Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кориц - Не хлебом единым

Кориц - Не хлебом единым
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Михаэль и Сима Кориц - Не хлебом единым. Секреты еврейской кухни

Издательство — «Книжники»; «Текст» — 464 с.

Москва – 2010 г.

ISBN 978-5-9953-0052-6 (Книжники)

ISBN 978-5-7516-0865-1 (Текст)

Михаэль и Сима Кориц - Не хлебом единым. Секреты еврейской кухни - Содержание

  • Об этой книге

  • Введение

  • Общие представления о кашруте

  • Что означает слово «кошерный»?

  • Каков статус заповедей о кашруте и почему это так?

  • Каков каббалистический смысл соблюдения кашрута?

  • В чем состоят основные принципы кашрута?

  • Немного истории

  • Кошерная—это действительно чистая, тщательно и скрупулезно отобранная, проверенная и приготовленная пища

  • Соблюдение кашрута полезно для тела и души

  • Кашрут—способ защиты от ассимиляции

  • Законы кашрута—косвенное доказательство Божественного происхождения Пятикнижия

  • Кашрут как выражение принципов морали

Часть первая Продукты питания

Глава 1

  • Мясо

  • Признаки кошерности млекопитающих и птиц

  • Шхита

  • Падаль и растерзанное

  • Различие в законе о кошерности мяса между сефардской и ашкеназской общинами

  • Птица

  • Запрет есть некоторые части туши животного

  • Запрет употребления в пищу крови

  • Кошерование мяса

  • Правила обращения с некошерованным мясом

  • Мясо, не откошерованное в течение трех суток после резки

  • Подготовка мяса к кошерованию

  • Кто имеет право кошеровать мясо

  • Место для кошерования

  • Вымачивание мяса—первый этап кошерования

  • Высаливание

  • Выполаскивание мяса от соли

  • Кошерование различных частей туши животного

  • Подготовка к кошерованию на огне

  • Оборудование и посуда для кошерования на огне

  • После кошерования печени на огне

  • Кошерование мяса огнем

  • Кошерование мяса в шабат и йом тов

  • Кошерование мяса для Песаха

  • Кошерное мясо, остававшееся без присмотра

  • Знаки кошерности

Глава 2

  • Рыба

  • Признаки кошерности рыбы

  • Покупка чищеной рыбы и филе

  • Рыбные консервы

  • Водоросли «морская капуста»

  • Икра

  • Рыбий жир

  • Проверка и очищение рыбы от паразитов

Глава 3

  • Молоко и молочные продукты

  • Наблюдение за дойкой

  • Масло

  • Сыр

  • Сметана, кефир, йогурт и творог

  • Молочный порошок

  • Детское питание

  • Кошерность молока в Песах

Глава 4

  • Яйца

  • Признаки кошерного яйца

  • Кровь в яйце

  • Оплодотворенные яйца

  • Неоплодотворенные яйца

Глава 5

  • Овощи

  • Различные черви и насекомые и основные принципы проверки продуктов на их наличие

  • Черви и насекомые, обитающие на суше

  • Черви и насекомые, обитающие в воде

  • Летающие насекомые

  • Обязанность проверки

  • Кому можно доверить проверку

  • В шабат и йом тов

  • Проверка замороженных овощей от насекомых

  • Как проверять различные продукты и жидкости

  • Овощи, используемые для проведения пасхального седера

Глава 6

  • Дары священнику и десятины

  • «Смесь» и «возможная смесь»

  • Виды даров священнику и десятин

  • От каких плодов следует отделять десятину

  • Кто имеет право отделять дары и десятину

  • Дары и десятины в наше время

  • Порядок действий во время отделения десятин

  • Отделение даров священнику и десятин

  • Отделение даров священнику и десятин в шабат и йом тов

Глава 7

  • Фрукты

  • Особенности проверки фруктов

  • Проверка различных видов фруктов на наличие насекомых

  • Проверка фруктов, употребляемых на трапезе Рош га-Шана

  • Проверка орехов и сухофруктов для трапезы Ту би-шват — Нового года деревьев

  • Запрет есть плоды дерева первых лет его жизни

  • Фрукты Земли Израиля

  • Плоды четырехлетнего дерева

  • Посевы в винограднике

Глава 8

  • Плоды седьмого года

  • Святость плодов седьмого года

  • Самосевки

  • Обязанность отказа от собственности на фрукты седьмого года

  • Покупка овощей и фруктов седьмого года

  • Овощи и фрукты в Израиле в седьмой год, год шмиты

  • Раздача плодов, принадлежащих еврейскому суду

  • Обращение с плодами седьмого года

  • Запрет портить плоды седьмого года

  • Отходы от плодов седьмого года

Глава 9

  • Вино

  • «Вино идолопоклонства» и «чужое вино»

  • Кто запрещает вино

  • Что называется вином?

  • Запрещающее прикосновение

  • Вареное или пастеризованное вино

  • Прикосновение еврея, не соблюдающего шабат

Глава 10

  • Зерновые и хлеб

  • Проверка чистоты продуктов от насекомых

  • Запрет зерна нового урожая

  • Запрет на употребление нееврейского хлеба

  • Фабричный и хозяйский хлеб

  • Работы, делающие хлеб разрешенным

  • При большой необходимости

Глава 11

  • Другие продукты

  • Продукты с сертификатами кошерности

  • Проверка готовых продуктов на наличие насекомых

  • Напитки, сделанные из винограда

  • Квасное, бывшее во владении еврея

  • Мед

  • Пища, сваренная неевреем

  • Едау которую не принято есть сырой

  • «Еда, достойная царского стола»

  • Действия, разрешающие варку

  • Когда нееврей варит для еврея

  • Когда нееврей варит для себя

Часть 2 Кухня

Глава 1

  • Кухонное оборудование

  • Планировка кошерной кухни

  • Кухонные шкафчики

  • Кухонные рабочие поверхности

  • Раковины

  • Газовая или электрическая плита

  • Духовка

  • Противни

  • Самоочищающаяся духовка

  • Мини-духовка или ростер

  • Микроволновка

  • Бутербродница (горизонтальная)

  • Тостер (вертикальный)

  • Холодильник и морозильная камера

  • Фуд-процессор (миксер, кухонный комбайн)

  • Посуда, предназначенная для кипячения воды

  • Посудомоечная машина

  • Кошерование посудомоечной машины на Песах

  • Закрытая хлебница или хлебный ящик

  • Мусорное ведро

Глава 2

  • Посуда для готовки

  • Покупка посуды

  • Нож для чистки картофеля и овощей

  • Разделочные доски

  • Терка

  • Соковыжималка

  • Кастрюли

  • Сковородки

  • Посуда для теста

  • Посуда для замачивания мяса

  • Кипятильник

  • Ножницы

  • Корзина для покупок

  • Весы

Глава 3

  • Посуда для сервировки стола

  • Сервировочные блюда

  • Тарелки

  • Стаканы и чашки

  • Столовые приборы (ложки, вилки и ножи)

  • Половник (поварешка, черпак)

  • Термос

  • Подносы

  • Скатерти и салфетки

  • Солонка

  • Сахарница

  • Кувшины и бутылки с напитками

  • Специальная тарелка для яиц (пашотница)

  • Яйцерезка (слайсер)

  • Щипцы для раздачи

Глава 4

  • Обязанность кошерования посуды

  • Виды кошерования посуды

  • Старая посуда

  • Кошерование молочной посуды с целью сделать ее мясной, и наоборот

  • Новая посуда

  • Кошерование после различных нарушений

  • Временное использование посуды, нуждающейся в кошеровании

Глава 5

  • Как кошеруют посуду

  • Кошерование кипячением

  • Кошерование ошпариванием

  • Посуда, в которой кошеруют

  • Вода, в которой кошеруют

  • Посуда, которую собираются кошеровать

  • Порядок кошерования

  • После кошерования

  • Кошерование прокаливанием

  • Посуда для холодной еды

Глава 6

  • Кошерование разных видов посуды

  • Металлическая посуда

  • Посуда из камня и земли

  • Эмалированная посуда

  • Фаянсовая, глиняная и керамическая посуда

  • Стеклянная посуда

  • Пластмассовая и резиновая посуда

  • Ножи

  • Сковородки

  • Духовка

  • Микроволновка

  • Посудомойка (посудомоечная машина)

  • Тостер

  • Скороварка

Глава 8

  • Очищение посуды в микве

  • Заповедь окунания посуды

  • Право собственности, обязывающее окунать посуду

  • Покупка посуды в магазине

  • Виды посуды

  • Материалы, из которых изготовлена посуда

  • Сборная и состоящая из различных частей посуда

  • Упаковки, банки и коробки

  • Электрическая посуда

  • Подготовка посуды к окунанию

  • В какой водоем можно окунать посуду

  • Кому можно заниматься окунанием посуды

  • Благословение перед заповедью

  • Как окунают посуду

  • Окунание посуды в шабат и йом-тов

Часть 3 Приготовление пищи

Глава 1

  • Запрет варить мясо в молоке

  • Основа запрета

  • Еврей, работающий на некошерной кухне

Глава 2

  • Разделение между молочным и мясным

  • Разделение между молочной и мясной посудой

  • Разделение между молочными и мясными блюдами

  • Хлеб, который ели за молочным или мясным столом

  • Разделение продуктов при подаче на стол

  • Разделение между сотрапезниками

  • Интервал между мясным и молочным

  • Нейтральная пища, сваренная в мясной или молочной кастрюле

  • Случаи, которые выглядят как нарушение

  • Ошибки и забывчивость

  • Младенцы и дети

  • Больной, роженица и кормящая мать

  • Мясное после молочного

Глава 3

  • Контакт мясного и молочного

  • Соприкосновение холодных продуктов

  • Соприкосновение горячих продуктов

  • Контакт через жидкость

  • Соприкосновение соленых продуктов

Глава 4

  • Соприкосновение еды и посуды

  • Ошибочное использование посуды

  • Если крышки кастрюль перепутались

  • Ложка, погруженная в еду противоположного вида

  • Брызги, попавшие на внешние стенки посуды

  • Погружение ложки в нейтральную еду

  • Контакт нейтральной посуды с мясной или молочной едой

  • Контакт кошерной посуды с не кошерной едой

  • Разрезание ножом

Глава 5

  • Острая еда

  • Определение «острого» и его законы

  • Разрезание острой пищи

  • Приготовление острого блюда

  • Квашение острых продуктов

  • Перерыв после острой нейтральной еды

  • Острое в фуд-процессоре

Глава 6

  • Выпечка

  • Мука

  • Кошерность ингредиентов хлеба и выпечки

  • Отделение халы

  • От какого теста надо отделять халу

  • Объединение теста

  • Порядок отделения халы

  • Хлеб выпеченный на молоке

Глава 7

  • Продукты, запрещенные из-за опасности

  • Мясо с рыбой

  • Рыба с молоком

  • Яйца, чеснок, лук

  • Открытые жидкости

  • Предосторожности в питье

  • Продукты, лежавшие под кроватью

  • Виды еды и питья, приводящие к забывчивости

  • Еда в туалетной комнате

Часть 4 Соблюдение кашрута в особых ситуациях

Глава 1

  • Кошерность для младенцев и детей

  • Обязанность кормить детей кошерной едой

  • Грудное вскармливание

  • Рыбий жир

  • Насекомые

  • Нееврейское молоко и «чужое вино»

  • Святость седьмого года

  • Пища, запрещенная из-за опасности

  • Квасное в Песах

  • Питание в больнице

  • Разделение и перерыв между молочным и мясным

  • Доверие к ребенку в вопросах кошерности

  • Воспитание детей в вопросах питания

Глава 2

  • Соблюдение кашрута при болезни

  • Обязанность больного есть кошерное

  • Кошерная еда в больнице по шабатам

  • Лечение запрещенной едой

  • Ограничения в лечении некошерной едой

  • Разделение мясного от молочного

  • Высолка мяса

  • Другие запреты

Глава 3

  • Кошерность лекарств и косметики

  • Общие принципы кошерности лекарств

  • Лекарства, содержащие желатин или глицерин

  • Витамины и травяные вытяжки

  • Гомеопатия

  • Пчелиное маточкино молоко и прополис

  • Средства гигиены рта

  • Кошерность косметических средств

  • Лекарства и заповеди, связанные с Землей Израиля

  • Лекарства, которые лежали под кроватью

  • Искусственные подсластители

  • Заменители мяса

  • Кошерность лекарств в Песах

Глава 4

  • Соблюдение кашрута в путешествии

  • Общие принципы

  • Молочное и мясное

  • Посуда, требующая окунания

  • Нееврейский хлеб

  • Еда, приготовленная неевреем

  • Квасное, которое принадлежало еврею в Песах

Глава 5

  • Временное пользование не кошерной кухней

  • Использование посуды

  • Раковина и рабочие поверхности

  • Конфорки

  • кухонные агрегаты

Глава 6

  • В гостях

  • Общие законы, относящиеся к выходу в гости

  • Еда

  • Посуда

  • «Фабричный хлеб»

  • Законы седьмого года

  • Доверие к хозяевам дома в вопросе о кошерности

  • Приложения

  • Глоссарий

  • Иллюстрации

Views 46
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books