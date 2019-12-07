Читатели Патериков и других творений святых отцов знают, что аскетические подвиги обычно совершались в пустыне. Святые, чья жизнь была посвящена достижению евангельского духовного совершенства, а подвижничество было суровым до крови, изначально просияли во Святом Духе именно там — в таком месте на земле, которое лишено зелени и воды, тени деревьев и утешения от живущего рядом человка.

Пустыня зачастую была весьма сурова даже для самых аскетичных ревнителей пустыннической жизни. Но во времена расцвета подвигов трезвения и молитвы она стала обычным полем боя за очищение души и причастие небесным мистическим дарованиям Святого Духа. Так, пустыни Нитрии, Фиваиды, Синая, Палестины, Иордана сделались духовными символами и остались в памяти Христовой Церкви аскетическими памятниками бесчисленным христианам, просиявшим в подвиге ради очищения от страстей и ради жизни, насыщенной таинствами благодати Божией.

Иоанн Корнаракис - Тарсо, Христа ради юродивая

Перевод с греческого и примечания архимандрита Симеона (Гагатика)

Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2018. 192 с.

Иоанн Корнаракис - Тарсо, Христа ради юродивая - Оглавление

Предисловие к русскому изданию

Введение

Часть первая. Житие блаженной Тарсо

Глава первая. Биография

Глава вторая. Церковная и таинственная жизнь Тарсо

Глава третья. Последние события земной жизни Тарсо и ее преставление

Глава четвертая. После преставления и до погребения

Глава пятая. Разрушение кельи блаженной Тарсо

Глава шестая. Благоухание мощей блаженной Тарсо

Глава седьмая. Со святыми упокой

Часть вторая. Смысл юродства Христа ради

Часть третья. Подвижнический облик блаженной Тарсо

Часть четвертая. Духовный образ юродства блаженной Тарсо

Часть пятая. Особые благодатные дарования блаженной Тарсо

Глава первая.. Чудесные события в жизни Тарсо

Видение райского сада Царства Божия

Глава вторая. Благодатный дар прозорливости

Глава третья. Дар исцеления болезней

Глава четвертая

Часть шестая. Блаженная Тарсо — апостол евангельского юродства

Иоанн Корнаракис - Тарсо, Христа ради юродивая - Предисловие к русскому изданию

Книга, которую вы держите в руках, дорогие читатели, рассказывает о старице Тарсо, Христа ради юродивой (1910-1989), которая подвизалась при монастыре Пресвятой Богородицы возле селения Кератея в Аттике. Те, кто знал дарования ее души, почитают Тарсо как преподобную, тогда как любопытствовавшие о ней гордецы до сих пор считают, что это был человек, больной шизофренией. На протяжении всей истории Церкви юродство Христа ради — это своеобразное мученичество во имя Христово. Так было начиная с первых юродивых ради Христа святых Серапиона Синдонита и блаженной Исидоры, чьи жития сохранены для нас Палладием Еле- нопольским, и до святых Андрея и Симеона, Христа ради юродивых. В духовной жизни христианина, который удостоился стать юродивым, есть два важнейших дела. Первое касается его самого, человека, распявшего себя для мира и распявшего для себя мир со всеми его искушениями. Он умертвил свои страсти и преобразил страстную часть своей души, то есть вожделение, гнев и ум, так, чтобы они работали во славу Божию.

Второе дело касается общества. Юродивый становится посмешищем для людей, которые с любопытством на него глазеют, поносят его или гонят, не ведая, что он взял на себя подвиг, уготованный для него Духом Святым. Юродивый уничижает себя, показывая тем самым, что безумие мирского образа мыслей преодолевается лишь безумием Креста ради любви Христовой. Поистине, юродивый является богословом, который направляет человека к крестному образу мыслей и Воскресению Христовому. Следовательно, юродство ради Христа — это не личный подвиг и не личная странность, но особое дарование. Апостол Павел хорошо показал нам, что церковная жизнь — это сочетание разнообразных дарований христиан, так что каждый член Церкви служит другому1. Так и юродство является дарованием и духовным служением, которое Бог возлагает на тех людей, которые могут его понести. Один опытный афонский монах рассказывал мне, как однажды решился стать Христа ради юродивым, но его сокрушила тяжесть этого подвига, потому что такого дарования у него не было. Русский народ с особым энтузиазмом воспринял традицию юродства. Оно, очевидно, более, чем у какого- либо другого народа, затрагивает струны русской души и утоляет ее жажду воскресения от страстей. Поэтому в русском церковном календаре упоминаются, по меньшей мере, тридцать шесть святых Христа ради юродивых, начиная с Исаакия Затворника2 (XI век), подвизавшегося в киевских пещерах, Прокопия Устюжского (XIV век) и Василия Блаженного (XVI век), имя которого носит знаменитый собор, возвышающийся на Красной площади в Москве, вплоть до Афанасия Андреевича Сайко (+1967), орловского Христа ради юродивого.