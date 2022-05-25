Корогодина - Кормчие книги XIV — первой половины XVII века

Кормчие книги источник, который уже более двух столетий привлекает внимание исследователей, оставаясь малоизученным. Само название этой книги исчезло из современного языка, поскольку перестало использоваться в изданиях канонических правил с XIX века. Взаимоотношение церкви и государства, положение церкви как института, действующего внутри государства, принципы и механизмы решения возникающих проблем с точки зрения канонического права все эти вопросы давно волнуют исследователей. Очевидно, что для их решения необходимо привлекать те славянские сборники канонических правил, на которые опирались средневековые иерархи на всех уровнях от прихода до митрополии и патриархии. Именно для этой цели предназначались Кормчие книги. Со временем Кормчие книги, представлявшие собой сборники норм церковного и светского права, редактировались в них вносились новые тексты (как переводные, так и принадлежащие перу древнерусских авторов), представлявшие новые аспекты церковного и государственного строительства. Каждая редакция характеризует свою эпоху и раскрывает систему взаимоотношений как внутри церкви, так и между церковью и государством.

Тем не менее, исследователи редко обращаются к Кормчим книгам, опираясь в выводах преимущественно на летописные известия или на послания и поучения иерархов и не пытаясь понять, какие канонические правила лежали в основе решений, принимаемых церковными иерархами. Даже в тех случаях, когда исследователи обращаются к Кормчим книгам, канонические сборники часто воспринимаются как нечто неизменное, без учета истории их преобразования и появления новых редакций. Ссылки на канонические правила, приводимые исследователями по принципу наибольшей доступности, не взирая на историю формирования и распространения редакций Кормчих книг, часто грешат анахронизмами. Знание происхождения различных русских редакций Кормчих книг, обстоятельств их появления, территории распространения, источников вносимых в Кормчие исправлений, необходимо для правильной оценки ряда исторических событий. Каждая новая редакция возникала в особых исторических условиях как попытка решить наиболее актуальные для современников вопросы, будь то автокефалия русской церкви, вопрос о церковных имуществах, еретиках или вдовых священниках. Какие же именно книги были в руках у церковных иерархов? Что входило в те «Правила святых отец» (как часто называются Кормчие книги в древнерусской письменности), на которые ссылаются авторы поучений? Изучение рукописной традиции Кормчих книг часто позволяет определить, книга какого состава использовалась в том или ином случае, а иногда даже указать конкретный список, привлекавшийся древнерусскими авторами.

Термин «Кормчая» характеризует исторически сложившийся сборник канонического содержания, предназначавшийся для высшего церковного управления. В этом отличие Кормчих от множества иных канонических сборников, как переводных (таких как Правила с толкованиями Иоанна Зонары, Арменопул, Синтагма Матфея Властаря), так и скомпилированных на Руси номоканонов и епитимийников. Эти книги имели либо познавательное значение, либо использовались для организации приходской жизни, в духовнической практике то есть для решения частных вопросов, а не общецерковных. В отличие от подобных сборников, Кормчие книги служили сводом церковных правил, хранившимся при епископской или митрополичьей кафедре; именно на них опирались иерархи в своих посланиях и соборы русских епископов в определениях по спорным вопросам. С течением времени (а скорее с появлением относительно дешевой бумаги) многочисленные списки Кормчих появились в монастырях, у приходских священников и даже у мирян.

М. В. Корогодина - Кормчие книги XIV — первой половины XVII века: В 2 т. Том 1: Исследование

СПб.: Альянс-Архео, 2017. — 600 с.

ISBN 978-5-98874-144-2

М. В. Корогодина - Кормчие книги XIV — первой половины XVII века: В 2 т. Том 1: Исследование - Содержание

Введение

Глава 1. Историографический обзор

1.1. Начало изучения Кормчих книг в России

1.2. От Г. А. Розенкампфа до В. Н. Бенешевича

1.3. Исследования Кормчих книг в советское и постсоветское время

Глава 2. Канонические книги конца XIII — начала XV века

2.1. Постановка проблемы

2.2. Первоначальная русская редакция Кормчей книги: к вопросу об архетипе

2.3. Воскресенский список Кормчей книги

2.4. Источники и происхождение Мерила Праведного

2.5. Свидетельства бытования Кормчих книг в XIV веке

2.6. Мясниковская редакция Кормчей книги

2.7. Выводы

Глава 3. XIV век: Чудовская редакция Кормчей книги

3.1. Постановка проблемы

3.2. Пермский список Кормчей книги Чудовской редакции

3.3. Состав и источники Чудовской редакций Кормчей книги

3.4. Взаимоотношение Мерила Праведного, Чудовской и Мясниковской редакций Кормчей книги

3.5. О времени создания Чудовской редакции Кормчей книги

3.6. Выводы

Глава 4. XV век: распространение Кормчих и Софийская редакция Кормчей книги

4.1. Постановка проблемы

4.2. Использование Кормчих книг в XV веке

4.3. Псковская Кормчая

4.4. «Полоцкая» Кормчая

4.5. Софийская редакция Кормчей книги

4.6. Выводы

Глава 5. Авторские редакции Кормчих книг первой половины XVI века: Вассиан Патрикеев и Нифонт Кормилицын

5.1. Постановка проблемы

5.2. Кормчая книга Вассиана Патрикеева

5.3. Споры в русской церкви и Кормчая Вассиана Патрикеева

5.4. Кормчая книга Нифонта Кормилицына: источники и принципы составления

5.5. Выводы

Глава 6. Сводные редакции Кормчих книг второй половины XVI века

6.1. Постановка проблемы

6.2. Кормчая книга в частных и монастырских библиотеках

6.3. Судьба исправлений Вассиана Патрикеева

6.4. Погодинская редакция Кормчей книги

6.5. Никифоровская Кормчая

6.6. Толстовская редакция Кормчей книги

6.7. Выводы

Глава 7. Первая половина XVII века: Кирилло-Белозерская редакция Кормчей книги

7.1. Постановка проблемы

7.2. Обращение к Кормчей книге в первой половине XVII века

7.3. Кирилло-Белозерская редакция Кормчей книги

7.4. Белокриницкий извод Кирилло-Белозерской редакции Кормчей книги

7.5. Выводы

Заключение

Библиография

Опубликованные источники

Литература

Справочники и описания рукописей

Альбомы филиграней

Список рисунков

Список иллюстраций