Мудрый Соломон в своих «Притчах» высказывает такую мысль: каждый человек считает, что в своей личной жизни он является праведным, верным и чутким вершителем справедливости и истины. Но слово «праведный» в понимании Ветхого Завета означает человека, который праведен и благочестив в глазах Божиих. Следовательно, изречение Соломона надо понимать в духовном смысле. Оно касается верующего человека, и в первую очередь — христианина. Каждый христианин кажется себе, представляет самого себя благочестивым и, значит, достойным Царства Божия. Но не всегда бывает так, как он полагает и как ему кажется.

Соломон выражает свою мысль весьма категорично. Если применить его изречение к нам, то выходит, что все христиане являются христианами кажущимися, фантастическими. Но конечно, это некоторое преувеличение, потому что невозможно, чтобы все христиане были фантастическими христианами. Однако, хотя это суждение и является преувеличением, в большинстве случаев оно, конечно, оказывается истинным. Ведь Сам Господь дает понять, что это очень редкий случай, когда кто­нибудь оказывается подлинным и любящим Бога христианином.

Иоанн Корнаракис - Фантастический христианин в сравнении со святоотеческим человеком

Перевод с греческого и примечания архимандрита Симеона (Гагатика)

Ахтырский Свято­Троицкий монастырь, 2018. 160 стр.

Иоанн Корнаракис - Фантастический христианин в сравнении со святоотеческим человеком - Оглавление

Предисловие переводчика

Предисловие

Введение

I. Истоки фантастического самообожествления человека 1. Адамова болезнь фантастического самообожествления 2. Авель — жертва созданного Каином фантастического образа самого себя 3. Вавилонская башня как попытка ветхозаветного человека возвысить себя в своей фантазии 4. Навуходоносор и его золотой образ

II. Фантастический образ человека­христианина как идеализированный образ

Часть первая. Упоминания в Евангелии и у святых отцов о фантастической духовной жизни

Глава первая. Евангельские упоминания о фантастической духовной жизни 1. Делатели беззакония 2. Фантастический любитель вечной жизни 3. Фантастический христианин, обманывающий сам себя 4. Фантастический образ, созданный фарисеем

Глава вторая. Святоотеческие упоминания о фантастической духовной жизни 1. Надменность плюс почет — прямая дорога в фантазию 2. Фантастическая добродетель



Часть вторая. Факторы, формирующие фантастическую веру

Глава первая. Метаморфозы смысла веры в жизни людей 1. Субъективное понимание духовной жизни 2. Формирование обрядоверия

Глава вторая. Экстравертная установка в жизни 1. Фантастический христианин между Церковью и миром 2. Беспечальная духовная жизнь как принцип



Часть третья. Святоотеческий человек — эталон жизни по Евангелию

Глава первая. Евангельское происхождение самосознания святоотеческого человека 1. Христос — центр жизни святоотеческого человека 2. Нищета духом — исходное условие святости

Глава вторая. Благодатность и Божественность святоотеческой добродетели 1. Вечность святоотеческой добродетели 2. От тщеславия к нетщеславной добродетели



Часть четвертая. Святоотеческий человек: от победы над грехом к новому творению

Глава первая. Победа святоотеческого человека над грехом 1. Смерть греха в Крещении 2. Святоотеческий человек умерщвляет грех

Глава вторая. Обновление святоотеческого человека во Христе 1. Смерть греха в Крещении — сила для воскресения 2. Постоянное живое присутствие святоотеческого человека в жизни Церкви 3. Постпатристическое богословие — измена Святому Духу



Вместо послесловия

Приложение. Краткая сравнительная таблица черт фантастического христианина и святоотеческого человека

Иеромонах Азария. Иоанн Корнаракис, учивший о святоотеческом человеке

Иоанн Корнаракис - Фантастический христианин в сравнении со святоотеческим человеком - Предисловие переводчика

Прежде всего познай самого себя, то есть узнай о самом себе, каков ты есть. Каков ты воистину, а не каков ты думаешь, что ты есть. С этим знанием становишься мудрее всех людей. С таким познанием себя и в смирение приходишь, и благодать получаешь от Господа. Если же не приобретешь самопознания, а рассчитываешь только на свой труд, знай, что всегда будешь находиться вдали от пути». Эти слова принадлежат великому святому ХХ века, Старцу Иосифу Исихасту. Всё мирское образование Старца состояло из двух или трех классов начальной школы. Но его мысль об абсолютной необходимости самопознания полностью совпадает с основной мыслью данной книги, написанной профессором богословского факультета Афинского университета. Впрочем, это ведь изначальная мысль греческого любомудрия.

Примечательно, что мысль эта очень созвучна с тем, что Бог повелел Моисею: внемли себе. Эта библейская заповедь обращена ко всем людям, как подчеркнул святитель Василий Великий в своей беседе, посвященной истолкованию этого повеления Божия. Данная книга — это краткое руководство для исполнения этой заповеди самопознания. Кто я на самом деле? Подлинный ли я христианин? Или, может быть, я только думаю о себе, что я христианин? Если я оказываюсь христианином только в своей фантазии о себе, тогда я не настоящий, а фантастический христианин, выдуманный, существующий только в моем воображении. Эта книга показывает, как и почему человек впадает в самообман фантастического христианства. Но одновременно книга указывает и на главный ориентир на пути к подлинному христианству. Для обозначения этого ориентира автор вводит понятие «святоотеческий человек». Образ этого человека воплощает в себе то главное и общее, что было у всех христианских святых. Это то, что сделало их подлинными христианами и святыми.

Но главное достоинство данной книги состоит в том, что она предлагает воспользоваться для самопознания мощным современным средством — достижениями психологии ХХ века. Впервые в православном богословии осуществляется синтез святоотеческой аскетики и глубинной психологии. Конечно, святые отцы сказали для нас все, что нам необходимо для спасения. Но проблема современного человека состоит в том, что к слову святых он не столь восприимчив, как, например, к слову современной науки. Последнее ему кажется и более понятным, и более убедительным. Именно поэтому святые отцы­богословы всегда брали на вооружение лучшие достижения современной им культуры и с их помощью выражали открытые им духовные истины. Книги профессора Корнаракиса очень любимы греческим монашеством — как известно, очень консервативным и традиционным. Эта книга была издана женским монастырем, а перевести ее на русский язык настоятельно рекомендовал переводчику опытный афонский иеромонах весьма строгой духовной жизни. Надеемся, она заинтересует русского читателя и принесет ему духовную пользу.

Сретение Господне, 2016.