Михаэль и Сима Кориц. — М.: Лехаим ; N.Y. F.R.E.E., 2008. —296 с.

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ISBN 13: 978-0-86639-018-7

ISBN 10: 0-86639-018-9

Printed in the United States of America

Об этой книге

Введение

часть 1 КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПЕРИОД ОТДАЛЕНИЯ

Книга, которую вы держите в руках, является наиболее полным из существующих на русском языке изложений законов семейной чистоты. Ее авторы поставили перед собой задачу изложить материал в максимально доступной форме и расположить так, чтобы облегчить читателям его изучение.

Издателям и авторам книги хотелось, чтобы незнание иврита не мешало точному и скрупулезному соблюдению заповеди, чтобы каждый частный случай, встречающийся на практике, был освещен максимально четко и чтобы муж и жена не только знали заранее, какие ситуации требуют внимания, но и были осведомлены, каких именно действий требует каждый конкретный случай, с которым они столкнулись.

Потребность в полноценном источнике знаний о законах семейной чистоты соответствует сегодняшней ситуации во взаимоотношениях русскоязычного еврейства с традицией. Движение возвращения к своим корням из тонкого ручейка превратилось в мощный поток, охвативший десятки тысяч семей, обладающих разной подготовкой в области еврейского закона и относящихся к разным течениям широкого спектра ортодоксального иудаизма. Объединяющим же это движение началом является восприятие собственной личности в качестве части еврейского народа, а собственной жизни — как звена в цепочке поколений, несущих через века великое духовное наследие, полученное на горе Синай.

Для тех, кто желает выполнять закон, недостаточное знание иврита и отсутствие возможности самостоятельно разобраться в хитросплетениях еврейского законодательства не должно быть преградой. Русскоязычное еврейство, как женщины, так и мужчины, обладает большим интеллектуальным потенциалом, и поэтому популярное изложение, оперирующее сложными понятиями, невзирая на отсутствие предварительной подготовки у читателя, представлялось наиболее уместным. Этот принцип определяет еще одну особенность книги — она содержит не только законы, но также практические советы и рекомендации.

Данная книга отличается детализацией рассмотрения разнообразных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться на практике, а также теоретическими сведениями, приводимыми при необходимости, и подробной библиографией. В подавляющем большинстве (за исключением части 6) раввинские постановления взяты с любезного разрешения автора из книги «Тагара ка-Галаха», написанной мудрецом Торы раввином Икутиэлем Фаркашем, признанным специалистом во многих областях еврейского закона, в частности в его разделах, касающихся семейной чистоты. Мне выпала большая честь быть его учеником, преподавать под его руководством в ешиве «Мерказ Гутник» и получить от него право на вынесение решений в вопросах еврейского закона, руководствуясь, разумеется, мнением законоучителей.

В вопросах, где между законоучителями есть разногласия, р. Фаркаш основывается на кодексе «Шульхан арух fa-рав», а также на трудах Цемах-Цедека и других законоучителей, следующих этой школе. Но помимо этого приводятся и другие точки зрения — для тех, кто придерживается иных обычаев. Здесь уместно напомнить, что р. Фаркаш много лет работает в качестве официального раввина иерусалимской эды харедит (общины, известной скрупулезным следованием закону), то есть выносит практические решения для евреев — выходцев из разных стран мира, придерживающихся обычаев своих общин. Поэтому эта книга достаточно универсальна и может быть использована вне зависимости от места проживания или течения иудаизма, к которому относит себя читатель.

Там, где р. Фаркаш считает, что решение должно быть принято раввином в результате личной беседы и выяснения дополнительных деталей, соображения «за» и «против», изложенные им, не приводятся. Эти сложные рассуждения, как правило, заменены рекомендацией обратиться к раввину. Если два варианта решения сохранены в книге, это означает, что читатель вправе выбрать из двух мнений то, которое кажется ему наиболее приемлемым.

В расположении законов был выбран принцип, облегчающий применение книги на практике: в начале каждой главы описаны наиболее общие случаи, с которыми большинство женщин чаще всего сталкивается в жизни. По мере удаления от начала главы речь пойдет о все более редких и исключительных ситуациях.

Эта книга — плод совместных усилий супружеской пары. Выбор материала и его расположение, указатель источников и вся остальная галахическая часть легли на плечи мужа, в то время как способ изложения и некоторые практические советы и рекомендации исходят от жены.

Книга эта обязана своим появлением на свет усилиям многих людей, и хотелось бы поблагодарить тех, кто принимал участие в этой непростой работе.

Первым в этом ряду, без сомнения, надо вспомнить инициатора издания монографии на русском языке, посвященной чистоте семейной жизни, раввина Шнеура-Залмана fa-коэна Кана. Раввин Кан не только сопровождал этот проект до его реализации, но и дал ценные концептуальные советы, основанные на его многолетней раввинской практике в России.