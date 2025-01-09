Корман - Розенблит - Принципы веры
Что составляет ядро еврейской веры и как оно связано с мессианским упованием? Известные теологи Барух Корман и Моран Розенблит объединили усилия, чтобы разобрать «Принципы веры» — духовный кодекс, который на протяжении веков определял самосознание народа Израиля.
Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры
Пер. с англ.— 2-е изд. испр.,— Н.Новгород: Агапе, 2019.— 192 с.
ISBN 978-5-88930-121-9
Барух Корман, Моран Розенблит – Принципы веры - Содержание
Содержание
Глава 1. Основные принципы
Глава 2. Чем является Слово Божье и в чём его важность
Глава 3. Всевышний
Глава 4. Мессия Сын Божий
Глава 5. Святой Дух
Глава 6. Церковь Христа и ученичество
Глава 7. Тора (закон) и спасение
Глава 8. Праздники Израиля
Глава 9. Земля Израиля — земля, обещанная в Торе
Приложение. Значение чисел в Священных Писаниях
Выводы
Заключение
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