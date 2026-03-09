Корт - От избытка сердца говорят уста

Книга Германа Корта «От избытка сердца говорят уста» представляет собой глубокий и искренний сборник духовно-назидательных размышлений, основанных на многолетнем опыте пастырского служения. Автор ставит перед собой задачу напомнить читателю о фундаментальной библейской истине: слова человека являются прямым отражением его внутреннего, духовного состояния. Герман Корт убежден, что истинное христианское благочестие начинается не с внешних форм, а с преображения сердца Божьей благодатью, так как именно из этого источника проистекает всё то, что мы несем в мир через свое общение, поступки и свидетельство.

В содержательной части труда автор исследует различные аспекты христианской жизни, уделяя особое внимание силе слова и ответственности верующего за то, чем наполнена его душа. Книга структурирована как серия тематических очерков, где через призму Священного Писания рассматриваются вопросы молитвы, семейных отношений, прощения и верности Богу в испытаниях. Корт детально анализирует, как избыток Божьей любви и мира в сердце естественным образом трансформирует речь человека, делая её солью и светом для окружающих. Автор призывает к осознанной духовной гигиене, подчеркивая, что только постоянное пребывание в Слове и общении с Духом Святым позволяет сохранять «сердечный сосуд» в чистоте.

Текст написан в очень доступном, теплом и пастырском стиле, который легко находит отклик у самого широкого круга читателей. Герман Корт пишет просто о сложном, используя живые примеры и библейские образы, что делает книгу прекрасным инструментом для ежедневного тихого времени или обсуждения в малых группах. Труд служит важным напоминанием о том, что христианство — это прежде всего религия преображенного сердца, и призывает каждого верующего к самоисследованию и глубокой работе над своим внутренним миром. Это чтение, которое вдохновляет на искренность перед Богом и побуждает к тому, чтобы каждое слово, слетающее с наших уст, служило созиданию и славе Божьей.

Герман Корт – «От избытка сердца говорят уста»

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2015. – 466 с.

ISBN 978-3-86203-138-2

Герман Корт – «От избытка сердца говорят уста» - Содержание

О себе

Предисловие

К титульному листу

Путеводная нить

ЧАСТЬ 1. Время моего детства

Экскурс в прошлое - Без отца - Бегство от «немца» - Обратный путь - Под властью «немца» - Встреча с отцом - Сибирь, наше новое место жительства - Большая печаль - Жизнь продолжается - Цена краюхи хлеба - Потерянное детство - Моя сестра Табея - Никто не может заменить мать - Моё следующее убежище - Ещё и коровье бешенство! - Возвращение матери - Беспокойное время - Ложные друзья - Политическая оттепель - Свобода передвижения и рождение моей веры - Новая жизнь - Прорыв - ...И следуй за Мной

ЧАСТЬ 2. Кесарю - кесарево

Призыв на службу в армию - Дальний Восток. Знаменитая Уссурийская тайга - Наше размещение - Ночь в тайге - Спасение - Судьба наших предков - Неписаный закон - Выхвачено из воспоминаний - Принципиальный спор - Последствия написания Имени Бога прописными буквами - Духовный кризис - Затёртые страницы Нового Завета - Услышать, когда говорит Бог - Бывают ли ангелы в чёрном? - Толпе на растерзание ПО - Майор Романенко - Тест на алкоголь - Взгляд через озеро - Обратный путь - Неохраняемый переезд - Неоправданный риск - У Бога и на косых линейках чёткий почерк - Чудеса объяснению не поддаются - Некоторые из чудес проявляются не сразу - Мой отпуск - День «моей гибели» - Потомок Авраама - В госпитале - Уйти из когтей смерти - И ещё один случай - Камень-Рыболов - Николай - Нужда учит молиться - Нелегко живётся «лёгкому» христианину - Финал - Всё когда-либо заканчивается - Радость встречи - В поте лица твоего - Посчастливилось в несчастье - Ещё и это! - Прими жену из Божьих рук - Не старайся форсировать события - Примеры могут быть убедительными - Ирина, подруга Эльзы - Наша вторая весна - Моё второе «Я»

ЧАСТЬ 3. Вера при коммунистическом режиме

Списки очерёдности - На ошибках учимся - И это не случайность - Прощание с городом моей юности - Татарочка Маша - Переезд в Латвию - С Богом можно говорить, но с Ним нельзя торговаться - Нелёгкое начало - Бог и невозможное делает возможным - Времена преследований - Узник во имя Христа - Находчивая баба Дуся - Сапоги председателя сельского совета - Предатели - Испытанные трюки КГБ - Приглашение к дальнейшему служению - Сны тоже иногда сбываются - Бог воспринимает нас всерьёз - Последняя попытка - Крылья Господних мельниц поворачиваются медленно - Кто положит руку свою на плуг - Высокая цена доброго совета - Тайная конференция руководящих братьев - Ложная Библия - Маленькое поручение - Неожиданности благодаря бдительности сотрудников КГБ - «Исполняйтесь Духом» (Еф.5:18) - Бог к тебе ближе, чем ты думаешь - Неприятности с Мельниковым - Украденное Евангелие - «Неправильная» вывеска - Мир не без добрых людей - В поисках бумаги - Божьи ходы и выходы - Бог и билеты распределяет - Девять к одному - Красный шифер - Пожар у соседа - На грани - Необычная свадьба - Искушения в пути - Испытание веры - Как собирали материалы для обвинения верующих - Последствия этой поездки - Для чего нужны болезни? - Хирургическая операция - Злая неожиданность - В поисках Библии - Самые надёжные пути всё же прокладывает Бог - Детская вера - Цена Нового Завета - Что произошло во Франкфурте - Тайная типография раскрыта и ликвидирована - И ещё последствия - Дядя Иоганн - Прощание с Востоком - Поприще по обязанности - Первое поприще - Второе поприще - Поворотный пункт - Отъезд на Запад - Кабинет на втором этаже - Прощаясь с родиной

ЧАСТЬ 4. Жизнь на Западе

Приветствие Запада - Первые шаги - Установление контактов - Бог не запаздывает - Пастор Вурмбранд - Наша работа приобретает своё лицо - Суть и смысл нашей работы - Непростая поездка - Быть самостоятельными - Когда нас покидают выдающиеся личности - Когда уходит мать - Окружены милостью Господней - Поездка в Курск - Анна Черткова - Её непростой жизненный путь - Следы Евангелия - Благословляющая рука - Что можно испытать при Божьем содействии - О способах маскировки - Совет родственников: бесстрашные женщины - «Моё серебро и Моё золото, говорит Господь» (Агг.2:8) - И потом ещё была вдова из Сарепты - Крохи с ладони Божьей - Когда сбываются мечты - Когда чудеса повторяются - Огнестойкое Евангелие - Георгий Винс, представитель незарегистрированных баптистов - Телефонный звонок сотрудника КГБ - Моменты, которых так скоро не забыть - Гуманитарная помощь - Рождество в обществе детей с ограниченный возможностями .. 412 - Мужские туфли - ...И ещё другие большие мелочи - Всему своё время - Один только шаг до смерти - Когда болит душа - Двое братьев в беде - «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш» (Ис.40:1) - Конференции на Западе о преследуемых верующих Востока

Часть 5. Последние слова