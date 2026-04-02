Монография «Из разысканий о словесной магии в литературе и фольклоре» известного филолога Алексея Коровашко представляет собой масштабное исследование того, как древние пласты заговорно-заклинательной поэзии трансформируются в ткани художественного текста. Книга выстроена как научная дилогия: в первый раздел вошло переработанное издание ставшей библиографической редкостью работы о заговорах в русской литературе XIX–XX веков, а второй раздел объединил новейшие статьи автора, написанные в период с 2011 по 2023 годы. Исследователь прослеживает «магический след» в творчестве широкого круга авторов — от классиков вроде Даля, Алексея Толстого и Шолохова до постмодернистов и современных прозаиков, таких как Владимир Сорокин, Татьяна Толстая и Михаил Елизаров.

Автор анализирует механизмы художественной рецепции фольклора, показывая, что заговор в литературе перестает быть просто этнографической деталью и становится мощным инструментом мифотворчества и структурирования романного пространства. Особое внимание уделяется «пограничным» жанрам: заговорным пародиям, детским «страшилкам» и даже влиянию магического дискурса на западный структурализм. Книга демонстрирует, что словесная магия не исчезла с приходом рационализма, а лишь сменила среду обитания, превратившись в изощренную литературную технологию, продолжающую влиять на сознание читателя и в XXI веке. Это глубокое разыскание на стыке филологии, этнографии и антропологии открывает новые грани в понимании природы русского художественного слова.

А. В. Коровашко — Из разысканий о словесной магии в литературе и фольклоре

М.: Академический проект, 2026. — 447 с. (Серия «Технологии культуры»)

ISBN 978-5-8291-4449-4

А. В. Коровашко — Из разысканий о словесной магии - Содержание