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Корсель, Русенберг - Скандинавский бестиарий

Корсель Ингела, Русенберг Рейне - Скандинавский бестиарий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Reference, Cultural Studies Art, Mythology Legends
Этот справочник называется "Скандинавский бестиарий" и рассказывает о вере людей в различных существ и магию в Скандинавии XIX века. Меня зовут Ингела Корсель, я написала текст, а Рейне Русенберг нарисовал иллюстрации. Нам помогал профессор Ульф Пальменфельт, который проверил, все ли факты соответствуют исследованиям в области этнологии – науке о быте людей. На следующей странице вы сможете прочесть о нас троих больше.
НО… прежде чем вы перевернете страницу, мы хотим сказать, что не верим в то, что магические существа действительно есть. Конечно, мы не можем быть полностью уверенными в этом. И честно говоря, нам втайне хотелось бы, чтобы они существовали. Так жизнь была бы куда интереснее. Но мы все же исходим из того, что эти существа обитают только в преданиях и на страницах книг. Мы также не знаем, все ли люди раньше действительно верили в них. Ведь раньше, как и сейчас, народные поверья живут рядом с научными и христианскими представлениями о мире.
Зато нам известно, что люди рассказывали предания о существах, и те играли определенную роль в их повседневной жизни. Предания использовались для того, чтобы объяснять пугающие и непонятные происшествия, например, несчастья и болезни, и справляться с ними. К тому же рассказывать и слушать жуткие, забавные и порой довольно гадкие истории весело. Чтобы стать существологом – экспертом в жизни существ – начинайте читать!

Корсель Ингела, Русенберг Рейне - Скандинавский бестиарий

перевод со шведского А. Савицкой
Москва : Издательство АСТ, 2021, 120 с.
Серия "Скандинавские боги"
ISBN 9 78-5-17-117701-0

Корсель Ингела, Русенберг Рейне - Скандинавский бестиарий - Содержание

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
КРАТКИЕ ФАКТЫ о существознании, народных поверьях, существах и преданиях
КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВ
ПРИЗРАКИ
  • Предание о тесном гробе
  • Когда на затылке поднимаются волосы
МЮЛИНГ
  • Предание о постукивании под полом
  • Убитые дети-привидения
МАРА
  • Предание об отсеченной ноге
  • Ночные кошмары и поцелуи мары
ВОЛК-ОБОРОТЕНЬ
  • Предание о мужчине с тканью между зубов
  • Кровожадный волк
ЦЕРКОВНЫЙ ГРИМ
  • Предание о ранах, которые никак не заживали
  • Кладбищенское чудовище
ЛЕСНАЯ НИМФА
  • Предание о женщине, требовавшей секса
  • Злобный смех
ВЕТТЕ
  • Предание о дороге со смертельными авариями
  • В плену под землей
ЛИНДУРМ
  • Предание об изгрызенных трупах
  • Жуткий змей
БЬЕРА
  • Предание о проломленной топором двери
  • Ведьмино масло, или экскременты бьеры
СПИРИТУС
  • Предание о порции табака
  • Фрагменты скелета и плевок натощак
НЭК
  • Предание о прыгающих черепах
  • Серийный убийца-соблазнитель
ТРОЛЛЬ
  • Предание о подменыше с синяками
  • Украденные младенцы
МАГИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ И РАСТЕНИЯ
МАГИЧЕСКИЕ ПОТ, ПЛЕВКИ И КРОВЬ и прочее отвратительное
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ С СУЩЕСТВАМИ
СЛОВАРЬ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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