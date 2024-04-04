Корсель, Русенберг - Скандинавский бестиарий
Этот справочник называется "Скандинавский бестиарий" и рассказывает о вере людей в различных существ и магию в Скандинавии XIX века. Меня зовут Ингела Корсель, я написала текст, а Рейне Русенберг нарисовал иллюстрации. Нам помогал профессор Ульф Пальменфельт, который проверил, все ли факты соответствуют исследованиям в области этнологии – науке о быте людей. На следующей странице вы сможете прочесть о нас троих больше.
НО… прежде чем вы перевернете страницу, мы хотим сказать, что не верим в то, что магические существа действительно есть. Конечно, мы не можем быть полностью уверенными в этом. И честно говоря, нам втайне хотелось бы, чтобы они существовали. Так жизнь была бы куда интереснее. Но мы все же исходим из того, что эти существа обитают только в преданиях и на страницах книг. Мы также не знаем, все ли люди раньше действительно верили в них. Ведь раньше, как и сейчас, народные поверья живут рядом с научными и христианскими представлениями о мире.
Зато нам известно, что люди рассказывали предания о существах, и те играли определенную роль в их повседневной жизни. Предания использовались для того, чтобы объяснять пугающие и непонятные происшествия, например, несчастья и болезни, и справляться с ними. К тому же рассказывать и слушать жуткие, забавные и порой довольно гадкие истории весело. Чтобы стать существологом – экспертом в жизни существ – начинайте читать!
Корсель Ингела, Русенберг Рейне - Скандинавский бестиарий
перевод со шведского А. Савицкой
Москва : Издательство АСТ, 2021, 120 с.
Серия "Скандинавские боги"
ISBN 9 78-5-17-117701-0
Корсель Ингела, Русенберг Рейне - Скандинавский бестиарий - Содержание
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
КРАТКИЕ ФАКТЫ о существознании, народных поверьях, существах и преданиях
КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВ
ПРИЗРАКИ
- Предание о тесном гробе
- Когда на затылке поднимаются волосы
МЮЛИНГ
- Предание о постукивании под полом
- Убитые дети-привидения
МАРА
- Предание об отсеченной ноге
- Ночные кошмары и поцелуи мары
ВОЛК-ОБОРОТЕНЬ
- Предание о мужчине с тканью между зубов
- Кровожадный волк
ЦЕРКОВНЫЙ ГРИМ
- Предание о ранах, которые никак не заживали
- Кладбищенское чудовище
ЛЕСНАЯ НИМФА
- Предание о женщине, требовавшей секса
- Злобный смех
ВЕТТЕ
- Предание о дороге со смертельными авариями
- В плену под землей
ЛИНДУРМ
- Предание об изгрызенных трупах
- Жуткий змей
БЬЕРА
- Предание о проломленной топором двери
- Ведьмино масло, или экскременты бьеры
СПИРИТУС
- Предание о порции табака
- Фрагменты скелета и плевок натощак
НЭК
- Предание о прыгающих черепах
- Серийный убийца-соблазнитель
ТРОЛЛЬ
- Предание о подменыше с синяками
- Украденные младенцы
МАГИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ И РАСТЕНИЯ
МАГИЧЕСКИЕ ПОТ, ПЛЕВКИ И КРОВЬ и прочее отвратительное
СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ С СУЩЕСТВАМИ
СЛОВАРЬ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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