Прочтение смыслов – Содержание
СУРА АЛЬ-ФАТИХА (ОТКРЫВАЮЩАЯ) № 1
СУРА АЛЬ БАКАРА (КОРОВА) № 2
СУРА АЛ ،ИМРАН (СЕМЕЙСТВО ،ИМРАНА) №3
СУРА АН НИСА’ (ЖЕНЩИНЫ) № 4
СУРА АЛЬ-МА’ИДА (ТРАПЕЗА) № 5
СУРА АЛЬ-’АН،АМ (СКОТ) № 6
СУРА АЛЬА،РАФ (ВОЗВЫШЕННОСТИ) № 7
СУРА АЛЬАНФАЛЬ (ДОБЫЧА) № 8
СУРА АТ-ТАУБА (ПОКАЯНИЕ) № 9
СУРА ЙУНУС (ИОНА) № 10
СУРА ХУД № 11
СУРА ЙУСУФ (ИОСИФ) № 12
СУРА АР РА،Д (ГРОМ) № 13
СУРА ИБРАХИМ (АВРААМ) № 14
СУРА АЛЬ-ХИДЖР № 15
СУРА АН-НАХЛ ،ПЧЕЛЫ) № 16
СУРА АЛЬ-ИСРА’ (ПЕРЕНЕС НОЧЬЮ) № 17
СУРА АЛЬКАХФ (ПЕЩЕРА) № 18
СУРА МАРЙАМ (МАРИЯ) № 19
СУРАТА ХА № 20
СУРА АЛЬ-АНБИЙА’ (ПРОРОКИ) № 21
СУРА АЛЬ ХАДЖЖ (ПАЛОМНИЧЕСТВО) № 22
СУРА АЛЬМУ’МИНУН (ВЕРУЮЩИЕ) № 23
СУРА АН-НУР (СВЕТ) № 24
СУРА АЛЬ ФУРКАН (РАЗЛИЧЕНИЕ) № 25
СУРА А111-ШУ‘АРА’ (ПОЭТЫ) № 26
СУРА АН-НАМЛ (МУРАВЬИ) № 27
СУРА АЛЬ-КАСАС (РАССКАЗ) N 28
СУРА АЛЬ'АНКАБУТ (ПАУК) № 29
СУРА АР-РУМ (РУМЫ) № 30
СУРА ЛУКМАН № 31
СУРА АС САДЖДА (ЗЕМНОЙ ПОКЛОН) № 32
СУРА АЛЬ АХЗАБ (СОНМЫ) № 33
СУРА САБА’ №34
СУРА АЛЬ-ФАТИР (ТВОРЕЦ) № 35
СУРА ЙА СИН № 36
СУРА АС-САФФАТ (ВЫСТРОИВШИЕСЯ в РЯД) № 37
СУРА САД № 38
СУРА АЗ-ЗУМАР (ТОЛПЫ) № 39
СУРА ГАФИР (ПРОЩАЮЩИЙ) № 40
СУРА ФУССИЛАТ (РАЗЪЯСНЕНЫ) № 41
СУРА АШ-ШУРА (СОВЕТ) № 42
СУРААЗ־ЗУХРУФ (УКРАШЕНИЯ) № 43
СУРА АД-ДУХАН (ДЫМ) № 44
СУРА АЛЬ-ДЖАСИЙА (КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ) № 45
СУРА АЛЬ־АХКАФ (ПЕСКИ) № 46
СУРА МУХАММАД № 47
СУРА АЛЬ ФАТХ (ПОБЕДА) № 48
СУРА АЛЬ-ХУДЖУРАТ (КОМНАТЫ) № 49
СУРА КАФ № 50
СУРА АЗ-ЗАРИЙАТ (РАССЕИВАЮЩИЕ) № 51
СУРА АТ-ТУР (ГОРА) № 52
СУРА АННАДЖМ (ЗВЕЗДА) № 53
СУРА АЛЬ-КАМАР (МЕСЯЦ) № 54
СУРА АР-РАХМАН (МИЛОСТИВЫЙ) № 55
СУРА АЛЬ־ВАКИ،А (СОБЫТИЕ) № 56
СУРА АЛЬ-ХАДИД (ЖЕЛЕЗО) № 57
СУРА АЛЬ МУДЖАДИЛА (ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО) № 58
СУРА АЛЬ-ХАШР (СБОР) № 59
СУРА АЛЬ МУМТАХАНА (ИСПЫТУЕМАЯ) № 60
СУРА АС־САФФ (РЯДЫ) № 61
СУРА АЛЬ-ДЖУМУ'А (СОБРАНИЕ) № 62
СУРА АЛЬМУНАФИКУН (ЛИЦЕМЕРЫ) № 63
СУРА АТ ТАГАБУН (ВЗАИМНОЕ ОБДЕЛЕНИЕ) № 64
СУРА АТ-ТАЛАК (РАЗВОД) № 65
СУРА АТ ТАХРИМ (ЗАПРЕЩЕНИЕ) № 66
СУРА АЛЬ МУЛЬК (ВЛАСТЬ) № 67
СУРА АЛЬ-КАЛАМ (ПИСЬМЕННАЯ ТРОСТЬ) № 68
СУРА АЛЬ-ХАККА (НЕИЗБЕЖНОЕ) № 69
СУРА АЛЬ-МА'АРИДЖ (СТУПЕНИ) № 70
СУРА НУХ (НОЙ) № 71
СУРА АЛЬ-ДЖИНН (ДЖИННЫ) № 72
СУРА АЛЬ-МУЗЗАММИЛ (ЗАКУТАВШИЙСЯ) № 73
СУРА АЛЬ-МУДДАССИР (ЗАВЕРНУВШИЙСЯ) № 74
СУРА АЛЬ-КИЙАМА (ВОСКРЕШЕНИЕ) № 75
СУРА АЛЬ ИНСАН (ЧЕЛОВЕК) № 76
СУРА АЛЬМУРСАЛАТ (ПОСЫЛАЕМЫЕ) № 77
СУРА АН-НАБА’ (ВЕСТЬ) № 78
СУРА АННАЗИ'АТ (ВЫРЫВАЮЩИЕ) № 79
СУРА ،АБАСА (НАХМУРИЛСЯ( № 80
СУРА АТ-ТАКВИР (СКРУЧИВАНИЕ) № 81
СУРА АЛЬИНФИТАР (РАСКАЛЫВАНИЕ) № 82
СУРА АЛЬ-МУТАФФИФИН (ОБВЕШИВАЮЩИЕ) № 83
СУРА АЛЬИНШИКАК (РАЗВЕРЗНЕТСЯ) № 84
СУРА АЛЬ БУРУДЖ (БАШНИ) № 85
СУРА АТ ТАРИК (НОЧНОЙ ПУТНИК) № 86
СУРА АЛЬ-А'ЛА (ВЫСОЧАЙШИЙ) № 87
СУРА АЛЬ-ГАШИЙА (ПОКРЫВАЮЩЕЕ) № 88
СУРА АЛЬ-ФАДЖР (ЗАРЯ) № 89
СУРА АЛЬ-БАЛАД (ГОРОД) № 90
СУРА АШШАМС (СОЛНЦЕ) № 91
СУРА АЛ-ЛАЙЛ (НОЧЬ) № 92
СУРА АД-ДУХА (УТРО) № 93
СУРА АШ ШАРХ (РАСКРЫТИЕ) № 94
СУРА АТ-ТИН (СМОКОВНИЦА) № 95
СУРА АЛЬАЛАК (СГУСТОК) № 96
СУРА АЛЬ-КАДР (ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ) № 97
СУРА АЛЬ БАЙЙИНА (ЯСНОЕ ЗНАМЕНИЕ) № 98
СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА (ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ) № 99
СУРА АЛЬ АДИЙАТ (МЧАЩИЕСЯ) № 100
СУРА АЛЬ-КАРИ'А (СОКРУШАЮЩАЯ БЕДА) № 101
СУРА АТТАКАСУР (СТРАСТЬ к ПРЕУМНОЖЕНИЮ) № 102
СУРА АЛЬ-АСР (ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВРЕМЯ) № 103
СУРА АЛЬ-ХУМАЗА (ХУЛИТЕЛЬ) № 104
СУРА АЛЬ-ФИЛ (СЛОН) № 105
СУРА КУРАЙШ (КУРАЙШИТЫ) № 106
СУРА АЛЬ МА،УН (МИЛОСТЫНЯ) № 107
СУРА АЛЬ-КАУСАР (ИЗОБИЛИЕ) № 108
СУРА АЛЬ-КАФИРУН (НЕВЕРНЫЕ) № 109
СУРА АН-НАСР (ПОМОЩЬ) № 110
СУРА АЛЬ МАСАД (ПАЛЬМОВЫЕ ВОЛОКНА) № 111
СУРА АЛЬ ИХЛАС (ИСКРЕННОСТЬ) № 112
СУРА АЛЬ-ФАЛАК (РАССВЕТ) № 113
СУРА АН-НАС (ЛЮДИ) № 114
