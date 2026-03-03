Учебное пособие рассматривает основные положения спецкурса «Регентское мастерство», разработанного на кафедре регентования ПСТГУ. В книге рассматриваются концептуальные, историко-теоретические и практические вопросы церковного пения и руководства церковным хором. Подробно анализируется специфика церковного пения и чтения, система регентского показа, принципы подбора песнопений и темпо-ритмической организации богослужения. В Приложении представлены образцы древнерусских церковных песнопений, современного обихода, авторских духовно-музыкальных сочинений.

Татьяна Ивановна Королева - Регентское мастерство: Учебное пособие

Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. - 216 с.

ISBN 978-5-7429-0344-4

От авторов

Введение.Концептуальные вопросы церковно-певческого служения Глава 1. Служение регента и певца. Регентское мастерство Глава 2. Церковное пение и музыкальное искусство

Раздел I. Пение и чтение богослужебных текстов Глава 1. Церковный речитатив Глава 2. Некоторые особенности церковного чтения Глава 3. Техника пения текстов Глава 4. Подготовка к пению текстов

Раздел II. Регентский показ богослужебных текстов Глава 1. Предварительные сведения о приемах регентского показа Глава 2. Техника показа силлабических песнопений..

Раздел III. Стили церковных песнопений Глава 1. История возникновения и характеристика основных стилей в русском церковном пении Глава 3. Способы исполнения текстов Глава4. Употребление в службе различных певческих стилей, напевов и способ, исполнения

Раздел IV. Темпо-ритм богослужения Глава 1. Темпо-ритм всенощного бдения Глава 2. Антифонность Глава 3. Соучастие в совершении службы Глава 4. Темпо-ритм в циклах текстов

Раздел V. Распевные песнопения Глава 1. Исполнение распевных песнопений Глава 2. Регентский показ распевных песнопений

Источники

Список сокращений

Приложение I. Порядок работы над текстом

Приложение II. Сравнительная таблица

Предлагаемая работа является не научным исследаванием, а попыткой изложить опыт проведения богослужений и обучения регентскому мастерству студентов, накопленный кафедрой регентования ПСТГУ за годы ее существования.

XX век стал временем гонений на Русскую Церковь, разрушения и уничтожения ее традиций, в том числе, церковного пения и культуры богослужения. Среди пострадавших за веру в годы гонений - множество служителей клироса. Вместе со своими духовными отцами они совершали богослужения, в невыносимых порой условиях тюремного заключения, лагерей и ссылок, без пышности и блеска, шепотом, ночью в камере, на нарах в бараке, на поляне в лесу или в незанятых лагерных постройках. Сердце их горело любовию ко Христу, ради Которого они готовы были идти на страдания и смерть. Благодаря подвигу новомучеников устроилась наша теперешняя свобода и стало возможным церковное возрождение. Их молитвами да поможет и нам Господь в наше непростое время «чистым сердцем» служить и петь Ему.

Эту работу было бы невозможно осуществить без многолетнего духовного воспитания и внимательного взращивания клироса о. Владимиром Воробьевым. Лично знавший многих пострадавших в годы гонений, в том числе и клирошан, о. Владимир помог нам ощутить духовное преемство, передавая их молитвенный и богослужебный опыт, понимание высоты клиросного служения. Кроме того, о. Владимир принял непосредственное участие в создании книги.

Красота древнерусского певческого искусства открылась нам на занятиях М.В. Богомоловой, научившей нас понимать и петь знаменный роспев. Мы благодарны ей и за помощь в работе над текстом настоящего пособия.