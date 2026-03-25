Корпелайнен - Юродивые и столпники

В этой книге речь пойдет об иконах блаженных, юродивых Христа ради и столпниках - святых, призванных к уникальному по своей сути и внешнему выражению пути христианского подвижничества. Для обычного человека как юродство, так и столпничество - явления труднообъяснимые и непонятные, а порой и совсем неразумные с житейской точки зрения. Столпник поселяется на столпе, добровольно причиняя себе всевозможные неудобства, истязая себя постом и молитвой. Юродивый же облачается в странную одежду, а случается, обходится и вовсе без таковой; у него непонятная речь, иногда сопровождаемая непристойной жестикуляцией, похабные на вид действия, полное пренебрежение к собственному телу и его нуждам. Кто-то назовет столпника безумцем, юродивого — шутом гороховым, но их церковное и народное почитание свидетельствует о том, что это трудный и высокий христианский подвиг.

Столпничество и юродство Христа ради, наряду с монашеством, возникли в IV веке, то есть в те времена, когда гонения на первых христиан закончились, и христианство стало государственной религией. Можно сказать, что монашествующие, юродивые и столпники с характерной для их подвига крайней степенью аскезы заняли место первых христианских мучеников. Неслучайно их называют добровольными мучениками за Христа. Нельзя не обратить внимания и на то, что среди юродивых и столпников было немало монахов. И столпники, и юродивые жили в миру, своим подвигом свидетельствуя перед людьми о живой истиной вере. Но оставаясь в этом мире, они ему не принадлежали, они отгораживались от него: юродивые — мнимым безумием, столпники — пребыванием на столпе. При этом они находились в непрерывном Богообщении, отдавая всю свою жизнь без остатка Богу и людям. О том, как и какими художественными средствами изображается в иконах сложный духовный подвиг юродства и столпничества, мы расскажем в этой книге.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-038-0

Русская икона - Корпелайнен Елизавета - Юродивые и столпники - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ