Корман - Розенблит - Принципы веры

Что составляет ядро еврейской веры и как оно связано с мессианским упованием? Известные теологи Барух Корман и Моран Розенблит объединили усилия, чтобы разобрать «Принципы веры» — духовный кодекс, который на протяжении веков определял самосознание народа Израиля.

Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры

Пер. с англ.— 2-е изд. испр.,— Н.Новгород: Агапе, 2019.— 192 с.

ISBN 978-5-88930-121-9

Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры - Содержание

Содержание

Глава 1. Основные принципы

Глава 2. Чем является Слово Божье и в чём его важность

Глава 3. Всевышний

Глава 4. Мессия Сын Божий

Глава 5. Святой Дух

Глава 6. Церковь Христа и ученичество

Глава 7. Тора (закон) и спасение

Глава 8. Праздники Израиля

Глава 9. Земля Израиля — земля, обещанная в Торе

Приложение. Значение чисел в Священных Писаниях

Выводы

Заключение