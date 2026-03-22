Михаэль и Сима Кориц - Не хлебом единым. Секреты еврейской кухни
Издательство — «Книжники»; «Текст» — 464 с.
Москва – 2010 г.
ISBN 978-5-9953-0052-6 (Книжники)
ISBN 978-5-7516-0865-1 (Текст)
Михаэль и Сима Кориц - Не хлебом единым. Секреты еврейской кухни - Содержание
Об этой книге
Введение
Общие представления о кашруте
Что означает слово «кошерный»?
Каков статус заповедей о кашруте и почему это так?
Каков каббалистический смысл соблюдения кашрута?
В чем состоят основные принципы кашрута?
Немного истории
Кошерная—это действительно чистая, тщательно и скрупулезно отобранная, проверенная и приготовленная пища
Соблюдение кашрута полезно для тела и души
Кашрут—способ защиты от ассимиляции
Законы кашрута—косвенное доказательство Божественного происхождения Пятикнижия
Кашрут как выражение принципов морали
Часть первая Продукты питания
Глава 1
Мясо
Признаки кошерности млекопитающих и птиц
Шхита
Падаль и растерзанное
Различие в законе о кошерности мяса между сефардской и ашкеназской общинами
Птица
Запрет есть некоторые части туши животного
Запрет употребления в пищу крови
Кошерование мяса
Правила обращения с некошерованным мясом
Мясо, не откошерованное в течение трех суток после резки
Подготовка мяса к кошерованию
Кто имеет право кошеровать мясо
Место для кошерования
Вымачивание мяса—первый этап кошерования
Высаливание
Выполаскивание мяса от соли
Кошерование различных частей туши животного
Подготовка к кошерованию на огне
Оборудование и посуда для кошерования на огне
После кошерования печени на огне
Кошерование мяса огнем
Кошерование мяса в шабат и йом тов
Кошерование мяса для Песаха
Кошерное мясо, остававшееся без присмотра
Знаки кошерности
Глава 2
Рыба
Признаки кошерности рыбы
Покупка чищеной рыбы и филе
Рыбные консервы
Водоросли «морская капуста»
Икра
Рыбий жир
Проверка и очищение рыбы от паразитов
Глава 3
Молоко и молочные продукты
Наблюдение за дойкой
Масло
Сыр
Сметана, кефир, йогурт и творог
Молочный порошок
Детское питание
Кошерность молока в Песах
Глава 4
Яйца
Признаки кошерного яйца
Кровь в яйце
Оплодотворенные яйца
Неоплодотворенные яйца
Глава 5
Овощи
Различные черви и насекомые и основные принципы проверки продуктов на их наличие
Черви и насекомые, обитающие на суше
Черви и насекомые, обитающие в воде
Летающие насекомые
Обязанность проверки
Кому можно доверить проверку
В шабат и йом тов
Проверка замороженных овощей от насекомых
Как проверять различные продукты и жидкости
Овощи, используемые для проведения пасхального седера
Глава 6
Дары священнику и десятины
«Смесь» и «возможная смесь»
Виды даров священнику и десятин
От каких плодов следует отделять десятину
Кто имеет право отделять дары и десятину
Дары и десятины в наше время
Порядок действий во время отделения десятин
Отделение даров священнику и десятин
Отделение даров священнику и десятин в шабат и йом тов
Глава 7
Фрукты
Особенности проверки фруктов
Проверка различных видов фруктов на наличие насекомых
Проверка фруктов, употребляемых на трапезе Рош га-Шана
Проверка орехов и сухофруктов для трапезы Ту би-шват — Нового года деревьев
Запрет есть плоды дерева первых лет его жизни
Фрукты Земли Израиля
Плоды четырехлетнего дерева
Посевы в винограднике
Глава 8
Плоды седьмого года
Святость плодов седьмого года
Самосевки
Обязанность отказа от собственности на фрукты седьмого года
Покупка овощей и фруктов седьмого года
Овощи и фрукты в Израиле в седьмой год, год шмиты
Раздача плодов, принадлежащих еврейскому суду
Обращение с плодами седьмого года
Запрет портить плоды седьмого года
Отходы от плодов седьмого года
Глава 9
Вино
«Вино идолопоклонства» и «чужое вино»
Кто запрещает вино
Что называется вином?
Запрещающее прикосновение
Вареное или пастеризованное вино
Прикосновение еврея, не соблюдающего шабат
Глава 10
Зерновые и хлеб
Проверка чистоты продуктов от насекомых
Запрет зерна нового урожая
Запрет на употребление нееврейского хлеба
Фабричный и хозяйский хлеб
Работы, делающие хлеб разрешенным
При большой необходимости
Глава 11
Другие продукты
Продукты с сертификатами кошерности
Проверка готовых продуктов на наличие насекомых
Напитки, сделанные из винограда
Квасное, бывшее во владении еврея
Мед
Пища, сваренная неевреем
Едау которую не принято есть сырой
«Еда, достойная царского стола»
Действия, разрешающие варку
Когда нееврей варит для еврея
Когда нееврей варит для себя
Часть 2 Кухня
Глава 1
Кухонное оборудование
Планировка кошерной кухни
Кухонные шкафчики
Кухонные рабочие поверхности
Раковины
Газовая или электрическая плита
Духовка
Противни
Самоочищающаяся духовка
Мини-духовка или ростер
Микроволновка
Бутербродница (горизонтальная)
Тостер (вертикальный)
Холодильник и морозильная камера
Фуд-процессор (миксер, кухонный комбайн)
Посуда, предназначенная для кипячения воды
Посудомоечная машина
Кошерование посудомоечной машины на Песах
Закрытая хлебница или хлебный ящик
Мусорное ведро
Глава 2
Посуда для готовки
Покупка посуды
Нож для чистки картофеля и овощей
Разделочные доски
Терка
Соковыжималка
Кастрюли
Сковородки
Посуда для теста
Посуда для замачивания мяса
Кипятильник
Ножницы
Корзина для покупок
Весы
Глава 3
Посуда для сервировки стола
Сервировочные блюда
Тарелки
Стаканы и чашки
Столовые приборы (ложки, вилки и ножи)
Половник (поварешка, черпак)
Термос
Подносы
Скатерти и салфетки
Солонка
Сахарница
Кувшины и бутылки с напитками
Специальная тарелка для яиц (пашотница)
Яйцерезка (слайсер)
Щипцы для раздачи
Глава 4
Обязанность кошерования посуды
Виды кошерования посуды
Старая посуда
Кошерование молочной посуды с целью сделать ее мясной, и наоборот
Новая посуда
Кошерование после различных нарушений
Временное использование посуды, нуждающейся в кошеровании
Глава 5
Как кошеруют посуду
Кошерование кипячением
Кошерование ошпариванием
Посуда, в которой кошеруют
Вода, в которой кошеруют
Посуда, которую собираются кошеровать
Порядок кошерования
После кошерования
Кошерование прокаливанием
Посуда для холодной еды
Глава 6
Кошерование разных видов посуды
Металлическая посуда
Посуда из камня и земли
Эмалированная посуда
Фаянсовая, глиняная и керамическая посуда
Стеклянная посуда
Пластмассовая и резиновая посуда
Ножи
Сковородки
Духовка
Микроволновка
Посудомойка (посудомоечная машина)
Тостер
Скороварка
Глава 8
Очищение посуды в микве
Заповедь окунания посуды
Право собственности, обязывающее окунать посуду
Покупка посуды в магазине
Виды посуды
Материалы, из которых изготовлена посуда
Сборная и состоящая из различных частей посуда
Упаковки, банки и коробки
Электрическая посуда
Подготовка посуды к окунанию
В какой водоем можно окунать посуду
Кому можно заниматься окунанием посуды
Благословение перед заповедью
Как окунают посуду
Окунание посуды в шабат и йом-тов
Часть 3 Приготовление пищи
Глава 1
Запрет варить мясо в молоке
Основа запрета
Еврей, работающий на некошерной кухне
Глава 2
Разделение между молочным и мясным
Разделение между молочной и мясной посудой
Разделение между молочными и мясными блюдами
Хлеб, который ели за молочным или мясным столом
Разделение продуктов при подаче на стол
Разделение между сотрапезниками
Интервал между мясным и молочным
Нейтральная пища, сваренная в мясной или молочной кастрюле
Случаи, которые выглядят как нарушение
Ошибки и забывчивость
Младенцы и дети
Больной, роженица и кормящая мать
Мясное после молочного
Глава 3
Контакт мясного и молочного
Соприкосновение холодных продуктов
Соприкосновение горячих продуктов
Контакт через жидкость
Соприкосновение соленых продуктов
Глава 4
Соприкосновение еды и посуды
Ошибочное использование посуды
Если крышки кастрюль перепутались
Ложка, погруженная в еду противоположного вида
Брызги, попавшие на внешние стенки посуды
Погружение ложки в нейтральную еду
Контакт нейтральной посуды с мясной или молочной едой
Контакт кошерной посуды с не кошерной едой
Разрезание ножом
Глава 5
Острая еда
Определение «острого» и его законы
Разрезание острой пищи
Приготовление острого блюда
Квашение острых продуктов
Перерыв после острой нейтральной еды
Острое в фуд-процессоре
Глава 6
Выпечка
Мука
Кошерность ингредиентов хлеба и выпечки
Отделение халы
От какого теста надо отделять халу
Объединение теста
Порядок отделения халы
Хлеб выпеченный на молоке
Глава 7
Продукты, запрещенные из-за опасности
Мясо с рыбой
Рыба с молоком
Яйца, чеснок, лук
Открытые жидкости
Предосторожности в питье
Продукты, лежавшие под кроватью
Виды еды и питья, приводящие к забывчивости
Еда в туалетной комнате
Часть 4 Соблюдение кашрута в особых ситуациях
Глава 1
Кошерность для младенцев и детей
Обязанность кормить детей кошерной едой
Грудное вскармливание
Рыбий жир
Насекомые
Нееврейское молоко и «чужое вино»
Святость седьмого года
Пища, запрещенная из-за опасности
Квасное в Песах
Питание в больнице
Разделение и перерыв между молочным и мясным
Доверие к ребенку в вопросах кошерности
Воспитание детей в вопросах питания
Глава 2
Соблюдение кашрута при болезни
Обязанность больного есть кошерное
Кошерная еда в больнице по шабатам
Лечение запрещенной едой
Ограничения в лечении некошерной едой
Разделение мясного от молочного
Высолка мяса
Другие запреты
Глава 3
Кошерность лекарств и косметики
Общие принципы кошерности лекарств
Лекарства, содержащие желатин или глицерин
Витамины и травяные вытяжки
Гомеопатия
Пчелиное маточкино молоко и прополис
Средства гигиены рта
Кошерность косметических средств
Лекарства и заповеди, связанные с Землей Израиля
Лекарства, которые лежали под кроватью
Искусственные подсластители
Заменители мяса
Кошерность лекарств в Песах
Глава 4
Соблюдение кашрута в путешествии
Общие принципы
Молочное и мясное
Посуда, требующая окунания
Нееврейский хлеб
Еда, приготовленная неевреем
Квасное, которое принадлежало еврею в Песах
Глава 5
Временное пользование не кошерной кухней
Использование посуды
Раковина и рабочие поверхности
Конфорки
кухонные агрегаты
Глава 6
В гостях
Общие законы, относящиеся к выходу в гости
Еда
Посуда
«Фабричный хлеб»
Законы седьмого года
Доверие к хозяевам дома в вопросе о кошерности
Приложения
Глоссарий
Иллюстрации
