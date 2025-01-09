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Корман - Розенблит - Принципы веры

Корман - Розенблит - Принципы веры
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Что составляет ядро еврейской веры и как оно связано с мессианским упованием? Известные теологи Барух Корман и Моран Розенблит объединили усилия, чтобы разобрать «Принципы веры» — духовный кодекс, который на протяжении веков определял самосознание народа Израиля.

Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры

Пер. с англ.— 2-е изд. испр.,— Н.Новгород: Агапе, 2019.— 192 с.

ISBN 978-5-88930-121-9

Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры - Содержание

Содержание

  • Глава 1. Основные принципы

  • Глава 2. Чем является Слово Божье и в чём его важность

  • Глава 3. Всевышний

  • Глава 4. Мессия Сын Божий

  • Глава 5. Святой Дух

  • Глава 6. Церковь Христа и ученичество

  • Глава 7. Тора (закон) и спасение

  • Глава 8. Праздники Израиля

  • Глава 9. Земля Израиля — земля, обещанная в Торе

Приложение. Значение чисел в Священных Писаниях

Выводы

Заключение

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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