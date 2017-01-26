Кориц - Живая вода - Еврейская традиция чистоты семейной жизни
Пророк Йешаягу, говоря: «Каждый жаждущий да пойдет к воде... » — называет водой Тору. Подобие это не только в живительной силе и незаменимости воды, но и в ее физических свойствах. В отличие от света, который, отдаляясь от своего источника, ослабевает, вода, спускаясь все ниже, остается сама собой.
Понятие чистоты — одно из основных в еврейском законе. Когда речь идет о душе, подразумевается чистота помыслов и чувств, благодаря которой душа может воспринять благословение Творца и Его мудрость. Законы Торы даны нам в качестве инструкции по достижению духовной чистоты. Во времена Храма ритуальная чистота была непременной составляющей храмового служения. После разрушения Храма понятие ритуальной чистоты сохранилось только применительно к законам семейной жизни.
Михаэль и Сима Кориц - Живая вода - Еврейская традиция чистоты семейной жизни - Практическое руководство
Михаэль и Сима Кориц. — М.: Лехаим ; N.Y. F.R.E.E., 2008. —296 с.
This publication is a joint project of Publishing House Lechaim of Moscow and F.R.E.E. Publishing House of New York
ISBN 13: 978-0-86639-018-7
ISBN 10: 0-86639-018-9
Printed in the United States of America
Михаэль и Сима Кориц - Живая вода - Еврейская традиция чистоты семейной жизни - Практическое руководство - Содержание
Об этой книге
Введение
часть 1 КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПЕРИОД ОТДАЛЕНИЯ
- Глава 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗБОР ПОНЯТИЯ «ОЩУЩЕНИЕ»
- Глава 2 ПРОВЕРКИ
- Глава 3 ПЯТНА НА ТЕЛЕ, ОДЕЖДЕ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
- Глава 4 КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС РАВВИНУ
- глава 5 КРОВОТЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПЕРЕПУГАТЬ С МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВЬЮ
- глава 6 ЗНАЧЕНИЕ, ПРИДАВАЕМОЕ СЛОВАМ
- глава 7 МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
часть 2 ЗАКОНЫ ПОВЕДЕНИЯ МУЖА И ЖЕНЫ В ПЕРИОД ОТДАЛЕНИЯ
- глава 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
- глава 2 СПЕЦИФИКА ПОВЕДЕНИЯ СУПРУГОВ В ПЕРИОД ОТДАЛЕНИЯ
- глава 3 ФИЗИЧЕСКОЕ ОТДАЛЕНИЕ
- глава 4 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДАЛЕНИЕ супругов
- глава 5 ОБЩАЯ ТРАПЕЗА
- глава 6 МЕЛКИЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
- глава 7 КОГДА ОДИН ИЗ СУПРУГОВ БОЛЕН
Часть 3 ПЕРЕРЫВ ЧИСТОТЫ И СЕМЬ ЧИСТЫХ ДНЕЙ
- глава 1 ПЯТЬ ДНЕЙ ПЕРЕД ПЕРЕРЫВОМ ЧИСТОТЫ
- глава 2 В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОСТАТОЧНО ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ ОЖИДАНИЯ
- глава 3 КОГДА ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ ЧИСТОТЫ
- глава 5 КАК ДЕЛАЮТ ПРОВЕРКУ «ПЕРЕРЫВ ЧИСТОТЫ»
- глава 4 МЫТЬЕ ПЕРЕД ПЕРЕРЫВОМ ЧИСТОТЫ
- глава 6 НИЖНЕЕ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
- глава 7 ПРОВЕРКИ И ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬ ДНЕЙ ЧИСТОТЫ
Часть 4 ПОДГОТОВКА К ПОГРУЖЕНИЮ В МИКВЕ
- глава 1 В КАКОЙ ДЕНЬ НАДО ОКУНАТЬСЯ
- глава 2 В КАКОЕ ВРЕМЯ ИДТИ В МИКВЕ
- глава 3 В КАКОЕ ВРЕМЯ И ГДЕ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ПОГРУЖЕНИЮ В МИКВЕ
- глава 4 О ЧЕМ НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
- глава 5 ЗАКОНЫ ДНЯ ПОГРУЖЕНИЯ В МИКВЕ
- глава 6 ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ПОДГОТОВКИ
- глава 7 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПОГРУЖЕНИЮ В МИКВЕ
- Глава 8 СПЕЦИФИКА ПОСЕЩЕНИЯ МИКВЕ В ШАБАТ, ЙОМ ТОВ И ТРАУРНЫЕ ДНИ
часть 5 ПОГРУЖЕНИЕ В МИКВЕ
- глава 1 ГДЕ ОКУНАЮТСЯ
- глава 2 ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ В МИКВЕ
- глава 3 КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОГРУЖЕНИЕ В МИКВЕ
- глава 4 ЧТО ДЕЛАЮТ, ВЫХОДЯ ИЗ МИКВЕ
- глава 5 ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ПОГРУЖЕНИЯ В МИКВЕ
- глава 6 КАК СООБЩИТЬ МУЖУ О ПОГРУЖЕНИИ В МИКВЕ
часть 6 СЕКСУАЛЬНАЯ СТОГОНА БРАКА
- глава 1 СЕКСУАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА супругов
- глава 2 В КАКОЕ ВРЕМЯ СЕКС ЗАПРЕЩЕН И КОГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН
- глава 3 СОЗДАНИЕ ПОДОБАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
- глава 4 ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ
- глава 5 ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОГО АКТА НАЧАЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ
часть 7 ПОВЕДЕНИЕ В ДНИ ВОЗМОЖНОГО НАЧАЛА МЕСЯЧНЫХ
- глава 1 РАСЧЕТЫ ВОЗМОЖНОГО НАЧАЛА МЕНСТРУАЦИИ
- глава 2 ПОВЕДЕНИЕ В СРЕДНЮЮ ДАТУ
- глава 3 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОМ цикле
- глава 4 ОПАСЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДНЕМ МЕСЯЦА
- глава 5 ДЕНЬ ПЕРИОДА ЦИКЛА
- глава 6 УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО ЦИКЛА
- глава 7 ДРУГИЕ ВИДЫ ЦИКЛОВ
- глава 8 ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ЦИКЛЕ И ЕГО ОТМЕНА
- глава 9 РАСЧЕТЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН
часть 8 СВАДЬБА И РОДЫ
- глава 1 ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ
- глава 2 СВАДЬБА. СИТУАЦИЯ ПОСТФАКТУМ
- глава 3 ДЕФЛОРАЦИЯ
- глава 4 ЗАКОНЫ ОЧИЩЕНИЯ ПОСЛЕ ДЕФЛОРАЦИИ
- глава 5 ПРОВЕРКИ ДО И ПОСЛЕ СУПРУЖЕСКОЙ близости
- глава 6 ЗАКОНЫ О РОЖЕНИЦЕ
Словарь терминов
Индекс
Библиография
Михаэль и Сима Кориц - Живая вода - Еврейская традиция чистоты семейной жизни - Практическое руководство - Введение
Книга, которую вы держите в руках, является наиболее полным из существующих на русском языке изложений законов семейной чистоты. Ее авторы поставили перед собой задачу изложить материал в максимально доступной форме и расположить так, чтобы облегчить читателям его изучение.
Издателям и авторам книги хотелось, чтобы незнание иврита не мешало точному и скрупулезному соблюдению заповеди, чтобы каждый частный случай, встречающийся на практике, был освещен максимально четко и чтобы муж и жена не только знали заранее, какие ситуации требуют внимания, но и были осведомлены, каких именно действий требует каждый конкретный случай, с которым они столкнулись.
Потребность в полноценном источнике знаний о законах семейной чистоты соответствует сегодняшней ситуации во взаимоотношениях русскоязычного еврейства с традицией. Движение возвращения к своим корням из тонкого ручейка превратилось в мощный поток, охвативший десятки тысяч семей, обладающих разной подготовкой в области еврейского закона и относящихся к разным течениям широкого спектра ортодоксального иудаизма. Объединяющим же это движение началом является восприятие собственной личности в качестве части еврейского народа, а собственной жизни — как звена в цепочке поколений, несущих через века великое духовное наследие, полученное на горе Синай.
Для тех, кто желает выполнять закон, недостаточное знание иврита и отсутствие возможности самостоятельно разобраться в хитросплетениях еврейского законодательства не должно быть преградой. Русскоязычное еврейство, как женщины, так и мужчины, обладает большим интеллектуальным потенциалом, и поэтому популярное изложение, оперирующее сложными понятиями, невзирая на отсутствие предварительной подготовки у читателя, представлялось наиболее уместным. Этот принцип определяет еще одну особенность книги — она содержит не только законы, но также практические советы и рекомендации.
Данная книга отличается детализацией рассмотрения разнообразных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться на практике, а также теоретическими сведениями, приводимыми при необходимости, и подробной библиографией. В подавляющем большинстве (за исключением части 6) раввинские постановления взяты с любезного разрешения автора из книги «Тагара ка-Галаха», написанной мудрецом Торы раввином Икутиэлем Фаркашем, признанным специалистом во многих областях еврейского закона, в частности в его разделах, касающихся семейной чистоты. Мне выпала большая честь быть его учеником, преподавать под его руководством в ешиве «Мерказ Гутник» и получить от него право на вынесение решений в вопросах еврейского закона, руководствуясь, разумеется, мнением законоучителей.
В вопросах, где между законоучителями есть разногласия, р. Фаркаш основывается на кодексе «Шульхан арух fa-рав», а также на трудах Цемах-Цедека и других законоучителей, следующих этой школе. Но помимо этого приводятся и другие точки зрения — для тех, кто придерживается иных обычаев. Здесь уместно напомнить, что р. Фаркаш много лет работает в качестве официального раввина иерусалимской эды харедит (общины, известной скрупулезным следованием закону), то есть выносит практические решения для евреев — выходцев из разных стран мира, придерживающихся обычаев своих общин. Поэтому эта книга достаточно универсальна и может быть использована вне зависимости от места проживания или течения иудаизма, к которому относит себя читатель.
Там, где р. Фаркаш считает, что решение должно быть принято раввином в результате личной беседы и выяснения дополнительных деталей, соображения «за» и «против», изложенные им, не приводятся. Эти сложные рассуждения, как правило, заменены рекомендацией обратиться к раввину. Если два варианта решения сохранены в книге, это означает, что читатель вправе выбрать из двух мнений то, которое кажется ему наиболее приемлемым.
В расположении законов был выбран принцип, облегчающий применение книги на практике: в начале каждой главы описаны наиболее общие случаи, с которыми большинство женщин чаще всего сталкивается в жизни. По мере удаления от начала главы речь пойдет о все более редких и исключительных ситуациях.
Эта книга — плод совместных усилий супружеской пары. Выбор материала и его расположение, указатель источников и вся остальная галахическая часть легли на плечи мужа, в то время как способ изложения и некоторые практические советы и рекомендации исходят от жены.
Книга эта обязана своим появлением на свет усилиям многих людей, и хотелось бы поблагодарить тех, кто принимал участие в этой непростой работе.
Первым в этом ряду, без сомнения, надо вспомнить инициатора издания монографии на русском языке, посвященной чистоте семейной жизни, раввина Шнеура-Залмана fa-коэна Кана. Раввин Кан не только сопровождал этот проект до его реализации, но и дал ценные концептуальные советы, основанные на его многолетней раввинской практике в России.
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